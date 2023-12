LEO เฮ! “ล้านช้าง เอ็กซ์เพรส” คว้าดีลใหญ่แห่งปี

ขนส่งสินค้าแบบ Rail to Rail ผ่าน “จีน สู่ ไทย” จำนวน 32 ตู้

หนุนบริการ Green Logistics อัพรายได้โตกระฉูด

บมจ.ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ (LEO) ปลื้ม! “ล้านช้าง เอ็กซ์เพรส” บริษัทย่อยภายใต้ความร่วมมือ “ศรีตรัง โลจิสติกส์” และ “เบาไทย อินเด็กซ์” คว้าบิ๊กดีล ขนส่งสินค้าทางรางจำนวน 32 ตู้ จาก “CRCT Asean International Logistics Sole Co., Ltd.” บริษัทรัฐวิสาหกิจอันดับต้นๆ ของจีน ขนส่งมายังไทย โดยให้บริการขนส่งทางรางแบบไร้รอยต่อ Seamless Rail Transport services ตอบสนองความต้องการของลูกค้า ภายใต้คอนเซ็ปต์ Green Logistics หนุนรายได้โตกระฉูด

นายเกตติวิทย์ สิทธิสุนทรวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) (LEO) เปิดเผยว่า บริษัท ล้านช้าง เอ็กซ์เพรส จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนระหว่าง LEO บริษัท ศรีตรัง โลจิสติกส์ จำกัด และบริษัท เบาไทย อินเด็กซ์ แอสโซซิเอท จำกัด ได้รับความไว้วางใจจาก “CRCT Asean International Logistics Sole Co., Ltd.” บริษัทรัฐวิสาหกิจอันดับต้นๆ ของสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่เมืองปักกิ่ง เป็นผู้ให้บริการขนส่งสินค้าทางรางจำนวน 32 ตู้คอนเทนเนอร์ โดยเป็นการให้บริการขนส่งแบบรางต่อราง (Rail to Rail)

“ความร่วมมือที่เกิดขึ้นเป็นการเสริมสร้างสัมพันธภาพทางธุรกิจในภูมิภาคเอเชียตะวันตกเฉียงใต้ ผ่านโครงการเส้นทางรถไฟ ลาว-จีน (Laos China Railway) ที่เชื่อมโยงกับเครือข่ายเส้นทางรถไฟ เส้นทางสายไหมใหม่ – Belt and Road Initiative (BRI)” และ “เส้นทางสายแพนเอเชีย – Pan-Asia Railway Network” ซึ่งเป็นเส้นทางรถไฟขนส่งระหว่างประเทศ ที่มีความสามารถในการเชื่อมโยงการขนส่งระหว่างทวีปยุโรปและเอเชีย เข้าด้วยกัน” นายเกตติวิทย์กล่าว

สำหรับการขนส่งทางรางในครั้งนี้ ทั้งสององค์กรได้มีการจัดการเปลี่ยนถ่ายตู้สินค้าระหว่างรถไฟจากสาธารณรัฐประชาชนจีนกับรถไฟจากประเทศไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามเวลาที่กำหนด ตั้งแต่ประเทศต้นทาง ผ่าน สาธารณรัฐประชาชนจีน, สปป.ลาว และประเทศไทย ข้ามสะพานมิตรภาพ ไทย-ลาว แห่งที่ 1 ผ่านด่านศุลกากรหนองคาย ประเทศไทย ซึ่งในการขนส่งทางรางขบวนสินค้าขบวนนี้ยังเป็นส่วนหนึ่งของการเฉลิมฉลองครบรอบสองปี ของการเปิดเดินขบวนโครงการเส้นทางรถไฟ ลาว-จีน (Laos China Railway) เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2566 ที่ผ่านมา

การขนส่งสินค้าทางรางครั้งนี้ ยังได้ร่วมปฏิบัติงานกับองค์กรใน สปป.ลาว คือ “LAO Nation Railway Co., Ltd. – LNR” และ “Houng Ah Loun Logistics Co., Ltd. – HAL” ในขอบข่ายการประสานงานทั้งเรื่องพิธีการศุลกากร การประสานงานนำขบวนรถไฟของจีนเข้ามายังพื้นที่เปลี่ยนถ่ายตู้สินค้า และการให้บริการขนถ่ายตู้สินค้าระหว่างขบวนรถไฟจีนกับขบวนรถไฟไทยบริเวณพื้นที่เปลี่ยนถ่ายตู้สินค้าทางราง (Rail to Rail) ซึ่งเป็นไปด้วยความรวดเร็วใช้ระยะเวลาเฉลี่ยในการขนถ่ายเพียง 2 นาทีต่อตู้สินค้า นอกจากนี้ ทางบริษัทฯ ยังได้ร่วมมือกับอีกหนึ่งพันธมิตรทางธุรกิจ “SCGJWD LOGISTICS PCL.” ในการบริหารการจัดส่งสินค้าทางถนน โดยรถบรรทุกขนส่งพลังงานไฟฟ้า Electric Vehicle Truck (EV Truck)

อีกทั้ง ยังได้ดำเนินการจัดเก็บข้อมูลเพื่อรายงานปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (GHG Emissions Freight Operating) โดยสถาบันวิจัยและบริการวิชาการด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน, วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา อ้างอิงข้อกำหนดมาตรฐาน ISO14067 ใช้เป็นแนวทางการวัดค่าและลดผลกระทบต่อระบบนิเวศน์ของกิจกรรมด้านโลจิสติกส์ (Green Logistics) อีกด้วย

ล้านช้าง เอ็กซ์เพรส เป็นบริษัทฯ ที่มีความพร้อมและความสามารถในการให้บริการขนส่งทางรางแบบไร้รอยต่อ Seamless Rail Transport services ที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทาง ภายใต้สโลแกน “โลจิสติกส์สีเขียว (Green Logistics)” และถือเป็นการเพิ่มความแข็งแกร่งและศักยภาพในการขนส่งสินค้าทางรางได้อย่างครบวงจรให้กับทาง LEO รวมถึงการเปลี่ยนรูปแบบการขนส่งเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Carbon Credit) อีกด้วย โดย LEO จะรับทำหน้าที่ในส่วนของการวางแผนการตลาดและการขาย ซึ่งมั่นใจว่าจะช่วยทำให้รายได้จากการขนส่งสินค้าทางรางของบริษัท​ LEO​ มีการเติบโตอย่างก้าวกระโดด ในปี 2567 เป็นต้นไป