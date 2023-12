เตรียมกรี๊ดสนั่นในรอบศตวรรษ สยามพารากอน จัดเต็ม 3 วัน!

คว้าศิลปินเคป๊อปชื่อดังระดับโลก “ยองแจ” GOT7 เปิดเวทีเคานท์ดาวน์ก่อนใคร

พร้อมยกทัพศิลปินแถวหน้าของเมืองไทยร่วมระเบิดความมันส์ ระหว่าง 29-31 ธ.ค.นี้

เหล่าอากาเซ่ ห้ามพลาด !! สยามพารากอน ศูนย์กลางการช้อปปิ้งระดับโลก (World Class Shopping Destination) ครองความเป็นที่ 1 ในใจนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ ร่วมกับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) และ ธนาคารกสิกรไทย มอบประสบการณ์สุดมหัศจรรย์เพื่อเป็นของขวัญในโอกาสพิเศษ จัดงาน “สยามพารากอน เดอะ กลอเรียส เคานท์ดาวน์ เซเลเบรชั่น 2024” (Siam Paragon The Glorious Countdown Celebration 2024) เปิดเวทีเคานท์ดาวน์ก่อนใคร คว้าศิลปินเคป๊อปชื่อดังระดับโลก ชเว ยอง แจ หรือ ยองแจ GOT7 เมนโวคอล แห่ง GOT7 ร่วมนับถอยหลังเข้าสู่ศักราชใหม่ 2024 ในวันศุกร์ที่ 29 ธันวาคม 2566 พร้อมสร้างปรากฏการณ์มหกรรมความบันเทิงเต็มรูปแบบ ด้วยคอนเสิร์ตแบบนันสต๊อป ยกทัพศิลปินดังร่วมมอบความสุข ความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ อย่างเต็มอิ่มตลอด 3 วันเต็ม ระหว่างวันที่ 29-31 ธันวาคม 2566 ณ พาร์ค พารากอน ชั้น M สยามพารากอน เปิดเข้าชมฟรี!

นอกจากนี้ ยังมีไลน์อัพศิลปินดังของเมืองไทยตบเท้าร่วมมอบความสุขแบบนันสต๊อป จัดเต็มความมันส์ส่งท้ายปีตลอด 3 วันเต็ม อาทิ Sweezdream, SLAPKISS, Ice Paris, Tilly Birds, ATLAS, ALLY, PLAMY, Three Man Down, 4EVE, NONT TANONT, Sarah Salola, GEMINI FOURTH NANON, MEAN, BUS Because of you i shine และ URBOYTJ เปิดให้เข้าชมฟรี!!

โดยจัดงานภายใต้มาตรการดูแลรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มแข็ง และพิเศษสุดในวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ศูนย์การค้าสยามพารากอน ขยายเวลาเปิดให้บริการ ตั้งแต่เวลา 09.30-24.00 น.

เตรียมพบความพิเศษสุดมหัศจรรย์ในช่วงเทศกาลแห่งความสุขตลอดเดือนธันวาคมนี้ ณ ศูนย์การค้าสยามพารากอน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 02-610-8000 หรือติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook : Siam Paragon และ ONESIAM SuperApp

#SiamParagon #TheGloriousCountdownCelebration2024 #SiamParagonxYOUNGJAE #YOUNGJAE #영재 #GOT7