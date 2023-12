อธิบดีกรมการปกครอง Kick off วันดินโลก ภายใต้แนวคิด “ดินดี น้ำดี ชีวีมีสุข อย่างยั่งยืน” “Sustainable Soil and Water for better Life”

วันที่ 13 ธันวาคม 2566 เวลา 09:30 น. ณ บริเวณหน้าอาคารศูนย์พัฒนาบุคลากรฝ่ายปกครอง วิทยาลัยการปกครอง จังหวัดปทุมธานี นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ อธิบดีกรมการปกครอง เป็นประธานเปิดกิจกรรม Kick off วันดินโลก ประจำปี 2566 ภายใต้แนวคิด “ดินดี น้ำดี ชีวีมีสุข อย่างยั่งยืน” “Sustainable Soil and Water for better Life ” โดยมี นายบุญลือ ธรรมธรานุรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารการปกครองท้องที่ กล่าวรายงาน

ภายในกิจกรรมวันดินโลก มีการจัดนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับวันดินโลก พระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ได้ทรงศึกษาค้นคว้าวิธีการจัดการดินและแก้ไขปัญหาทรัพยากรดิน นิทรรศการสวนของพ่อ กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 จากนั้น อธิบดีกรมการปกครอง พร้อมด้วยผู้บริหาร ได้ปลูกต้นรวงผึ้งและต้นทองอุไร จำนวน 60 ต้นหญ้าแฝก จำนวน 4,000 ต้น และปล่อยพันธุ์ปลาสร้อยขาว จำนวน 4,000 ตัว การออกร้านตลาดนัดสินค้าจากกลุ่มผู้ประกอบการในพื้นที่ จำนวน 20 ร้าน รวมถึงเดินขบวนร่วมกับพี่น้องประชาชนเพื่อเฉลิมฉลองและประกาศเจตนารมย์วันดินโลกประจำปี 2566 โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 500 คน พร้อมใจกันสวม “เสื้อรักษ์โลก” ที่ทำจากขวดพลาสติก ซึ่งสามารถลดขยะได้กว่า 5,000 ขวด

กรมการปกครอง ยังมีความมุ่งมั่นและมีเจตนารมย์ที่จะจัดกิจกรรมวันดินโลกอย่างต่อเนื่อง “เพราะความต่อเนื่อง คือพลัง” โดยกรมการปกครองในฐานะหน่วยงานหลักของกระทรวงมหาดไทยที่มีภารกิจในการบำบัดทุกข์ บำรุงสุขให้แก่ประชาชน จึงได้น้อมนำพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการ “สืบสาน รักษา และต่อยอด” ตามแนวทางของการจัดการดินที่ได้พระราชทานไว้สู่การปฏิบัติและสร้างประโยชน์แก่พี่น้องประชาชนต่อไป