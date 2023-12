เรียนรู้เทคนิคแฟรนไชส์เอ็กซ์เพรส สร้างจุดเด่นด้านบริการ

ธุรกิจเอ็กซ์เพรสหรือขนส่งพัสดุด่วนเป็นธุรกิจที่เชื่อมต่อระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายทั้งแบบออนไลน์และออฟไลน์ โดยเฉพาะรูปแบบ B2B ที่มีการขยายตัวอย่างชัดเจน การลงทุนในธุรกิจแฟรนไชส์ขนส่งพัสดุด่วน BEST Express (เบสท์ เอ็กซ์เพรส) ถือเป็นโอกาสให้นักลงทุนเข้ามาสร้างผลกำไรและเป็นเจ้าของธุรกิจขนส่งพัสดุด่วน ประเภทแฟรนไชส์หลัก (First Franchise) ที่มีอิสระในการบริหารพื้นที่ ภายใต้การดูแลของ บริษัท เบสท์ โลจิสติกส์ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด จึงเป็นโอกาสที่ดีในการลงมาลุยตลาดโลจิสติกส์ เพื่อขยายธุรกิจขนส่ง และขยายเครือข่ายโลจิสติกส์และซัพพลายเชนทั้งในไทยและต่างประเทศ

คุณวรรธนะพล ชินโชติลี้สกุล ผู้บริหารแฟรนไชส์ BEST Express สาขาสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร เปิดเผยว่า ก่อนทำธุรกิจแฟรนไชส์กับ BEST Express ตนประสบการณ์ทำธุรกิจขนส่งสินค้า เป็นการนำเข้าสินค้าจากจีนมาที่ไทย จึงมีความสนใจในธุรกิจนี้อยู่แล้ว มองธุรกิจ Express เป็นธุรกิจที่เติบโตได้ดี จึงเริ่มมีความสนใจในธุรกิจแฟรนไชส์ เลยได้ติดต่อเข้ามาร่วมธุรกิจกับ BEST Express โดยมองว่า BEST Express เป็นธุรกิจแฟรนไชส์ขนส่งที่สามารถเชื่อมโยงธุรกิจโลจิสติดส์ และต่อยอดการนำเข้าสินค้าจากจีนเข้ามาในประเทศไทยได้ จึงตัดสินใจเข้ามาเป็นแฟรนไชส์ขนส่งกับ BEST Express โดยสาขาแรกคือสาขาพุทธมณฑล ซึ่งธุรกิจค่อนข้างไปได้ดี มียอดการเติบโตของพัสดุค่อนข้างมาก จากนั้นเราก็ขยายสาขาโดยการซื้อแฟรนไชส์เพิ่มในพื้นที่ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งเป็นสาขาที่ 2 ของเรา

“การทำงานของพนักงาน สาขาสมุทรสาคร หลัก ๆ พนักงาน CS (Customer Service) และ พนักงาน TL (Team Leader) จะเป็นคนกลางในการติดต่อและประสานงานลูกค้า และติดตามงานเพื่อให้ลูกค้าได้รับความสะดวกสบาย ทั้งสนับสนุนการทำงาน และการจัดส่งพัสดุของพนักงานขนส่ง และการบริการต่าง ๆ รวมถึงปัญหาและการแก้ไขจัดการ เพื่อที่จะได้เข้าถึงลูกค้าให้มากที่สุด โดยในช่วงเช้าผมจะให้ทาง CS ทำไฟล์ข้อมูลต่อวัน และแจ้งสถานะพัสดุให้ลูกค้าทราบก่อน ซึ่งค่อนข้างจะโอเคมากกว่าการที่ให้ลูกค้าติดตามพัสดุด้วยตัวเองก่อน ซึ่งเป็นบริการหลังการขายที่ลูกค้าติดใจและใช้บริการเราอย่างต่อเนื่อง” คุณวรรธนะพลกล่าว

อีกหนึ่งบริการที่ได้รับความนิยมในพื้นที่คือ บริการขนส่งพัสดุชิ้นใหญ่ (BEST Bulky Parcel) เนื่องจากพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครเป็นเขตอุตสาหกรรม จึงมีพัสดุชิ้นใหญ่จัดส่งค่อนข้างมาก อาทิ โต๊ะทำงาน เครื่องออกกำลังกาย ที่นอน ไปจนถึงเตียงนอน ขั้นตอนการขนส่งเริ่มต้นจากการเข้ารับพัสดุ โดยใช้รถไลน์ฮอลล์ 4 ล้อเข้ารับพัสดุตามจุดต่าง ๆ และรวบรวมพัสดุทั้งหมดบรรจุขึ้นรถ 6 ล้อ และนำส่งศูนย์กระจายพัสดุเพื่อกระจายพัสดุต่อให้กับลูกค้าปลายทางโดยเร็ว

“จุดเด่นของการทำธุรกิจกับ BEST Express คือเรื่องของผลตอบแทน ซึ่งเป็นจุดเด่นที่น่าสนใจมาก แต่ทั้งนี้ก็มาพร้อมกับความเสี่ยงต่าง ๆ ด้วยเช่นกัน ดังนั้นผู้บริหารสาขาแฟรนไชส์จึงต้องเข้าใจ และบริหารการจัดการสาขาที่ดี อีกทั้ง BEST Express ยังมีบริการขนส่งพัสุดชิ้นใหญ่ ที่มีน้ำหนักตั้งแต่ 6-100 กิโลกรัม (น้ำหนักจริง) และมีจุดเด่นในด้านการบริการหลังการขาย ทั้งการติดตามสถานะพัสดุของสาขา และการช่วยเหลือลูกค้าในด้านการบริการอื่น ๆ นี่จึงเป็นสิ่งที่ทำให้ BEST Express แตกต่าง และสามารถสร้างยอดขายได้จริง” คุณวรรธนะพล กล่าวปิดท้าย

สนใจใช้บริการขนส่งพัสดุ BEST Express สาขาสมุทรสาคร ได้ที่เบอร์ติดต่อ 098-781-4956 สำหรับลูกค้าที่ต้องการส่งพัสดุชิ้นใหญ่ สามารถคลิกลงทะเบียนเพื่อให้เซลล์ติดต่อกลับได้ที่: https://forms.gle/awBHH6KvbcWJQDRK8 หรือติดต่อเจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ โทร 02-108-8000