ฟิวเจอร์พาร์คและสเปลล์ จัดแคมเปญ FESTAL LIGHT 2024 CELEBRATION

ร่วมประดับไฟสุดอลังการ จัดเต็มพื้นที่อีเวนต์ พร้อมโปรโมชั่นคืนกำไรให้กับลูกค้า ร่วมเฉลิมฉลองเทศกาลแห่งความสุข ส่งท้ายปี 2566

นางสาวจิตตินันท์ หวั่งหลี กรรมการผู้จัดการ บริษัท รังสิตพลาซ่า จำกัด ผู้บริหารศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค และสเปลล์ เปิดเผยว่า ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค และสเปลล์

จัดแคมเปญใหญ่เฉลิมฉลองเทศกาลแห่งความสุขส่งท้ายปี “FESTAL LIGHT 2024 CELEBRATION” กับ FESTAL LANDMARK ตอกย้ำการเป็นแลนด์มาร์กสำคัญของกรุงเทพฯ ตอนเหนือ ภายใต้ CONCEPT “FESTAL LIGHT” เปิดโหมดสีสันความสนุก ยกกำลังความสุขส่งท้ายปี ด้วยการประดับไฟทั่วพื้นที่ทั้งภายใน และภายนอกศูนย์การค้าฯ สุดอลังการ รวมไปถึงพื้นที่ฟิวเจอร์ซิตี้ยาวตลอดแนวถนนด้านหน้าโรงแรมโนโวเทลรังสิต พร้อมเนรมิตต้นคริสต์มาสขนาดใหญ่ที่ประดับตกแต่งแบบจัดเต็ม และลูกบอลโฮโลแกรมขนาดเล็กใหญ่กระจายอยู่ทั่วศูนย์การค้าฯ พร้อมช่อมะกอกยักษ์ ที่ทางเชื่อมโซนกลาง เป็นอีกจุดที่พลาดไม่ได้ ให้เก็บภาพความสุขในบรรยากาศสุด FESTIVE ตั้งแต่วันนี้– 6 มกราคม 2567

เฉลิมฉลองกับเทศกาลแห่งความสุขส่งท้ายปีให้เต็มอิ่มยิ่งขึ้นในพื้นที่ FUTURE ART LAND (ชั้น G โซนเซ็นทรัล สเปลล์) กับผลงาน COLLABORATION ร่วมกับศิลปินสุดคูล ภาณพ คุณวัฒน์ หรือที่รู้จักในนาม NOPKARIAN ศิลปินผู้สร้างสรรค์ผลงานที่เป็นเอกลักษณ์ด้วยสีสันสดใสสุดจัดจ้าน พร้อมจุดประกายจินตนาการของทุกคน โดยครีเอทออกมาเป็นดอกไม้ 4 คาแรกเตอร์สุด EXCLUSIVE ให้กับทางฟิวเจอร์พาร์คโดยเฉพาะ พร้อมยกขบวนมาสร้างสีสันความสนุก ส่งมอบความสุขส่งท้ายปีให้กับทุกคนที่ IMMERSIVE GIFT BOX ห้องกล่องของขวัญขนาดมหึมา จัดแสดงในรูปแบบของ DIGITAL ART โฮโลแกรม 3 มิติสุดตระการตา พร้อมที่จะเปิดประสบการณ์ใหม่ๆ ให้กับทุกคน โดยถ่ายทอดออกมาเป็นเรื่องราวของเหล่าดอกไม้ทั้ง 4 ที่มาส่งความสุขผ่านฤดูกาลต่างๆ และบนจอขนาดยักษ์ภายนอกศูนย์การค้าฯ ที่เหมือนทะลุออกมาโลดแล่นอยู่นอกจอ และพบกับนิทรรศการ FUTURE PARK & ZPELL X KOALA’S MARCH PARK สุดยิ่งใหญ่ ที่จะพาทุกคนเดินทางท่องเข้าไปในโลกของโคอะลามาร์ช ทำความรู้จักและสัมผัสความน่ารักแบบโอเวอร์โหลดของมาร์ชคุงและวอลซ์จัง ผ่านฉากที่ประดับตกแต่งออกเป็นธีมสุดน่ารักถึง 5 ฉาก (เริ่ม 15 ธ.ค. 66 – 28 ม.ค. 67)

ยังไม่หมดกับจุดไฮต์ไลท์สร้างคอนเทนต์ปังๆส่งท้ายปีที่ลาน ZAPPENING หน้าศูนย์การค้าสเปลล์ ที่ประดับตกแต่งด้วยไฟสุดยิ่งใหญ่ตระการตา ตื่นตาตื่นใจกับต้นคริสมาสต์ขนาดใหญ่ อุโมงค์ไฟ กล่องของขวัญขนาดใหญ่ และลูกบอลที่ประดับตกแต่งด้วยไฟแบบจัดเต็ม ส่องประกายสว่างไสวไปทั่วทั้งบริเวณ รวมถึงประดับไฟสะพานลอยทางเชื่อมเข้าศูนย์การค้าฯ ให้เป็นเหมือน “อุโมงค์ไฟ” นำทางเข้าสู่พื้นที่แห่งความสุข และบริเวณรอบนอกศูนย์การค้าฯ โดยประดับตกแต่งไฟบริเวณ พุ่มไม้, ต้นไม้ และระหว่างเสาไฟ ให้เก็บภาพความสุขได้ทั่วทุกมุม

ภายใต้แคมเปญส่งท้ายปีนี้ ยังมอบเซอร์ไพร์สให้กับลูกค้า “FESTAL SURPRISE” ฟิวเจอร์พาร์ค และสเปลล์ ได้ร่วมกับร้านค้าภายในศูนย์การค้าฯ จัดโปรโมชั่นส่วนลดราคาสุดพิเศษเพื่อคืนกำไร และเป็นของขวัญให้กับลูกค้า รวมถึงพันธมิตร 5 บัตรเครดิตที่มอบโปรโมชั่นสุดพิเศษ ตั้งแต่วันที่ 28 พฤศจิกายน 2566 – 2 มกราคม 2567 เงื่อนไขการร่วมโปรโมชั่น ลูกค้าเพียงนำใบเสร็จที่ใช้จ่ายในศูนย์การค้าฯ 500 บาทขึ้นไป ร่วมลุ้นรางวัลใหญ่! รถยนต์ไฟฟ้า NETA V มูลค่า 549,000 บาท พิเศษ! ใบเสร็จ 1,000 บาทขึ้นไป รับสิทธิ์เพิ่มสแกนรับของรางวัลได้ทันที และทางศูนย์ฯ ยังจัดขบวน Troop นำโดยน้องฟิวเจอร์ & น้องสเปลล์, คณะ BOZO เดินส่งมอบความสุขพร้อมแจกของขวัญให้กับลูกค้า หรืออยากจะหาของขวัญและของฝากสุดพิเศษ พบได้ในงาน X’MAS & GIFT FEST ที่ชั้น G ZPOTLIGHT ศูนย์การค้าสเปลล์ ระหว่างวันที่ 20 ธันวาคม 2566 – 2 มกราคม 2567

นอกจากนี้ฟิวเจอร์พาร์ค และสเปลล์ ขอเชิญร่วมฉลองโมเม้นต์แห่งความสุขกับกิจกรรม “FESTAL CELEBRATE ALL DAY ALL NIGHT” ณ ลาน OUTDOOR ข้างศูนย์ฯ เพื่อเสิร์ฟไลฟ์สไตล์ความสนุก มอบความสุขให้กับลูกค้าส่งท้ายปี พบกับ “COUNTDOWN CELABRATION” คอนเสิร์ตเคาท์ดาวน์ส่งท้ายปีสุดยิ่งใหญ่ ตลอด 2 วันเต็ม พบกับศิลปินชื่อดังระดับท้อปของเมืองไทย “4EVE” วันที่ 30 ธันวาคม 2566 เวลา 20.00 – 20.45 น. และวันที่ 31 ธันวาคม 2566 พบกับ 5 ศิลปิน PIXXIE, DEPT, BLACKBEAN, POLYCAT และ KLEAR ตั้งแต่เวลา 19.00 น. – 01.40 น. พิเศษสมาชิก FUTURE PARK เปิดให้รับริสแบนด์เข้าชมงานได้ล่วงหน้าตั้งแต่ 22 – 31 ธันวาคม 2566 และพิเศษรับทันทีแท่งไฟเรืองแสง “LIGHT UP YOUR FESTAL” โดยแจกวันละ 300 ท่านแรก

พร้อมกันนี้ยังได้จัด “FESTAL MARKET” รวม 3 งานอีเว้นต์สุดว้าว เพื่อตอบสนองลูกค้าสายช้อป และสายชิลล์ ณ ลาน OUTDOOR ข้างศูนย์ฯ ได้แก่ 1. STREET RETRO COUNTDOWN ทุกวันศุกร์-เสาร์-อาทิตย์ ตลอดเดือนธันวาคม 2566 ช้อปสินค้าแฟชั่น – ของแต่งบ้านสไตล์วินเทจ อิ่มอร่อยกับอาหารแนวสตรีทฟู้ด จากคาราวานรถคลาสสิค และชิลล์ไปกับลานเบียร์พร้อมดนตรีสดทุกค่ำคืน 2. EVENT SOLUTION FUN FAIR ระหว่างวันที่ 15 – 31 ธันวาคม 2566 กับบูธกิจกรรม และสวนสนุก ให้ลูกค้าได้ร่วมสนุกอย่างเต็มที่ 3. CHEEZE CAR BOOT FESTIVAL วันที่ 29 – 31 ธันวาคม 2566 พบกับแฟชั่นเสื้อผ้า และแอสเซสซอรี่สุดคูลได้ภายในงาน

พบกิจกรรมและอีเวนต์ดีๆ พร้อมยกระดับประสบการณ์การใช้ชีวิตไม่ต้องไปไกลถึงในเมือง ติดตามข่าวสารและกิจกรรมดีๆ และสามารถสมัครเป็นสมาชิกใหม่ของ ฟิวเจอร์พาร์คและสเปลล์ ได้ฟรีทาง Line @Futurepark หรือ https://lin.ee/na9OqQB

ใช้ชีวิตได้แบบไร้ขีดจำกัด ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ สนุก ครบ จบในที่เดียว

