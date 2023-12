การประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านวัสดุศาสตร์ ครั้งที่ 5 (ICMARI 2023)

คุณสมปรารถนา สุขทวี รองผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 5th International Conference on Materials Research and Innovation 2023 (หรือ 5th ICMARI 2023) ณ โรงแรมมารวยการ์เด้น กรุงเทพฯ นอกจากนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.ลดาวัลย์ พวงจิตร รองอธิการบดีฝ่ายฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปารเมศ กําแหงฤทธิรงค์ คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และศาสตราจารย์ ดร. อรินทิพย์ ธรรมชัยพิเนต รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ ยังได้ให้เกียรติเข้าร่วมพิธีเปิดงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติในครั้งนี้ด้วย ซึ่งจัดโดยศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางวัสดุยางและพอลิเมอร์เพื่อการเกษตรและอุตสาหกรรม ภาควิชาวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในวันที่ 14-15 ธันวาคม 2566 โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.วีรศักดิ์ สมิทธิพงศ์ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางฯ และหัวหน้าภาควิชาวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับภาคีเครือข่ายประกอบด้วยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.), สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, การยางแห่งประเทศไทย และสมาคมนักวิชาการยางและถุงมือยาง

งานประชุมวิชาการนานาชาติ ICMARI 2023 จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 5 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนานักวิจัยและเผยแพร่องค์ความรู้สมัยใหม่ทางวิทยาศาสตร์ด้านวิจัยและนวัตกรรมทางด้านวัสดุศาสตร์ให้แก่นิสิตนักศึกษา คณาจารย์ บริษัท องค์กร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงเพื่อสร้างเครือข่ายงานวิจัยและนวัตกรรมด้านวัสดุศาสตร์ ซึ่งเป็นการส่งเสริมความเข้มแข็งและความร่วมมือระหว่างนักวิจัยทั้งในและต่างประเทศอีกด้วย ซึ่งภายในงานมีการจัดงานประชุมนำเสนอผลงานแบบปากเปล่าและแบบโปสเตอร์ใน 5 หัวเรื่อง ได้แก่ Rubbers and Polymeric Materials, Bio- and Circular- Materials, Special Advanced Materials, Materials of Energy and Environmental Applications, and Computational Model and Simulations ในวันที่ 14-15 ธันวาคม 2566 นี้ โรงแรมมารวยการ์เด้น กรุงเทพฯ หรือสามารถนำเสนอในรูปแบบออนไลน์ได้ โดยได้รับการสนับสนุนจากสปอนเซอร์ในการจัดประชุมในครั้งนี้ ได้แก่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.), บริษัท เอส. เค. โพลีเมอร์ จำกัด, บริษัท ไทยรับเทค จำกัด, บริษัท เมทเล่อร์-โทเลโด (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท ซายน์ สเปค จำกัด, บริษัท ฮอริบา (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท เซิร์นเทค จำกัด, บริษัท พาราไซแอนติฟิค จำกัด, บริษัท ไคเนติคส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด, บริษัท อูเบะ เทคนิคอล เซ็นเตอร์ (เอเชีย) จำกัด, บริษัท ซีจี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด, บริษัท เอสซีเอส อินสทรูเมนท์ จำกัด

การประชุมวิชาการนานาชาติในครั้งนี้ได้รับความสนใจและมีผู้เข้าร่วมงานประมาณ 100 คน ทั้งคนที่มาร่วมในงานและคนที่ออนไลน์ จากหลายภาคส่วน ประกอบด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.สุตเขตต์ นาคะเสถียร รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ประเทศไทย), Prof. Sadhan C. Jana จาก University of Akron (สหรัฐอเมริกา), Prof. Rose-Noelle Vannier จาก Université de Lille (France), Prof. Hongbo Zeng จาก University of Alberta (Canada), Prof. Hisashi Okumura จาก National Institutes of Natural Sciences (Japan) อีกทั้งยังได้รับความสนใจจากนิสิตนักศึกษา อาจารย์ นักวิจัย ผู้ประกอบการจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนทั้งในและต่างประเทศ ได้แก่ สหรัฐอเมริกา

สหราชอาณาจักร ฝรั่งเศส โปแลนด์ ญี่ปุ่น สิงคโปร์ จีน มาเลเซีย และไทย นอกจากนี้ยังมีการนำเสนอผลงานวิจัยในรูปแบบโปสเตอร์ ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 หัวข้อ คือ Materials Research และ Materials Innovation โดยมีการมอบรางวัลผลงานโปสเตอร์ แบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่

การนำเสนอผลงานวิจัยแบบโปสเตอร์ประเภท Materials Research

รางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่ง คือ นางสาวอภิสรา ศิลปสุวรรณ มหาวิทยาลัยมหิดล

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่หนึ่ง นางสาวพจมาน ชัยอำนวยพร มหาวิทยาลัยมหิดล

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่สอง นางสาวธวัลรัตน์ ไชยสิทธิ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

การนำเสนอผลงานวิจัยแบบโปสเตอร์ประเภท MaterialsInnovation

รางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่ง คือ ผศ.ดร.สราวุธ ประเสริฐศรี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่หนึ่ง นางสาวอนุธิดา สุวรรณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่สอง คือ นางสาวอริยา จุลบุตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

จากการจัดประชุมวิชาการนานาชาติในครั้งนี้ ก่อให้เกิดการสร้างเครือข่ายวิจัยและแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม ภาคการศึกษาและนักวิจัยทั้งในและต่างประเทศ ทำให้เกิดผลกระทบ (Impact) ต่อวงการวิชาการเป็นอย่างสูงโดยเฉพาะทางการวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาการและเทคโนโลยีของวัสดุศาสตร์ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อภาคการศึกษาและภาคอุตสาหกรรมของภูมิภาคนี้และในที่สุดก็จะส่งผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจร่วมกันต่อไป จัดเป็นการสนับสนุนนโยบายของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยเฉพาะนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ของรัฐบาลในการพัฒนาประเทศต่อไปในอีก 20 ปีข้างหน้าอีกด้วย