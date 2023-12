ไอคอนสยามคว้ารางวัลสุดยอดศูนย์การค้าไอคอนิคแห่งปี จากเวทีระดับนานาชาติ ASEAN Outstanding Business Awards 2023

ไอคอนสยาม แลนด์มาร์กระดับโลกริมแม่น้ำเจ้าพระยา หนึ่งในจุดหมายปลายทางระดับโลกของกลุ่มบริษัทสยามพิวรรธน์ รับรางวัลอันทรงเกียรติในฐานะสุดยอดศูนย์การค้าไอคอนิคแห่งปี หรือ Leading Brand in Iconic Shopping Mall of the Year จาก ASEAN Outstanding Business Awards 2023 เวทีระดับสากลจากประเทศมาเลเซีย ตอกย้ำความสำเร็จของการเป็น Global Destination ที่เป็นแม่เหล็กดึงดูดให้ประเทศไทยเป็นหมุดหมายสำคัญด้านการท่องเที่ยวครองความเป็นหนึ่งในใจผู้คนทั่วโลกและมีผลการดำเนินธุรกิจที่โดดเด่น

นายสุพจน์ ชัยวัฒน์ศิริกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไอคอนสยาม จำกัด กล่าวว่า “นับเป็นความภาคภูมิใจและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ไอคอนสยาม ได้รับรางวัล Leading Brand in Iconic Shopping Mall of the Year จากสถาบันต่างประเทศที่เป็นที่ยอมรับในเวทีนานาชาติ สะท้อนถึงความสำเร็จของไอคอนสยาม ในการดำเนินธุรกิจด้วยความมุ่งมั่นในการนำสิ่งที่ดีที่สุดของไทยมาบรรจบกับสิ่งที่ดีที่สุดของโลก The Best of Thailand meets The Best of The World นำเสนอคุณงามความดีในทุกมิติของความเป็นไทย พร้อมนำความยิ่งใหญ่ของสิ่งมหัศจรรย์จากทุกมุมโลก มารวมกันสร้างปรากฏการณ์ในกรุงเทพมหานคร จนกลายเป็นผู้พลิกเกมครั้งยิ่งใหญ่ และมีบทบาทสำคัญในการเสริมสร้างเศรษฐกิจของประเทศไทยให้แข็งแกร่ง ในปัจจุบัน ไอคอนสยามได้รับการยกย่องทั้งจากนักท่องเที่ยวไทยและนักท่องเที่ยวจากทุกมุมโลกให้เป็น Global Destination สัญลักษณ์แห่งความรุ่งโรจน์ของไทยริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาอย่างแท้จริง”

ไอคอนสยาม ได้ฉลองความสำเร็จในโอกาสครบรอบ 5 ปี เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2566 และได้รับรางวัลมากกว่า 25 รางวัลจากองค์กรชั้นนำระดับานานาชาติ สะท้อนความสำเร็จของการดำเนินธุรกิจภายใต้กลยุทธ์ร่วมกันรังสรรค์ และสร้างประโยชน์ร่วมกันทุกฝ่าย ทำให้สามารถสร้างการเติบโตร่วมกันอย่างยั่งยืนกับทุกภาคส่วน สร้างผลกระทบเชิงบวกสู่สังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม และเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้ไอคอนสยามก้าวสู่ความยิ่งใหญ่บนเวทีโลกได้สำเร็จ

รางวัล ASEAN Outstanding Business Awards 2023 จัดโดย ASEAN Franchise Federation โดยมีเป้าหมายเพื่อยกย่องบริษัทหรือองค์กรที่มีความโดดเด่นในการพัฒนาธุรกิจในกลุ่มอาเซียน ซึ่งเปิดตัวครั้งแรกในปี 2010 และในปีนี้งานประกาศรางวัลดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2566 ณ โรงแรมแชงกรีลา กัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย โดยมีผู้เข้าร่วมงานกว่า 1,000 คน