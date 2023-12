Dot Property Southeast Asia Awards 2023 มอบรางวัลเชิดชูเกียรตินักพัฒนา โครงการ และเอเจนซี่ชั้นนำที่เป็นผู้กำหนดทิศทางของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ของภูมิภาคในปีนี้

มีผู้ได้รับรางวัล Dot Property Southeast Asia Awards 2023 รวม 46 รายจากทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

บริษัท แอสเซทไวส์ จำกัด (มหาชน) (ประเทศไทย) คว้ารางวัล Developer of the Year 2023

Le Pont Residences from RLC Residences (ฟิลิปปินส์) คว้ารางวัล Project of the Year 2023

Dot Property Southeast Asia Awards เป็นรางวัลที่มอบให้แก่ผู้ที่มีผลงานโดดเด่น 46 รายจากทั่วทั้งภูมิภาค โดยมีบริษัทผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำอย่าง Asset Wise, Capitaland และ Asset World Corporation เป็นหนึ่งในผู้ที่ได้รับรางวัล

งานประกาศผลรางวัลและแสดงความยินดีจัดขึ้นที่โรงแรมโฟร์ซีซั่นส์ กรุงเทพฯ ริมแม่น้ำเจ้าพระยา โดยผู้นำในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ได้มารวมตัวกันเพื่อเสนอชื่อผู้ที่มีผลงานโดดเด่นที่สุดที่เหมาะสมจะได้รับรางวัลแห่งปีที่ทุกภาคส่วนในแวดวงอสังหาริมทรัพย์ต่างตั้งตารอคอย นอกจากการมอบรางวัลแล้ว ภายในงานยังมีการแสดงดนตรีและการแสดงพลุดอกไม้ไฟอันงดงามริมแม่น้ำ เพื่อเป็นสัญลักษณ์ว่าปีต่อไปจะเป็นอีกปีที่ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์มีความคึกคัก

ปัจจุบัน ตลาดอสังหาริมทรัพย์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เผชิญกับความท้าทายจากสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจโลกและการเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่ตึงตัว อย่างไรก็ตาม ผู้ที่ได้รับรางวัล Dot Property Southeast Asia Awards ประจำปี ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 8 นี้ ได้รับการยกย่องเชิดชูในด้านความสามารถในการฟื้นตัวภายหลังวิกฤติ (resilience) และความสามารถในการปรับตัว (adaptability) ให้สอดคล้องกับความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปของผู้ซื้อบ้านและสภาวะตลาดโดยรวม

“นักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ต้องให้ความสำคัญกับความต้องการของผู้ใช้กลุ่ม end users ซึ่งมีความคิดที่ชัดเจนเกี่ยวกับสิ่งที่พวกเขาต้องการ ไม่ว่าจะกำลังค้นหาคอนโดมิเนียมในเมือง ที่อยู่อาศัยชานเมือง หรือวิลล่าหรูในพื้นที่ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวพักผ่อน” อดัม ซัตคลิฟฟ์ (Adam Sutcliffe) ผู้อำนวยการฝ่ายอีเวนต์และการตลาดระหว่างประทศของ Dot Property กล่าว

“ผู้ที่ได้รับรางวัล Dot Property Southeast Asia Awards ประจำปีนี้ได้แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการเข้าใจผู้ซื้อบ้าน ทั้งยังสร้างสรรค์โครงการและบริการใหม่ๆ ที่น่าตื่นตาตื่นใจ ซึ่งสอดคล้องกับสิ่งที่ตลาดต้องการ”

รางวัลอันทรงเกียรติอย่าง Developer of the Year มอบให้แก่บริษัท แอสเซท ไวส์ จำกัด (มหาชน) หรือ (Asset Wise) บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของไทย โดยโครงการคอนโดมิเนียมที่เปิดตัวใหม่อย่าง Modiz Avantgarde และ Kave Town Island ได้แสดงให้เห็นถึงความเชี่ยวชาญในตลาดคอนโดมิเนียมระดับราคาที่เข้าถึงได้และแข่งขันได้ในกรุงเทพฯ ในปีนี้บริษัทเปิดตัวไปแล้วถึง 15 โครงการ มูลค่าเกือบ 3 หมื่นล้านบาท ขยายตัวถึง 183% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า

“การได้รับรางวัล Developer of the Year Southeast Asia 2023 ถือเป็นความสำเร็จที่เราภาคภูมิใจอย่างยิ่ง นี่เป็นการยืนยันวิสัยทัศน์ของเราและความแน่วแน่ในการส่งมอบบ้านคุณภาพดีในราคาที่สมเหตุสมผลสำหรับตลาดประเทศไทย” กรมเชษฐ์ วิพันธ์พงษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอสเซท ไวส์ จำกัด (มหาชน) กล่าว “นอกจากนี้ รางวัลนี้ยังเป็นสัญลักษณ์ของการทำงานอย่างหนักและความทุ่มเทของทุกคนที่ Asset Wise ซึ่งมีส่วนช่วยให้เราประสบความสำเร็จอย่างต่อเนื่อง”

ด้านสิงคโปร์ยังคงทำผลงานได้โดดเด่นอย่างต่อเนื่องในแง่ของการออกแบบชุมชนเมืองที่หรูหรา โดยโครงการ Marina One Residences ที่พัฒนาโดย M+S Residential Pte (สิงคโปร์) คว้ารางวัล Best Luxury Condominium Architectural Design ในขณะที่ Capitaland (สิงคโปร์) คว้ารางวัล Best Developer Luxury Condominiums ส่วนผู้ประกอบการจากมาเลเซีย ได้แก่ Guocoland ได้รับรางวัล Best Integrated Developer และ Gamuda Land ได้รับรางวัล Best Sustainable Developer นอกจากนี้ยังมีผู้ที่ได้รับรางวัลมาจากอีกหลายประเทศ ได้แก่ อินโดนีเซีย กัมพูชา เวียดนาม และฟิลิปปินส์

Developer of The Year Southeast Asia 2023

Asset Wise PCL (ไทย)

Project of the Year Southeast Asia 2023

Le Pont Residences by RLC Residences (ฟิลิปปินส์)

บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่ได้รับรางวัล Dot Property Southeast Asia Awards 2023

บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์จากสิงคโปร์ ไทย เวียดนาม กัมพูชา อินโดนีเซีย มาเลเซีย และฟิลิปปินส์ ได้รับรางวัล Dot Property Southeast Asia Awards 2023 โดยมี Botanica Luxury Phuket (ไทย) และ Anchan Villas (ไทย) มาพร้อมผลงานที่โดดเด่นน่าประทับใจจนคว้ารางวัลอีกครั้งในปีนี้ ขณะที่ RLC Residences (ฟิลิปปินส์) และ DOJILAND (เวียดนาม) กลับมาคว้ารางวัลมากมายจากงานในปีนี้อีกเช่นกัน

Best Affordable Housing Developer – PHirst Park Homes Inc (ฟิลิปปินส์)

Best Luxury Villa Developer – Botanica Luxury Phuket Co., Ltd. (ไทย)

Best Developer Ultra Luxury Housing – Hongkong Land and Property Perfect PCL (ไทย)

Best Developer Luxury Living – Anchan Villas (ไทย)

Best Developer Luxury Condominium – Capitaland (สิงคโปร์)

Best Integrated Developer – Guocoland (มาเลเซีย)

Best Sustainable Developer – Gamuda Land (มาเลเซีย)

Best Mixed-Use Developer – Prince Real Estate Group (กัมพูชา)

Best Developer Affordable Villas – Sawasdee Pool Vill Co., Ltd. (ไทย)

Best Boutique Villa Developer – Wallaya Villas Development Co., Ltd. (ไทย)

Best Developer Mid-Range Resort Housing – 109 Real Estate (2555) Co., Ltd. (ไทย)

Best Lifestyle Developer – RLC Residences (ฟิลิปปินส์)

Best Innovative Developer – Elite Manor Co., Ltd. (ไทย)

Best Developer Affordable Residential Condominium – SM Development Corporation (ฟิลิปปินส์)

Best Developer Residential Architectural Design – The Ozone Group Phuket Co., Ltd. (ไทย)

Best Developer Boutique Villa Design – MP Ville Co., Ltd. (ไทย)

Best Luxury Residential Developer – DOJILAND (เวียดนาม)

โครงการที่ได้รับรางวัล Dot Property Southeast Asia Awards 2023

โครงการที่โดดเด่นหลายโครงการได้รับรางวัล Dot Property Southeast Asia Awards 2023 หนึ่งในนั้นที่นับว่าโดดเด่นที่สุด คือ Kingbridge Tower (ไทย) ซึ่งคว้ารางวัล Best Iconic Urban Development

Best Luxury Mixed Use Development – The Empire โดย Asset World Corp Public Company Limited (ไทย)

Best Urban Masterplan Design – 2 Fifth Avenue โดย Avaland Bhd (มาเลเซีย)

Best Luxury Urban Residences – Newport Residences โดย City Development (สิงคโปร์)

Best Luxury Integrated Development – Cannighill Piers โดย City Development and Capitaland (สิงคโปร์)

Best Development Interior Design – The Ozone Residences โดย The Ozone Phuket Co., Ltd. (ไทย)

Best Design Boutique Residences – The Menara Hill Luxury Villas Phuket โดย MP Ville Co., Ltd. (ไทย)

Best Luxury Condominium Architectural Design – Marina One Residences โดย M+S Residential Pte (สิงคโปร์)

Best Luxury Residence Iconic Design – Golden Crown Hai Phong โดย DOJILAND (เวียดนาม)

Best Boutique Villa Development – La Felice Villa Hua Hin โดย PNP Real Estate Co., Ltd. (ไทย)

Best Luxury Office Development – Kronos Office Building โดย Phaibul Enterprises Co., Ltd. (ไทย)

Best Boutique Housing Development – Nova Real Estate Pranburi โดย Nova Real Estate Co., Ltd. (ไทย)

Best New Launch Villa Development – Alisa Pool Villa โดย Alisa Estate Co., Ltd. (ไทย)

Best Mid Range Villa Development – Zensiri Midtown Villas โดย ESS Development (ไทย)

Best Development Affordable Condominium – Zeal Residences โดย SM Development Corporation (ฟิลิปปินส์)

Best Development Waterfront Condominium – Sands Residences โดย SM Development Corporation (ฟิลิปปินส์)

Best Mixed Use Development – Ice Tower โดย SM Development Corporation (ฟิลิปปินส์)

Best Iconic Urban Development – KingBridge Tower โดย KingBridge Tower Co., Ltd. (ไทย)

Best Luxury Condominium Development – Le Pont Residences โดย RLC Residences (ฟิลิปปินส์)

Best Luxury Villa Resort Design – Eden Hill โดย Khanthasia Co., Ltd. (ไทย)

Best Villa Architectural Design – Thipurai Luxury Pool Villas โดย Thipurai Group Hua Hin Co., Ltd. (ไทย)

Best High End Lifestyle Condominium Development – Mantawi Residences โดย RLC Residences (ฟิลิปปินส์)

Agency Excellence Awards 2023

บริษัทตัวแทนอสังหาริมทรัพย์ยังคงเป็นตัวเชื่อมโยงที่สำคัญระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายอสังหาริมทรัพย์ ขณะเดียวกันก็ให้บริการอื่นๆ ที่จำเป็น ซึ่งช่วยหนุนภาคอสังหาริมทรัพย์ให้มีชีวิตชีวา การยกย่องเชิดชูผลงานของพวกเขาเป็นอีกแง่มุมหนึ่งที่ทำให้ Dot Property Southeast Asia Awards มีความแตกต่างเป็นเอกลักษณ์ โดยมีบริษัททั้งหมด 6 แห่งที่ได้รับการเสนอชื่อในหมวดหมู่นี้ ในบรรดาตัวแทนดังกล่าว Property Lim Brothers (สิงคโปร์) คว้ารางวัล Agency Excellence Award สาขา Real Estate Content and Innovation เป็นรายแรก

Zupreme C&C (Thailand) Ltd. (ไทย)

Home in Phuket Co., Ltd. (ไทย)

DKRA Vega – A member of DKRA Group (เวียดนาม)

Amber International Realty Co., Ltd. (ไทย)

CMP Group (ภูมิภาค)

รางวัล Agency Excellence Award: Real Estate Content and Innovation 2023

PropertyLimBrothers (สิงคโปร์)

Dot Property Southeast Asia Awards 2023 ขอขอบคุณ Savills ให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องในฐานะที่ปรึกษาด้านรางวัลอย่างเป็นทางการ (Official Awards Consultants) รวมถึงพันธมิตรด้านสถานที่จัดงาน ได้แก่ โรงแรม Four Seasons Hotel Bangkok ริมแม่น้ำเจ้าพระยา และ Mercedes-Benz Primus Autohaus ผู้ให้บริการรับส่งแขกวีไอพีที่ให้การสนับสนุนด้วยดีมาตลอด

Dot Property Awards 2024 เปิดรับสมัครแล้ว หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการเข้าร่วม โปรดส่งอีเมล์ไปที่ [email protected]