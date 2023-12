อบจ.สมุทรปราการ จัดใหญ่เทศกาลอาหาร 21-25 ธ.ค. 66

อบจ.สมุทรปราการ จัดใหญ่เทศกาลอาหาร “เที่ยวถิ่นกินอร่อย จังหวัดสมุทรปราการ” 21-25 ธ.ค. 66 คัดสรร 100 ร้านอาหารเด็ด ขนทัพศิลปินร่วมมอบความสุข ดึงดูดนักท่องเที่ยว กระตุ้นเศรษฐกิจช่วงปลายปี

นางสาวนันทิดา แก้วบัวสาย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ เปิดเผยว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมกับจังหวัดสมุทรปราการ และหน่วยงานพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชนในจังหวัดสมุทรปราการ จัดงาน “เที่ยวถิ่นกินอร่อย จังหวัดสมุทรปราการ” ประจำปี 2566 ภายใต้แนวความคิด “เที่ยวสุดฟิน กินไม่หยุด ที่สมุทรปราการ” นำร้านค้า-ร้านอาหารเด็ด กว่า 100 ร้านค้า ภายในจังหวัดสมุทรปราการ และทั่วประเทศ เพื่อส่งเสริมสินค้าและบริการ เพิ่มช่องทางการจัดจําหน่าย สร้างอาชีพ และรายได้อย่างยั่งยืน เชื่อมโยงการผลิตและการตลาดของเครือข่ายกลุ่มอาชีพชุมชนต่าง ๆ สร้างรายได้ให้แก่ ประชาชน กลุ่มอาชีพและผู้ประกอบการในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ อีกทั้งนำเสนอ Land Mark แหล่งท่องเที่ยวในเมืองปากน้ำเพื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัดสมุทรปราการ ให้เป็นที่รู้จัก แก่ประชาชนทั่วไป ดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในภาพรวมของจังหวัด สมุทรปราการในช่วงปลายปี

งาน “เที่ยวถิ่นกินอร่อย จังหวัดสมุทรปราการ” ประจำปี 2566 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 21-25 ธันวาคม 2566 ณ บริเวณลานหน้าศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ โดยเดินทางสะดวกติดกับ สถานีรถไฟฟ้า BTS ปากน้ำ (สายสีเขียว) ภายในงานประกอบด้วย ร้านอาหารเด็ดกว่า 100 ร้าน แบ่งเป็นโซน ตลาดโบราณ , อาหารนานาชาติ , อาหารฮาลาล , ของหวาน , ผลิตภัณฑ์ OTOP และของดีสมุทรปราการ , รถ Food Truck นอกจากนี้ยังมีจุดถ่ายรูปสุดชิค เพื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรปราการ อาทิ หอชมเมืองสมุทรปราการ , พระสมุทรเจดีย์ , คุ้งบางกระเจ้า , นกนางนวล สัญลักษณ์การท่องเที่ยวของสถานตากอากาศบางปู และมีโซน LAUGHING LAND ดินแดนแห่งเสียงหัวเราะ ถ่ายทอดบรรยากาศในช่วงเทศกาลคริสต์มาส พร้อมทั้งกิจกรรม LAUGHING GAME ที่สนุกสนานลุ้นรับของรางวัลส่งท้ายปีกลับบ้านแบบฟรีๆ

ไฮไลท์สำคัญที่พลาดไม่ได้ คือกิจกรรมการแสดงบนเวที ขนทัพศิลปินจัดเต็มเพื่อช่วยประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว และมอบความสุขในช่วงเทศกาลปลายปีให้นักท่องเที่ยวและประชาชน เข้าชมฟรี จัดเต็มตลอด 5 วัน อาทิ Three Man down , Getsunova , Season Five , Slapkiss , Mirrr , อะตอม ชนกันต์ , bamm , เอิ๊ต ภัทรวี , เบล วริศรา , โตโต้ ธนเดช และเบลโลล่า กนิษฐา สาวน้อยชาวสมุทรปราการ แชมป์ The Golden Song คนล่าสุด พร้อมการแสดงพิเศษ มายากล , Bubble Show , Balloon Man , กลอง Percussion ประยุกต์ , การแสดงวัฒนธรรมร่วมสมัย , ดนตรีอคูสติคจากหนุ่มสามวิ (เงาเสียงเบน ชลาทิศ) , การสาธิตอาหารถิ่น ท่ามกลางการดำเนินรายการจากพิธีกรชื่อดัง ดีเจต้นหอม ศกุนตลา , ดีเจนุ้ย ธนวัฒน์ , ดีเจโบ ธนากร , ดีเจอาร์ต มารุต , แคน อติรุจ , กี๋ ธษชัย (AF5) , ยุ้ย ชไมพร , แพม กัญญนันทน์ , โบนัส ฑิฆัมพร ฯลฯ และในวันที่ 25 ธันวาคม 2566 เทศกาลคริสต์มาส ช่วงเวลา 20.24 น. จะมีการแสดงเอฟเฟกต์พิเศษบริเวณหอชมเมืองสมุทรปราการ อย่างตระการตา พลาดไม่ได้

ทั้งนี้งานจะเปิดให้เข้าชมฟรีทุกวัน ระหว่างวันที่ 21-25 ธันวาคม 2566 เวลา 16.00-22.00 น. ณ บริเวณลานหน้าศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ โดยติดตามอัพเดทความสนุกได้ทาง facebook.com/tiewtinsamutprakarn และ facebook.com/Commartsproduction/

