ENZ จับมือ KTC และสถาบันการศึกษานิวซีแลนด์ มอบทุนตั๋วเครื่องบิน

ENZ จับมือ KTC โรงเรียนและสถาบันการศึกษาชั้นนำของนิวซีแลนด์ เกือบ 30 แห่ง จัดแคมเปญพิเศษสุดสำหรับนักเรียนไทยครั้งแรกกับ “โครงการทุนตั๋วเครื่องบิน” ต่อยอดให้นักเรียนไทยที่เคยไปเรียนหลักสูตรระยะสั้น คอร์สซัมเมอร์ หรือคอร์สเรียนภาษาในประเทศนิวซีแลนด์ และต้องการกลับไปศึกษาต่อที่ประเทศนิวซีแลนด์ในหลักสูตรระยะยาว ระดับมัธยมศึกษา หรืออุดมศึกษา

นางสาวจารุวรรณ พงษ์จารุวัฒน์ ผู้อำนวยการด้านการศึกษา หน่วยงานการศึกษานิวซีแลนด์ (Education New Zealand; ENZ) สถานทูตนิวซีแลนด์ ประจำประเทศไทย เปิดเผยว่า โครงการทุนตั๋วเครื่องบิน (New Zealand Retention Campaign) เป็นแคมเปญพิเศษที่จัดขึ้นเป็นครั้งแรกสำหรับนักเรียนไทย เพื่อต่อยอดการเรียนในนิวซีแลนด์ของนักเรียนไทยที่เคยมีประสบการณ์เรียนระยะสั้นในนิวซีแลนด์แล้วและต้องการกลับไปเรียนต่อในระยะยาว ซึ่งนับเป็นการร่วมมือกับกลุ่มโรงเรียนในนิวซีแลนด์เป็นครั้งแรก ทำให้นักเรียนสามารถได้รับทุนในการไปเรียนระดับมัธยมปลาย รวมไปถึงการเรียนต่อในระดับอุดมศึกษากับมหาวิทยาลัยในนิวซีแลนด์ โดยวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการนี้ ทาง ENZ ประเทศไทย มุ่งหวังที่จะสร้างเส้นทางการศึกษาเพื่อข้ามภาคส่วนให้กับนักเรียนไทยจากระยะสั้นสู่ระยะยาว กำหนดเป้าหมายไปที่นักเรียนที่สอบวัดผลทักษะภาษาอังกฤษ PTE (Pearson Test of English) และนักเรียนในโรงเรียนจำนวนมากที่เคยเข้าเรียนในชั้นเรียนนิวซีแลนด์ด้วยวีซ่านักท่องเที่ยวในระยะเวลาอันสั้น ให้กลับมาเรียนระยะยาวในนิวซีแลนด์ และเพื่อเพิ่มจำนวนนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายให้เป็นนักศึกษาในระดับอุดมศึกษาด้วย

“นักเรียนไทยที่เคยไปเรียนนิวซีแลนด์ เมื่อต้องการกลับไปเรียนอีกครั้งจะได้รับสิทธิพิเศษในโครงการทุนตั๋วเครื่องบิน ครอบคลุมค่าตั๋วเครื่องบิน (สูงสุด NZD $3,000) สำหรับนักเรียนที่เคยไปเรียนระยะสั้น ซัมเมอร์คอร์ส หรือเรียนภาษาในประเทศนิวซีแลนด์มาก่อน เพียงโชว์หลักฐานการเรียนในอดีต นักเรียนก็สามารถรับทุนตั๋วเครื่องบินทันทีที่ไปถึงนิวซีแลนด์ ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนด (ค่าตั๋วเครื่องบินมีมูลค่าสูงสุดไม่เกิน $3,000) และเรียนในโรงเรียน หรือสถาบันการศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ ซึ่งมีให้เลือกหลากหลายเกือบ 30 แห่ง ได้แก่ Lincoln University, University of Canterbury, University of Waikato, Avonside Girls’ High School, Birkenhead College , Botany Downs Secondary College, Cambridge High School, Gore High School, Hillmorton High School, King’s High School, Macleans College, Maidstone Intermediate School, Marist College, Mount Roskill Grammar School, Napier Boys’ High School, Newlands College, Palmerston North Boys’ High School, Palmerston North Girls’ High School, Papatoetoe High School, Riccarton High School, Sacred Heart Girls’ College, St Dominic’s College, Upper Hutt College, Waitakere College, Waitaki Girls’ High School, Wellington East Girls’ College และ Wellington College ระยะเวลาโครงการ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2567”

นางสาวจารุวรรณ กล่าวและเสริมว่า ผู้ปกครองและนักเรียนชาวไทยตระหนักดีว่า นิวซีแลนด์เป็นหนึ่งในประเทศจุดหมายปลายทางที่ดีที่สุดสำหรับการศึกษาต่อในระดับนานาชาติ ในช่วงที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่าตัวเลขวีซ่าครั้งแรกของนักเรียนไทยในนิวซีแลนด์มีการเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง มีนักเรียนไทยจำนวนมากไปเรียนหลักสูตรภาคฤดูร้อนระยะสั้นที่นิวซีแลนด์ในช่วงปิดภาคเรียน นอกจากนี้ยังมีนักเรียนจำนวนมากไปเรียนภาษาอังกฤษในช่วงปิดเทอมมหาวิทยาลัย พบว่าในปี พ.ศ. 2566 จำนวนนักเรียนไทยที่ไปเรียนภาษาอังกฤษที่นิวซีแลนด์มากเป็นอันดับ 3 ของโลกจากเดิมที่อยู่ใน Top 10 ทั้งนี้นิวซีแลนด์จัดเป็นหนึ่งในไม่กี่ประเทศทั่วโลก ที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักในชีวิตประจำวัน อีกทั้ง ยังมีคุณภาพชีวิตที่ดี ประเทศสวยงาม ผู้คนเป็นมิตร ค่าครองชีพสมเหตุสมผล สามารถทำงานพาร์ทไทม์ได้ในระหว่างเรียนภาษา 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ และยังสามารถทำงานหลังเรียนจบปริญญาได้สูงสุดถึง 3 ปีเต็มอีกด้วย

สำหรับนักเรียนและผู้ปกครองที่สนใจสามารถสมัครผ่านตัวแทนแนะแนวการศึกษานิวซีแลนด์ได้สำหรับการสมัครเรียนที่สถาบันการศึกษาที่ร่วมโครงการได้ทันที โดยต้องชำระค่าตั๋วเครื่องบินไปก่อนและรับคืนจากสถานบันการศึกษาหลังจากนักเรียนถึงนิวซีแลนด์

นับเป็นโอกาสที่ดีสำหรับนักเรียนไทยที่เคยมีประสบการณ์ดีๆกับการเรียนที่นิวซีแลนด์ และอยากกลับไปเรียนนิวซีแลนด์อีกครั้ง ซึ่งนอกจากจะได้รับทุนตั๋วเครื่องบินดังกล่าวแล้ว ENZ ยังได้จับมือกับพันธมิตรบัตรเครดิตเคทีซี (KTC) ส่งเสริมการชำระเงินด้วยบัตรเครดิต ช่วยเพิ่มขีดความสามารถของผู้ปกครองที่ต้องการส่งบุตรหลานไปเรียนต่อนิวซีแลนด์ ซึ่งทาง KTC ได้ร่วมจัดโปรโมชั่นสะสมคะแนน KTC Forever 4 เท่า และใช้คะแนนสะสมแลกเป็นส่วนลดเพิ่มได้อีก เมื่อชำระค่าตั๋วเครื่องบินด้วยบัตรเครดิต KTC ก่อนไปรับทุนคืนจากสถาบันการศึกษาในภายหลัง

รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.learnenglishnewzealand.com/Freeticketforstudyinnewzealand