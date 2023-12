โออิชิ ชาคูลล์ซ่า จัดคอนเสิร์ต OISHI CHAKULZA X VIBE SQUARE

โออิชิ ชาคูลล์ซ่า เดินหน้าจัดกิจกรรม “OISHI CHAKULZA X VIBE SQUARE” ครั้งที่ 3 ยกทัพศิลปินไปคลายหนาวให้กับแฟนเพลงชาวอีสานกันยกแก้งค์ มาร่วมม่วนอีหลีซ่าส์ขนาดหนักในวันอาทิตย์ ที่ 17 ธันวาคม 2566 ณ ลาน กิจกรรม TY ตลาดเซฟวัน Night Market จังหวัดนครราชสีมา ตั้งแต่เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป

เพราะความซ่า..มีดีย์ได้ทุกที่ ครั้งนี้เอาใจสายฮิปฮอปแบบจุใจกับแรพเปอร์สุดหล่อมากความสามารถ NICECNX ที่เตรียมขนเพลงแด๊นซ์สุดฮิปโดนใจให้แฟนได้สนุกสุดเหวี่ยง ต่อด้วยเบรกอารมณ์กับเพลงแนวป๊อปฟังสบายคลายลมหนาวโดยศิลปินวง NO ONE ELSE เพราะเหตุผลของการมีชีวิตอยู่คือการได้พบเธอ เตรียมตัวคลั่งรักกันแบบอบอุ่นสบายๆในบรรยากาศ Good Vibe ที่ตลาดเซฟวัน Night Market นครราชสีมาได้เลย

และสามารถติดตามกิจกรรมสุดซ่าพร้อมแคมเปญดีๆในครั้งต่อไปที่ Fanpage Oishi Drink Station

#VIBESQUARExOishiChakulza

#HIPPOPHOPPING

#OishiChakulza #โออิชิชาคูลล์ซ่าซ่ามีดีย์