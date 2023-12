เอสเทค ฟาร์มา เปิดตัว AestheFill ปลดล็อกผิวอ่อนเยาว์

บริษัท เอสเทค ฟาร์มา จำกัด เปิดตัวนวัตกรรมสารกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนตัวใหม่สู่ตลาดเสริม

ความงามเมืองไทย ภายใต้แบรนด์ AestheFill ได้รับการรับรองมาตรฐานและความปลอดภัยจาก KFDA, EU FDA และ Thai FDA พร้อมจัดงาน AestheFill The New Generation of Biostimulator Natural & Youth ให้ความรู้เกี่ยวกับเทรนด์ความงามและประโยชน์จากการใช้งานผลิตภัณฑ์กลุ่ม Biostimulator โดยคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

นายกสิกิจ พ่วงภิญโญ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอสเทค ฟาร์มา จำกัด กล่าวว่า “เทรนด์การเสริมความงามด้วยนวัตกรรมย้อนวัยกำลังเป็นที่นิยมอย่างแพร่หลาย และคนไทยก็หันมาให้ความสำคัญกับการดูแลผิวให้คงความอ่อนเยาว์เป็นธรรมชาติเพื่อเสริมความมั่นใจและบุคลิกที่ดีให้กับตัวเอง เอสเทค ฟาร์มา ในฐานะผู้นำนวัตกรรมเสริมความงามและให้ความสำคัญกับการค้นหานวัตกรรมความงามที่ล้ำสมัย มีความเข้าใจในความต้องการของผู้บริโภค จึงได้นำเสนอผลิตภัณฑ์ สารกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนจากธรรมชาติ AestheFill ซึ่งเป็น Biostimulator ที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายทั่วโลกมากว่า 10 ปี เพื่อมาตอบโจทย์ความต้องการผิวที่อ่อนเยาว์เป็นธรรมชาติโดยเฉพาะ เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมาตรฐานระดับโลก ได้รับรองจาก KFDA , EU FDA และ Thai FDA โดยเชื่อมั่นว่า Aesthefill จะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับความนิยมสำหรับวงการเสริมความงาม ของประเทศไทยอย่างแน่นอน ทั้งนี้ เอสเทค ฟาร์มา ได้รับสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการนำเข้า Aesthefill ในประเทศไทย”

สำหรับงาน AestheFill The New Generation of Biostimulator Natural & Youth มีการบรรยายในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการใช้ผลิตภัณฑ์ Aesthefill โดยได้รับเกียรติจากคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญร่วมในงาน ได้แก่