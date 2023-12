สมาร์ทเทค (ไทยแลนด์) ปลุกตลาดอนุรักษ์พลังงาน ส่ง “KOOM Air” รุกลูกค้าองค์กรเต็มสูบ เพื่อเป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้หน่วยงาน มีอุปกรณ์ที่ช่วยในเรื่องประหยัดพลังงาน

สมาร์ทเทค (ไทยแลนด์) เดินหน้าสู่ฮับสินค้าและบริการด้านประหยัดพลังงาน ประเดิมส่ง KOOM Air (คุมแอร์) อุปกรณ์อัจฉริยะสำหรับควบคุมเครื่องปรับอากาศ ตอบสนองเทรนด์ประหยัดพลังงาน-ลดสภาวะโลกร้อน ช่วยประหยัดค่าไฟฟ้า 15-30% ประหยัดได้ถึง 6,000 บาท ต่อเครื่องต่อปี ระยะเวลาการคืนทุน 1-2 ปี จ่อลุยขยายฐานลูกค้า พร้อมขยายพอร์ตโปรดักส์เต็มสูบ

นายภูมิณรงค์ สิริวิรัชต์กุล กรรมการ บริษัท สมาร์ทเทค (ไทยแลนด์) จำกัด เปิดเผยว่า บริษัทฯ มีเป้าหมายของการผลักดันแบรนด์และสินค้าในเครือให้ขึ้นมาเป็นศูนย์กลางสินค้าและบริการที่เกี่ยวข้องกับการประหยัดพลังงาน โดยเมื่อลูกค้ามองหาโซลูชั่นที่จะทำให้องค์กรของตัวเองสามารถลดต้นทุนด้านพลังงานลงได้ จะต้องนึกถึงแบรนด์ของบริษัท มองว่าเทรนด์ของการประหยัดพลังงาน จะยังคงมีความต้องการอย่างมากในตลาด เนื่องจากต้นทุนราคาพลังงานที่สูงขึ้น สภาวะโลกร้อนจากการใช้พลังงานด้านต่างๆ จำนวนมาก ทำให้หน่วยงานต่างๆ ต้องการที่จะเข้ามาสู่การเป็นองค์กรที่ยั่งยืนมากขึ้น ก็จะเป็นปัจจัยที่ทำให้ลูกค้ามองหาตัวช่วยสำหรับการประหยัดพลังงาน ช่วยลดค่าใช้จ่ายและเพิ่มกำไรให้กับองค์กรของตัวเองอย่างต่อเนื่อง

สำหรับในช่วงที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้พัฒนาอุปกรณ์คุมแอร์ (KOOM Air i9) ขึ้นมา เพื่อตอบสนองการอนุรักษ์พลังงานในเครื่องปรับอากาศเป็นอุปกรณ์อัจฉริยะ ที่เข้ามาช่วยบริหารจัดการใช้งานเครื่องปรับอากาศ ให้เกิดประสิทธิภาพ และมีความยั่งยืนในการใช้งาน

โดยจุดเด่นของอุปกรณ์คุมแอร์ (KOOM Air i9) สามารถจัดการเครื่องปรับอากาศภายในหน่วยงานให้เป็นรูปแบบทำงานโดยอัตโนมัติ และตัวอุปกรณ์ยังสามารถตั้งเวลาเปิด-ปิด, เลือกโหมดการทำงาน พร้อมกำหนดอุณหภูมิแบบอัตโนมัติ, สามารถตรวจสอบประวัติการใช้งานย้อนหลังได้โดยละเอียด ไม่ว่าจะเป็นเวลาที่เครื่องปรับอากาศใช้งาน หรืออุณหภูมิที่ใช้งานว่าเป็นไปตามนโยบายของผู้บริหารที่กำหนดหรือไม่ และที่สำคัญยังสามารถล็อครีโมต เพื่อป้องกันการปรับเปลี่ยนหรือใช้งานโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือเทคนิคที่ทางบริษัทวิเคราะห์จากการใช้งานของลูกค้าหลายๆองค์กรที่ผ่านมา เช่น ในหลายองค์กรมีการปรับเป็นโหมดลมอัตโนมัติ 10 นาทีของทุกๆชั่วโมงที่มีการใช้งานเครื่องปรับอากาศ เพื่อช่วยบริหารจัดการควบคุมการใช้งานเครื่องปรับอากาศได้ดียิ่งขึ้น

นอกจากนั้น ในปี 2566 ทางบริษัทสมาร์ทเทค (ไทยแลนด์ ) จำกัด ยังได้ส่งอุปกรณ์ KOOM Air เข้าประกวด Thailand Energy Award 2023 และได้ รับรางวัล Thailand Energy Award 2023 ด้านพลังงานสร้างสรรค์ กลุ่มผู้จำหน่ายเทคโนโลยี และยังได้รับเลือกเป็นตัวแทนประเทศไทย ในการไปประกวด ASEAN Energy Award 2023 ได้รับรางวัล Winner of the Energy Efficient Building – Special Submission – Appropriate Technology of the ASEAN Energy Efficiency and Conservation Best Practices Awards 2023

โดยในปัจจุบัน ทางรัฐบาลได้มีการจัดทำแนวทางประหยัดพลังงานในหน่วยงานภาครัฐ ที่ทำการปกครองอำเภอ สถาบันอุดมศึกษา และรัฐวิสาหกิจ ลดการใช้พลังงานอย่างน้อยร้อยละ 20 เพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในภาครัฐ และเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่ประชาชน ตามมติ ครม.อ้างอิงเอกสารเลขที่ พน o๑oo/๔๖ ลงวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๕ ซึ่งจะเห็นได้ว่า ตามแนวทางที่ภาครัฐได้แนะนำ ไม่ว่าจะเป็นการเปิด – ปิดใช้งานให้เป็นเวลา หรือการเปิดใช้งานที่อุณหภูมิ 25 องศานั้น ฟังก์ชั่นของตัวอุปกรณ์คุมแอร์ คุมแอร์จึงเข้ามาช่วยบริหารจัดการในช่วงเวลาที่ไม่ใช่เวลาทำงาน สามารถเข้ามาช่วยให้มาตรการของภาครัฐสัมฤทธิ์ผล และเห็นเป็นที่ประจักษ์ได้มากขึ้น โดยที่พนักงานไม่มีผลกระทบจากการใช้งาน

ทางบริษัทฯ มีหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่ใช้งาน เช่น การทางพิเศษแห่งประเทศไทย หรือ การประปานครหลวง ที่ได้เลือกสาขาบางเขน เป็นสาขาต้นแบบ ในการนำอุปกรณ์ฯไปใช้บริหารจัดการการใช้งานเครื่องปรับอากาศในสำนักงานกับองค์กร ซึ่งอย่างแรกบริษัทต้องขอขอบพระคุณ ท่านผู้ว่าการประปานครหลวง คุณมานิต ปานเอม และท่านรองผู้ว่าการ คุณสุเทพ เอื้อปกรณ์ ฝ่ายบริหารทุกท่าน พนักงานในองค์กรทุกคน ที่ยอมเสียสละที่ปรับพฤติกรรมการใช้งานเครื่องปรับอากาศ เพื่อประโยชน์ขององค์กรในการลดการใช้พลังงานจากเครื่องปรับอากาศ ซึ่งการประปานครหลวงประหยัดไปได้ถึง 22%

และนอกจากนั้นยังมีองค์กรภาคเอกชนอีกมากมาย ที่เล็งเห็นถึงประโยชน์ของการนำเทคโนโลยีมาใช้บริหารตั้งค่าการใช้งานเครื่องปรับอากาศให้เป็นแบบอัตโนมัติ ไม่ว่าจะเป็น บริษัทโตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด , บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน ) , เครือ Minor Food ที่เลือกไปใช้งานในร้านอาหาร Bonchon , Burger King , บริษัท เลนโซ่ วีล จำกัด , โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน จะเห็นว่าคุมแอร์สามารถใช้ได้กับทุกหน่วยงานไม่ว่าจะเป็น โรงงานอุตสาหกรรม สำนักงานองค์กรเอกชน สถานศึกษา หน่วยงานภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ หรือแม้แต่กระทั่งร้านกาแฟ Cafe Amazon คุมแอร์ก็ยังช่วยบริหารจัดการลดค่าไฟฟ้าได้ ได้ประโยชน์ครอบคลุมทั้งองค์กรขนาดใหญ่และขนาดเล็ก

นายภูมิณรงค์ กล่าวปิดท้ายว่า คุมแอร์เป็นอุปกรณ์ที่ช่วยในการบริหารจัดการเครื่องปรับอากาศ ให้องค์กรทำได้ตามวัตถุประสงค์ในการลดค่าไฟฟ้าได้อย่างยั่งยืน หากต้องการจะบริหารจัดการเครื่องปรับอากาศให้มี ประสิทธิภาพ จำเป็นจะต้องรู้ก่อนว่าการสูญเปล่าที่ใช้งานกันมาใบแบบเดิมอยู่ที่ตรงไหน ตรวจสอบได้จากประวัติการใช้งานย้อนหลังที่คุมแอร์คอยเก็บให้ แลวนำฟังก์ชั่นของตัวอุปกรณ์ไปตั้งโปรแกรมอัตโนมัติ เพื่อลดการสูญเปล่าจากการใช้งานเดิมที่เกิดขึ้น เพียงเท่านี้คุณก็จะจ่ายค่าไฟฟ้าที่น้อยลง ส่งผลให้กำไรเพิ่มขึ้น จากการมีส่วนร่วมของทุกๆคนในองค์กร

ผู้ที่สนใจผลิตภัณฑ์ “คุมแอร์” สามารถติดตามได้ที่ koomair.co

หรือ facebook.com/koomsmartiot403 หรือโทร. 061 889 9877