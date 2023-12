มันส์กระหึ่มเมือง! ‘centralwOrld Bangkok Countdown 2024’ สร้างปรากฏการณ์ World’s Entertainment Countdown อันดับหนึ่งตลอดกาล ทุ่มงบกว่า 500 ล้านบาท ไลน์อัพศิลปินไทยและต่างชาติกว่า 200 ชีวิต ในฟรีคอนเสิร์ตโปรดักชั่นระดับโลก

7 สุดขีดไฮไลท์เคานต์ดาวน์ ศิลปินระดับโลก ‘YOUNGJAE GOT7’ และ “แพทริค 尹浩宇 (อ่านว่า หยิ่นฮ่าวอวี่) ณัฐวรรธ์ ฟิงค์เลอร์” กับโชว์แรกบนเวทีเคานต์ดาวน์ส่งท้ายปี ห้ามพลาด โชว์พิเศษที่นี่ที่เดียวจาก 5 Headlinerศิลปินไทย: พีพี-กฤษฏ์และบิวกิ้น-พุฒิพงศ์ , และดีว่าตัวแม่แห่งวงการ โบกี้ไลออน และการคอลแลปส์กันของนนท์ ธนนท์ x อิ้งค์ วรันธร, มันส์กับ ทัพศิลปินท๊อปชาร์ตทุกอะวอร์ด 65 ชีวิต : โอ๊ต ปราโมทย์, ป๊อบ ปองกูล, PROXIE, TRINITY, BUS (Because of you I shine), TIGGER, Alala, PSYCHIC FEVER, bamm, bXd, DVI, PERSES, Hashtax, QRRA และทรีแมนดาวน์

เซ็นทรัลเวิลด์ ‘Times Square of Asia’ ยืนหนึ่ง ฉลองเคานต์ดาวน์ยาวนานกว่า 2 ทศวรรษ ยิ่งใหญ่ใจกลางกรุงเทพฯ รองรับคนกว่า 250,000 คน มันส์ ‘Non-stop Entertainment Phenomenon’ โปรดักชั่นระดับโลก เข้าฟรี ! ตั้งแต่ 30-00.30 น. แค่ดาวน์โหลด Central Life X รับชมพร้อมกันทั่วประเทศ ถ่ายทอดสดผ่านช่อง 3HD กด 33 และ ชมทางออนไลน์ผ่านทางเฟซบุค Bangkok Post, Thairath TV, Dailynews – เดลินิวส์ออนไลน์, Khaosod – ข่าวสด, Matichon Online – มติชน ออนไลน์, Prachachat – ประชาชาติ, FEED, Workpoint Entertainment, GMM25, MGROnline – Live, CH7HD, CH7News, Bugaboo TV และ Globe – Bangkok’s News + Lifestyle

โมเม้นท์ระดับโลก อลังการพลุใจกลางเมืองผสาน Digital Fireworks Art สุดล้ำ 180 องศา 15 นาที บนจอยักษ์พาโนรามิก โดยสตรีทอาร์ตระดับโลก พร้อมด้วย Message to the world ส่งต่อแรงบันดาลใจทั่วโลก

‘Thailand Countdown 2024’ เคานต์ดาวน์แลนด์มาร์กที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัล 13 สาขาทั่วประเทศ ได้แก่ ภูเก็ต, สมุย, หาดใหญ่, เชียงใหม่, พิษณุโลก, อยุธยา, ขอนแก่น, โคราช, พัทยา, มารีนา, จันทบุรี, ชลบุรี และเวสต์เกต กระตุ้นเศรษฐกิจและท่องเที่ยวเมืองหลัก-รอง สร้างรายได้หมุนเวียนทางเศรษฐกิจกว่า 300 ล้านบาท



กรุงเทพฯ – บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) เบอร์หนึ่งอสังหาริมทรัพย์ไทยและผู้บริหารศูนย์การค้าเซ็นทรัล 39 สาขาทั่วประเทศ ร่วมกับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และกรุงเทพมหานคร ประกาศความยิ่งใหญ่ในงาน ‘Central World Bangkok Countdown 2024’ ณ เซ็นทรัลเวิลด์ Times Square of Asia หนึ่งเดียวใจกลางเมือง ทุ่มงบ 500 ล้านบาท สร้างปรากฏการณ์ยิ่งใหญ่ ชู 7 ไฮไลต์ World’s Entertainment Countdown อันดับหนึ่งตลอดกาล พร้อมเซอร์ไพรส์ ศิลปินระดับโลกที่ทุกคนรอคอย ‘YOUNGJAE GOT7’ และ “แพทริค 尹浩宇 (อ่านว่า หยิ่นฮ่าวอวี่) ณัฐวรรธ์ ฟิงค์เลอร์” Asian rising star ที่เติบโตและโด่งดังในระดับ ท็อปลิสต์บอยแบนด์จีน กับโชว์แรกบนเวทีเคานต์ดาวน์ เสริมทัพด้วย 5 Headliner ศิลปินไทยที่ครีเอทโชว์พิเศษเฉพาะที่เซ็นทรัลเวิลด์ ตอบโจทย์ทุกเจนฯ รวมศิลปินทั่วประเทศมากกว่า 200 ชีวิต สร้างปรากฏการณ์ความมันส์ฉลองศักราชใหม่ ณ เคานต์ดาวน์แลนด์มาร์กทั่วประเทศพร้อมกัน

เตรียมพบกับปรากฎการณ์ Countdown Entertainment ยิ่งใหญ่ระดับโลก ส่งท้ายปี Central World Bangkok Countdown 2024 และมันส์ทั่วประเทศในงาน Thailand Countdown 2024

ร่วมเคานต์ดาวน์ไปพร้อมๆ กับคนไทยทั่วประเทศ และกองทัพศิลปินไทย-อินเตอร์ที่ตอบโจทย์ทุกเจนฯ ภายในงาน นำทัพความบันเทิงด้วย ใบเฟิร์น-พิมพ์ชนก ลือวิเศษไพบูลย์ ร่วมเผยความรู้สึกที่จะได้ร่วมเคานต์ดาวน์ไปพร้อมๆ กับคนไทยทั่วประเทศ และกองทัพศิลปินไทย-อินเตอร์ที่ตอบโจทย์ทุกเจนฯ รวมกว่า 30 ท่าน ร่วมแถลงความมันส์ นำโดย BUS because of you i shine, 5 สาวเกิร์ลกรุ๊ปวง bXd, วงไก่ไข่, Asia7, วง DVI และ พบกับ 7 หนุ่ม PSYCHIC FEVER ( ไซคิกฟีเวอร์ ) บอยแบนด์ที่มาแรงที่สุดจากญี่ปุ่นบินตรงร่วมงานโดยเฉพาะ พร้อมพูดคุยกับ ไป แลคโตบาซิลลุส หรือ ธนา แสงศร และ จักรกฤษณ์ อนันตกุล ศิลปินนักวาดภาพประกอบผู้สร้างสรรค์ลวดลายกราฟิกที่ใช้ในงาน Centralworld Bangkok Countdown 2024 เล่าถึงแรงบันดาลใจการออกแบบที่ผสาน Art และดิจิทัล

ปักหมุดฉลองเคานต์ดาวน์พร้อมกันทั่วประเทศในงาน Thailand Countdown 2024 ผนึกกำลังพันธมิตรภาครัฐ และเอกชนชั้นนำ ได้แก่ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ, สมาคมผู้ประกอบวิสาหกิจในย่านราชประสงค์ (RSTA), บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน), บริษัทไทยฮอนด้าจำกัด, บริษัท โคคา-โคล่า (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน), บริษัท บุญรอดเทรดดิ้ง จำกัด, บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด, บริษัท เจเนอรัล คาร์ด เซอร์วิสเซส จํากัด, บริษัท ช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ณ เคานต์ดาวน์แลนด์มาร์ก ศูนย์การค้าเซ็นทรัลอีก 13 สาขาทั่วประเทศ ได้แก่ เซ็นทรัล ภูเก็ต, สมุย, หาดใหญ่, เชียงใหม่, พิษณุโลก, อยุธยา, ขอนแก่น, โคราช, พัทยา, มารีนา, จันทบุรี, อยุธยา และเวสต์เกต พร้อมขับเคลื่อนเศรษฐกิจ กระตุ้นการท่องเที่ยวต้อนรับนักท่องเที่ยวทั่วโลกในโค้งสุดท้าย ปี 2566 เตรียมเปิดปรากฎการณ์ Countdown Entertainment พร้อมกันทั่วประเทศ ผ่านการถ่ายทอดสด ทางช่อง 3HD ตั้งแต่เวลา 22.30-00.30 น. หรือรับชมแบบออนไลน์ผ่านเพจ พันธมิตร และ Multi View ผ่าน FB และ YouTube ของสาขา centralwOrld ตั้งแต่เวลา 19.00-00.30 น. ในคืนวันที่ 31 ธันวาคม 2566 นี้

ใบเฟิร์น-พิมพ์ชนก ลือวิเศษไพบูลย์ กล่าวว่า เทศกาลสิ้นปีเป็นช่วงเวลาของความอิ่มเอมใจของทุกคน ที่จะได้เริ่มต้นปีใหม่อย่างมีความสุข ขอบคุณแทนศิลปินไทยที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์และทุกภาคส่วนร่วมกันตั้งใจจัดงาน centralwOrld Bangkok Countdown ยิ่งใหญ่ระดับโลก ส่วนตัวรอดู Wristband Illuminate Global Unity ที่ทุกคนจะได้มีส่วนร่วมกับวินาทีประวัติศาสตร์ เชื่อว่าต้องดีมากๆ ขอชวนทุกคนมาร่วมงาน และขอให้ปีใหม่เป็นปีที่ดีของทุกคน

พบกับ 7 สุดขีดไฮไลต์เคานต์ดาวน์ที่ดีที่สุดตลอดกาล ดีกรี Times Square of Asia 31 ธ.ค. นี้

1.สุดขีด ศิลปินระดับโลก ‘ยองแจ เมนโวคอลแห่งวง GOT 7’ และ “แพทริค 尹浩宇 (อ่านว่า หยิ่นฮ่าวอวี่) ณัฐวรรธ์ ฟิงค์เลอร์” กับโชว์แรกบนเวทีเคานต์ดาวน์ส่งท้ายปีสุดยิ่งใหญ่ ที่จะพาทุกคนข้ามปีไปด้วยกันอย่างน่าจดจำ บนเวทีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเคานต์ดาวน์ 31 ธ.ค. นี้

2.สุดขีด ไลน์อัป 65 ชีวิต ไทยและอินเตอร์ตัวท็อป มันส์ฟรี! ทั้งวันยันข้ามคืน

ห้ามพลาด โชว์พิเศษที่นี่ที่เดียวจาก 5 Headlinerศิลปินไทย : พีพี-กฤษฏ์ และบิวกิ้น-พุฒิพงศ์, ดีว่าตัวแม่แห่งวงการ โบกี้ไลออน และการคอลแลปส์กันของนนท์ ธนนท์ x อิ้งค์ วรันธร, มันส์กับทัพศิลปินท๊อปชาร์ตทุกอะวอร์ด 65 ชีวิต: โอ๊ต ปราโมทย์, ป๊อบ ปองกูล, PROXIE, TRINITY, BUS (Because of you I shine), TIGGER, Alala, PSYCHIC FEVER, bamm, bXd, DVI, PERSES, Hashtax, QRRA และทรีแมนดาวน์ ตอบโจทย์ทุกเจนฯ

3.สุดขีด Art & Music Festival โปรดักชันระดับโลก ที่เปิดให้ทุกคนเข้าชมฟรี!

จัดเต็ม แสง เสียง คมชัดทุกองศา วิชวลเต็มตาทุกเฉดสีผ่านจอ panOramix ใหญ่ที่สุดในโลก ขนาด 3,790 ตร.ม.

4.สุดขีด Futuristic Fireworks ครั้งแรกกับพลุ ดิจิทัลไฮเทคสุดล้ำ 180 องศา

Futuristic Fireworks เป็นการผสานพลุจริงกับพลุศิลปะ บนจอ panOramix พร้อมวินาทีความสุขสุดยิ่งใหญ่ข้ามปี ทั้งหมด 5 คอนเซปต์ ได้แก่ The Revolution, The Master, The Collab, The Pinnacle, The Phenomenon

5. สุดขีดทั้งวัน ฉลองมันส์ข้ามคืน All Day – All Night!

ฉลองได้ทั้งวัน All-Day Celebration เช้า-ค่ำ ตลอด 10 วัน 10 คืน ตั้งแต่ 21 ธ.ค. 6 ถึงคืนเคานต์ดาวน์ ช้อปเที่ยวสนุก สุขข้ามปี พร้อมมันส์แบบปลอดภัย

6.สุดขีดของปรากฏการณ์ การรับชมมิวสิกเฟสติวัล

เพิ่มประสบการณ์การรับชมมิวสิกเฟสติวัลไปอีกขั้นกับ LED Wristbands Illuminating Global Unity สร้าง People Engagement ตลอดงาน สร้างประสบการณ์สุดประทับใจไม่รู้ลืม

7.สุดขีดงานเคานต์ดาวน์สุดล้ำ รับเทรนด์ยั่งยืนโลก

ตอนนี้ความยั่งยืนไม่ใช่ทางเลือก แต่เป็นสิ่งที่ทุกคนต้องร่วมมือกัน งานเคานต์ดาวน์ของเรา จึงไม่เพียงละลานตา จากพลุที่จุดเพื่อฉลองเท่านั้น แต่ยังเต็มอิ่มจาก Digital Fireworks บนจอ Panoramix ที่ใหญ่ที่สุดในโลก

ร่วมสัมผัสบรรยากาศส่งท้ายปีที่มันส์ที่สุด สนุกที่สุด ยิ่งใหญ่ระดับโลก ในงาน Central World Bangkok Countdown 2024 ณ เซ็นทรัลเวิลด์ Times Square of Asia เริ่มตั้งแต่ 21 – 31 ธ.ค. 66 เข้าฟรี แค่ดาวน์โหลด Central Life X และมันส์ทั่วประเทศในงาน Thailand Countdown 2024 บนแลนด์มาร์กเคานต์ดาวน์ทั่วไทย ณ เซ็นทรัล ภูเก็ต, สมุย, หาดใหญ่, เชียงใหม่, พิษณุโลก, อยุธยา, ขอนแก่น, โคราช, พัทยา, ชลบุรี, มารีนา, จันทบุรี และ เวสต์เกต

