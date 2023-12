ไอคอนสยาม ชวนฉลองเทศกาลมหัศจรรย์ความสุขจากร้านอาหารชั้นนำ

ไอคอนสยาม ชวนฉลองเทศกาลมหัศจรรย์ความสุขจากร้านอาหารชั้นนำท่ามกลางทัศนียภาพริมแม่น้ำเจ้าพระยา พร้อมชมการแสดงพลุรักษ์โลกสุดตระการตาและตื่นตาไปกับการแสดง 3D Drone Show กว่า 2,000 ลำ ในงานเคานต์ดาวน์ที่สวยที่สุด

ไอคอนสยาม แลนด์มาร์กระดับโลกริมแม่น้ำเจ้าพระยา เชิญชวนทุกท่านร่วมเฉลิมฉลองส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ชวนปักหมุดดูพลุรักษ์โลกปลายปีสุดยิ่งใหญ่ กับ 9 ร้านอาหารชื่อดัง อิ่มอร่อยกับเมนูเลิศรสของร้านอาหารริมแม่น้ำเจ้าพระยา ท่ามกลางทัศนียภาพอันสวยงามตระการตา พร้อมชมพลุรักษ์โลกจำนวนกว่า 50,000 ดอก และการแสดงโดรน 3D Drone Show สุดอลังการกว่า 2,000 ลำ ในค่ำคืนวันที่ 31 ธ.ค. 2566 ในงาน “Amazing Thailand Countdown 2024” เคานต์ดาวน์ที่สวยที่สุด

D’ARK (ดาร์ก) ชั้น G

เริ่มที่ร้าน D’ARK (ดาร์ก) ชั้น G โซน The Veranda เป็นอีกหนึ่งร้านอาหารที่มีวิวสวยงาม โดดเด่นด้วย Mixology Bar และ Coffee and Whisky Bar ซึ่งมีความพิถีพิถันเรื่องกาแฟที่เหล่าคอฟฟี่เลิฟเวอร์ทุกคนรู้จักกันดีแล้ว ยังมีของหวานที่แสนอร่อย และอาหารรสชาติเลิศรส ที่หลายคนตั้งใจมาลิ้มลอง เป็นอาหารสไตล์ All Day Dining ต้อนรับค่ำคืนแห่งความสุข ทางร้านจัดโปรโมชั่นเซ็ตอาหารสุดคุ้ม ได้แก่ เมนูอาหารตะวันตก Outdoor Seating (สำหรับ 4 ท่าน) ราคา 27,500.- บาท, Indoor Ground Floor (สำหรับ 4 ท่าน) ราคา 21,000.- บาท, Indoor Ground Floor (สำหรับ 2 ท่าน) ราคา 10,500.- บาท สอบถามเพิ่มเติมโทร 02-0101879 หรือ LINE : @darkiconsiam

JUMBO Seafood (จัมโบ้ ซีฟู้ด) ชั้น G

ร้านอาหารทะเลระดับตำนานกว่า 30 ปี ของสิงคโปร์ ร้าน JUMBO Seafood (จัมโบ้ ซีฟู้ด) ชั้น G โซน The Veranda ซึ่งไอคอนสยามเป็นสาขาแรกในประเทศไทย การันตีจากรางวัลมากมาย ภายในร้านตกแต่งด้วยกระจกใสบ้านใหญ่ ทำให้ดูโปร่งโล่งสบายตา มองเห็นวิวแม่น้ำเจ้าพระยาได้ชัดเจน ทางร้านจัดโปรโมชั่นต้อนรับเทศกาลปลายปีสุดพิเศษ อาทิ Outdoor Zone เวลา 18.00 – 01.00 น. ราคา 27,000++ บาท (6 ท่าน) / ราคา 18,000++ บาท (4 ท่าน) และ Indoor Zone เวลา 20.00 – 01.00 น. ราคา 20,000++ บาท (8 ท่าน) / ราคา 10,000++ บาท (4 ท่าน), ราคา 5,000++ บาท (2 – 3 ท่าน) สอบถามรายละเอียดและสำรองที่นั่ง โทร 02-118-6290

Coffee Beans by Dao (คอฟฟี่บีนส์ บายดาว) ชั้น G

สำหรับร้านชื่อดัง Coffee Beans by Dao (คอฟฟี่บีนส์ บายดาว) ชั้น G โซน The Veranda ร้านกาแฟและร้านอาหารชื่อดัง ได้รับความนิยมจากเหล่าฟู้ดเลิฟเวอร์ เพราะร้านนี้มีบรรยากาศที่ร่มรื่น มองเห็นวิวความสวยงามของแม่น้ำเจ้าพระยา ในช่วงเทศกาล Countdown ทางร้านได้จัดโปรพิเศษ ตั้งแต่เวลา 18.30 -24.30 น. Indoor 3,900 บาท / ท่าน และ Outdoor 6,900 บาท / ท่าน สอบถามรายละเอียดและสำรองที่นั่ง โทร 065-210-0990

Café Chilli (คาเฟ่ ชิลลี่) ชั้น G

อีกหนึ่งจุดเช็คอินของคนรักอาหารอีสาน ด้วยวัตถุดิบระดับพรีเมียม Café Chilli” (คาเฟ่ ชิลลี่) ชั้น G โซน The Veranda ตลอดจนการตกแต่งร้านให้เข้ากับไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่ เพื่อสืบต่อรสชาติอันเป็นเอกลักษณ์ กับวิวสุดพิเศษริมแม่น้ำเจ้าพระยา และพิเศษสุดในคืนเคาท์ดาวน์ ทางร้านได้จัดเตรียมเมนูเด็ด จัดเป็นเซ็ทดังนี้ Indoor 9,000 บาท / 4 ท่าน และ Outdoor/River View 15,000 บาท / 4 ท่าน (*ราคาดังกล่าวเฉพาะอาหารเท่านั้น ไม่รวมเครื่องดื่ม)

Greyhound Café (เกรฮาวด์ คาเฟ่) ชั้น 2

ร้านอาหารไทยชื่อดังผสมผสานกับอาหารฝรั่ง ร้าน Greyhound Café (เกรฮาวด์ คาเฟ่) ชั้น 2 ร้านนี้ให้ความสำคัญเรื่องของเมนู รสชาติอาหาร บรรยากาศของร้านที่สุดแสนโรแมนติก รวมถึงการบริการที่ประทับใจ จึงครองใจลูกค้ามายาวนาน ทางร้านจัดโปรโมชั่นต้อนรับเทศกาลปลายปีสุดพิเศษ อาทิ Indoor 2,500 บาท/ท่าน และ Outdoor 3,500 บาท/ท่าน, 4,500 บาท/ท่าน, 5,500 บาท/ท่าน สอบถามรายละเอียดและสำรองที่นั่ง โทร 02-288-0309

Baan Khanitha The Heritage (บ้านขนิษฐา เดอะ เฮอริเทจ) ชั้น 4

สำหรับผู้ที่ชื่นชอบอาหารไทย และบรรยากาศการตกแต่งแบบไทยๆ ขอแนะนำร้านบ้านขนิษฐา เดอะ เฮอริเทจ ซึ่งตั้งอยู่ที่ชั้น 4 เป็นหนึ่งในร้านอาหารไทยต้นตำรับที่ดีที่สุด นอกจากรสชาติอันโดดเด่นแล้ว วัตถุดิบส่วนใหญ่ยังเป็นวัตถุดิบออร์แกนิกจากฟาร์มของบ้านขนิษฐา สะอาด และปลอดภัย ให้ทุกครอบครัวได้ใช้เวลาร่วมกันอย่างมีความสุข พร้อมดื่มด่ำบรรยากาศวิวแม่น้ำเจ้าพระยาอย่างเพลิดเพลิน สำหรับเทศกาลปีใหม่ที่จะถึงนี้ ทางร้านต้อนรับทุกท่านด้วยโปรโมชั่นดีๆ กับเซ็ตอาหารไทยพรีเมียม สำหรับค่ำคืนการนับถอยหลังข้ามปี พร้อมชมการแสดงพลุรักษ์โลก ได้แก่ Set Menu Outdoor Terrace 6,500++ บาท/ท่าน, Indoor with the View 5,500++ บาท/ท่าน Indoor area 4,500++ บาท/ท่าน นอกเหนือจากอาหาร ทางร้านยังมี Drink Packages ดังนี้ แพ็กเกจน้ำอัดลมไม่อั้น 3 ชั่วโมง ราคา 700++ บาท/ท่าน, แพ็กเกจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไม่อั้น 3 ชั่วโมง ราคา 2,400++ บาท/ท่าน, แพ็กเกจมาตรฐานบาร์เปิด 3 ชั่วโมง ราคา 2,800 บาท ++/ท่าน, แพ็กเกจพรีเมียมบาร์เปิด 3 ชั่วโมง ราคา 3,400 บาท ++/ท่าน เปิดให้จองแล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป (first-come-first-serve basis only) สอบถามรายละเอียด โทร. 02-288-0414, 081-141-6080 และ 063-474-6857

James Boulangerie (เจมส์ บูลองเจอรี) ชั้น 6

ร้านครัวซองต์ชื่อดัง James Boulangerie (เจมส์ บูลองเจอรี) ชั้น 6 ร้านครัวซองต์ที่มีทั้งอาหารชั้นเลิศ และครัวซองต์สุดล้ำวิวริมแม่น้ำเจ้าพระยา ที่ได้รับแรงบันดาลใจหลักมาจากพิพิทธภัณฑ์ Palais de Tokyo ก่อนจะหยิบมาปรับให้ทันสมัยมากขึ้น ทำให้การนั่งชิลที่นี่ลงตัวยิ่งกว่าเดิม โดยเฉพาะเมื่อมองออกไปริมกระจกและมีวิวแม่น้ำเจ้าพระยาเป็นฉากหลังที่ให้อารมณ์สุนทรีย์ทั้งในตอนกลางวันจนถึงกลางคืน ดังนั้นจึงควรมาปักหมุดฉลองปีใหม่ชมพลุสุดตระการตาไปด้วยกันที่นี่ กับแพ็คเกจ New Year Celebration อาทิ Set A (ราคา 12,000 บาท สำหรับ 1-2 ท่าน), Set B (ราคา 24,000 บาท สำหรับ 3-4 ท่าน) และ Set C (ราคา 36,000 บาท สำหรับ 5-6 ท่าน) สอบถามรายละเอียดและสำรองที่นั่ง โทร 092-701-2220 หรือ LINE@ jamesboulangerie

Falabella River Front (ฟาลาเบลล่า ริเวอร์ ฟร้อนท์) ชั้น 6

จุดชมพลุยอดนิยมที่ไม่ควรพลาดด้วยทัศนียภาพอันงดงามของโค้งน้ำเจ้าพระยาแบบพาโนรามา 180 องศา แนะนำร้าน FALLABELLA River Front (ฟาลาเบลล่า ริเวอร์ ฟร้อนท์) ชั้น 6 โซนทัศนานคร เป็นร้านอาหารชื่อดังที่มีเมนูหลากหลาย ทั้งอาหารไทย อิตาลี และญี่ปุ่น ร้านนี้ให้บรรยากาศสบายๆ นั่งชิลรับลมกับวิวโค้งน้ำเจ้าพระยาที่สวยที่สุดในประเทศไทยเหมาะกับมื้อเย็นสุดๆ แพ็คเกจพิเศษในวัน Countdown สำหรับ 2 ท่านในราคา 13,900 บาท และ 25,800 บาทสำหรับ 4 ท่าน จองได้ที่ Line ID : 0968926425

ร้าน Hobs ชั้น 6

อีกหนึ่งร้านอาหารที่ตั้งอยู่ในโซนทัศนานคร ชั้น 6 อย่าง ร้าน HOBS (ฮอบส์) ร้านอาหารกึ่งบาร์ชื่อดัง พร้อมให้บริการในเทศกาลแห่งการเฉลิมฉลองส่งท้ายปีเก่า กับ Celebration Menu ในคืนพิเศษ “A Night of Memories & Merriment” ในคืนวันขึ้นปีใหม่ 31 ธันวาคม 2566 กับ Full Course Dinner ที่รังสรรค์ขึ้นมาเพื่อค่ำคืนพิเศษ สำรองที่นั่งได้แล้ววันนี้ที่เบอร์ 095-197-1905 ที่นั่งริมน้ำ ราคา 16,000 net / person ที่นั่งปกติ ราคา 14,000 net / person รวมอาหารและเครื่องดื่ม

ร่วมดื่มด่ำไปกับบรรยากาศท่ามกลางวิวแม่น้ำเจ้าพระยาที่งดงาม ในเทศกาลส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ พร้อมชมโดรนและพลุรักษ์โลกสุดตระการตาในงาน Amazing Thailand Countdown 2024 ปรารกฏการณ์เคานต์ดาวน์สะกดโลก ในค่ำคืนที่เคล้าคลอไปด้วยกลิ่นอายแห่งความสุข ได้แล้วที่ “ไอคอนสยาม” สามารถเดินทางมาได้ด้วยรถไฟฟ้าสายสีทอง ลงสถานีเจริญนคร G2 สอบถามเพิ่มเติมโทร. 1338 หรือ Facebook: ICONSIAM