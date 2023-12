ททท.ภาคกลางเดินแผนตลาดเชิงรุก 4 HD ความสุขง่าย ๆ หาได้ที่ภาคกลาง

ททท.ภูมิภาคภาคกลางสานแผนเดินหน้าขยายตลาดท่องเที่ยวเชิงรุก ภายใต้คอนเซ็ปต์ 4 Happy Definition ความสุขง่าย ๆ หาได้ที่ภาคกลาง ส่งมอบประสบการณ์และแบ่งปันเรื่องราวคุณค่าดี ๆ ผ่าน 4 เส้นทางท่องเที่ยว จับมือพันธมิตรภาครัฐ-เอกชน จัดกิจกรรมท่องเที่ยวสร้างความสุขเอาใจนักท่องเที่ยวอย่างเต็มรูปแบบ นายอัครวิชย์ เทพาสิต ผู้อำนวยการภูมิภาคภาคกลาง การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) กล่าวว่า ในปี2567 ทททฺ. ภูมิภาคภาคกลางวางแผนการตลาดเชิงรุกตามนโยบายของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยในภาพรวมภายใต้แนวคิด 4 Happy Definition (4HD) ความสุขง่ายๆหาได้ที่ภาคกลาง ส่งมอบประสบการณ์และแบ่งปันเรื่องราวคุณค่าดี ๆ ได้แก่ 1.Happy Workplace งานดีเที่ยวดี 2.Happy story เรื่องราวดี ๆ 3.Happy healthy life and charing สุขภาพดีพร้อมแบ่งปันสิ่งดี ๆ และ 4.Happy Power of faith สบายใจดี โดยเน้นทำตลาดผ่านการท่องเที่ยว 4 เส้นทางหลัก ประกอบด้วย เส้นทางที่ 1 Happy Workplace -งานดี เที่ยวดี เปิดเส้นทางท่องเที่ยววันธรรมดา ตอบโจทย์เพิ่มวันพักค้างทุกวันจันทร์-ศุกร์ ในกลุ่มทำงานได้เที่ยวด้วย เจาะกลุ่ม Workation กลุ่มวัยทำงาน กลุ่มเจ้าของกิจการ คนรุ่นใหม่ เส้นทางที่ 2 Happy Story -เรื่องราวดี ๆ เปิดเส้นทางตามรอยอารยธรรม ภาพยนตร์ รวมถึงนำเสนอเรื่องไทยแลนด์ซอฟท์ เพาเวอร์ 5F ขยายไปสู่จุดขายการขยายตัวสู่จังหวัดท่องเที่ยวเมืองรอง เส้นทางที่ 3 Happy Healthy Life and Sharing -สุขภาพดีพร้อมแบ่งปันสิ่งดี ๆ เปิดเส้นทางที่เกี่ยวข้องกับสนับสนุนชีวภาพเศรษฐกิจหมุนเวียนสีเขียว BCG -Bio Circular Green การท่องเที่ยวสีเขียว การท่องเที่ยวเชิงกีฬา ทำให้ร่างกายสุขภาพดี มีพลัง สร้างสรรค์สิ่งดี ๆ เส้นทางที่ 4 Happy Power of Faith -สบายใจดี เปิดเส้นทางความเชื่อ ความศรัทธา ตอบโจทย์นักท่องเที่ยวสายมูเตลู ทำให้เกิดความสุขสบายใจ เสริมสร้างพลังชีวิต เป็นจุดขายที่ทั่วประเทศมีเส้นทางนี้นำเสนอกับผู้เยี่ยมเยือนนอกจากจะเป็นสถานที่สร้างความเชื่อและศรัทธาแล้ว ยังต้องมีจุดเด่นเรื่องการถ่ายรูปออกมาโพสต์แชร์อย่างสวยงามอีกด้วย

นายอัครวิทย์ กล่าวด้วยว่า ททท.ภูมิภาคภาคกลางได้การตอบรับจากพันธมิตรใน 4 เส้นทางท่องเที่ยวเป็นอย่างดี ทั้งหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน พันธมิตรเดิมที่ทำงานด้วยกันอยู่แล้ว และมีพันธมิตรใหม่ ๆ เข้ามา อาทิ เส้นทาง Happy Healthy Life and Sharing พันธมิตรของเราคือ สปา โรงแรมที่เสริมสร้างสุขภาพที่ดี ธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงกีฬา กิจกรรมท่องเที่ยวเชิงกีฬา การท่องเที่ยวทางธรรมชาติเกี่ยวพันกับอุทยานแห่งชาติ อย่างกิจกรรมเข้าป่า ตั้งแคมป์ การท่องเที่ยวเพื่อเศรษฐกิจหมุนเวียนสีเขียว BCG เป็นต้น วัดอรุณราชวราราม กรุงเทพฯ น้ำตกเอราวัณ จังหวัดกาญจนบุรี