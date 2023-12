พานาโซนิคร่วมกับ เอฟ ดีกรีน จัดกิจกรรมเพื่อสังคม ส่งท้ายปี

กลุ่มบริษัทพานาโซนิคในประเทศไทย ร่วมกับบริษัท เอฟ ดี กรีน (ประเทศไทย) จำกัด เดินหน้าจัดกิจกรรมเพื่อสังคม “Panasonic Cares & FD Green ปลูกต้นไม้คืนป่าให้ชุมชน” ภายใต้โครงการ “พานาโซนิค แคร์” (Panasonic Cares) มอบต้นราชพฤกษ์ (ต้นคูน) ต้นไม้ประจำจังหวัดขอนแก่น จำนวนกว่า 570 ต้น พร้อมมอบวัสดุปรับปรุงดิน ซุปเปอร์แอช (SuperAsh) เพื่อสร้างพื้นที่สีเขียวให้เป็นสาธารณประโยชน์แก่ชุมชนเทศบาลตำบลม่วงหวาน อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น

นายฮิเดคาสึ อิโตะ ซีอีโอ กลุ่มบริษัทพานาโซนิคในประเทศไทย กล่าวว่า “จากการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมในโครงการ “พานาโซนิค แคร์” (Panasonic Cares) ภายใต้แนวคิด For the Wellbeing of People, Society and the Planet เพื่อตอกย้ำเจตนารมณ์การดำเนินธุรกิจที่ใส่ใจในสุขภาพ ความเป็นอยู่ที่ดี ความปลอดภัย ความสะดวกสบายของผู้คน สังคม และทุกชีวิตบนโลกอย่างยั่งยืน ถือว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก สามารถช่วยเหลือชุมชนและสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้ ทั้งกิจกรรม มอบหลอดไฟ LED และอุปกรณ์ต่างๆ ให้โรงพยาบาลในจังหวัดขอนแก่น เพื่ออำนวยความสะดวกในการดำเนินงานของบุคลากรทางการแพทย์ รวมถึงกิจกรรมวิ่งมาราธอน หารายได้สมทบทุนมูลนิธิรามาธิบดี เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ของโรงพยาบาลรามาธิบดี ที่ไม่สามารถรับภาระค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลให้ได้รับโอกาสเข้าถึงการรักษาอย่างมีประสิทธิภาพ โดยล่าสุดได้ผนึกกำลัง บริษัท เอฟ ดี กรีน (ประเทศไทย) จำกัด ผู้พัฒนาผลิตภัณฑ์ในเครือ อายิโนะโมะโต๊ะ อันมีวิสัยทัศน์สอดรับกับแนวคิดหลักของโครงการฯ ในด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างสรรค์การเติบโตอย่างยั่งยืน การตอบแทนคืนกลับสู่สังคม ชุมชน รวมถึงนโยบายลดมลภาวะเป็นศูนย์ด้วยการจัดการผลิตภัณฑ์จากกระบวนการผลิตให้สามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรม “Panasonic Cares & FD Green ปลูกต้นไม้คืนป่าให้ชุมชน” เพื่อสร้างพื้นที่สีเขียวให้เป็นสาธารณประโยชน์ แก่ชุมชนเทศบาลตำบลม่วงหวาน อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น”

สำหรับกิจกรรมการปลูกป่าในครั้งนี้ นายฮิเดคาสึ อิโตะ ซีอีโอ กลุ่มบริษัทพานาโซนิคในประเทศไทย ได้มอบต้นราชพฤกษ์ (ต้นคูน) ต้นไม้ประจำจังหวัดขอนแก่น จำนวนกว่า 570 ต้น ที่ได้จากกิจกรรมวิ่งสะสมระยะทางทุก 10 กิโลเมตร เปลี่ยนเป็นต้นไม้ 1 ต้น ในการแข่งขันวิ่ง Panasonic Hero Run for Charity 2023 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2566 โดยได้รับความร่วมมือจากพนักงานกลุ่มบริษัทพานาโซนิคในประเทศไทย พร้อมครอบครัว คู่ค้า และนักเรียนทุนพานาโซนิค กว่า 1,400 คน ร่วมกันวิ่งได้ระยะทางรวมกันกว่า 5,700 กิโลเมตร

พร้อมกันนี้ นายโคะเฮ อิชิกะวะ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอฟ ดี กรีน (ประเทศไทย) จำกัด พันธมิตรที่ให้การสนับสนุนวัสดุปรับปรุงดิน ซุปเปอร์แอช (SuperAsh) จำนวน 500 กิโลกรัม กล่าวว่า “ผมมีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการได้ร่วมสนับสนุนโครงการ ‘พานาโซนิค แคร์’ โดยการส่งมอบผลิตภัณฑ์วัสดุปรับปรุงดิน ซุปเปอร์แอช (SuperAsh) ที่จะช่วยดูแลดินและทำให้ต้นไม้แข็งแรง เพื่อส่งเสริมให้การปลูกต้นไม้ครั้งนี้มีความยั่งยืน และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ชาวบ้านในพื้นที่ชุมชนโดยรอบโรงงานพานาโซนิค ทางบริษัทฯ เองก็มีนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม อันถือเป็นภารกิจที่สำคัญ คือ นอกจากการรักษาและเอาใจใส่ต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์แล้ว ผลิตภัณฑ์ของเราต้องมีความปลอดภัย เป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรผู้ใช้ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งถือเป็นการดำเนินการภายใต้นโยบายมลภาวะต้องเป็นศูนย์ของ กลุ่มบริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ ทั่วโลกด้วยเช่นกัน”

โดยได้รับเกียรติจาก นายชินกร แก่นคง นายอำเภอน้ำพอง พร้อมด้วยนายพนม เย็นสบาย นายกเทศมนตรีตำบลม่วงหวาน และนางสาววรรณนิภา พิภพไชยาสิทธิ์ ผู้อำนวยการ ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุน ภาคที่ 3 (ศูนย์ขอนแก่น) ร่วมรับมอบและร่วมปลูกต้นราชพฤกษ์ (ต้นคูน) กับคณะผู้บริหาร พนักงาน กลุ่มบริษัทพานาโซนิคในประเทศไทย จากสำนักงานใหญ่ และบริษัท พานาโซนิค แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด สาขาขอนแก่น พร้อมด้วยกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน บริเวณพื้นที่ริมถนนระยะทางกว่า 2 กิโลเมตร ณ ชุมชนเทศบาลตำบลม่วงหวาน อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น