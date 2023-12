“อาคาร เดอะ ธารา ซีพี ออลล์”

คว้า 2 รางวัลใหญ่ด้านอนุรักษ์พลังงาน ทั้งในระดับประเทศและภูมิภาคเอเชีย

เมื่อเร็วๆ นี้ นายประเสริฐ สินสุขประเสริฐ ปลัดกระทรวงพลังงาน ได้เป็นประธานและมอบรางวัลดีเด่น “ด้านอนุรักษ์พลังงาน” ประเภท “อาคารสร้างสรรค์ เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน (อาคารใหม่ New and Existing Building) ให้กับ อาคาร เดอะ ธารา (THE TARA) บมจ.ซีพี ออลล์ ภายในงาน “Thailand Energy Award 2023” จัดขึ้นโดย กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เพื่อชื่นชมและยกย่ององค์กร อาคาร บุคลากรและผู้มีส่วนส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการอนุรักษ์พลังงานและการพัฒนาพลังงานทดแทน ทั้งหมด 68 รางวัล จากการประกวด 5 ด้าน ได้แก่ ด้านพลังงานทดแทน ด้านอนุรักษ์พลังงาน ด้านพลังงานสร้างสรรค์ด้านบุคลากร และด้านผู้ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน ที่ได้ร่วมกันสร้างผลประหยัดพลังงานโดยรวมให้ประเทศกว่า 562 ล้านบาท และลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้มากถึง 140,000 ตัน

นอกจากที่ อาคาร เดอะ ธารา (THE TARA) บมจ.ซีพี ออลล์ จะได้รับรางวัล ดีเด่น “ด้านอนุรักษ์พลังงาน” ประเภท “อาคารสร้างสรรค์ เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน (อาคารใหม่ New and Existing Building) จากงาน “Thailand Energy Award 2023”แล้ว ยังได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมการประกวดผลงานอาคารอนุรักษ์พลังงานในระดับภูมิภาคในงาน “ASEAN Energy Awards 2023” ซึ่ง อาคารเดอะ ธารา (THA TARA) สามารถคว้ารางวัล Winner of the Energy Efficient Building-New and Existing Building of the ASEAN Energy Efficiency and Conservation Best Practices Awards 2023 โดยมีนายประสิทธิ์ นุ่นสังข์ หัวหน้ากลุ่มประชาสัมพันธ์ กระทรวงพลังงาน เป็นตัวแทนขึ้นรับรางวัลให้กับ อาคาร เดอะ ธารา (THATARA) บมจ.ซีพี ออลล์ ณ บาหลี ประเทศอินโดนีเซีย เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2566 ที่ผ่านมาอีกด้วย

อาคารเดอะ ธารา (THE TARA) บมจ.ซีพี ออลล์ เป็นอาคารสำนักงานแห่งใหม่ในรูปแบบ Smart Building พร้อมกับคอนเซ็ปต์ “จากความมุ่งหวังสู่นามธรรม จากนามธรรมสู่รูปธรรม จากรูปธรรมสู่ความทรงจำ” ชูจุดเด่นอาคารด้วยรูปทรงคล้ายพีระมิด มีผังพื้นที่ทรงสี่เหลี่ยมปลายสอบ หนึ่งในเอกลักษณ์พิเศษของการออกแบบคือ เมื่อมองมายังอาคารขณะกำลังเคลื่อนที่ผ่าน จะเห็นภาพเสมือนสายน้ำตกที่กำลังไหลจากยอดอาคารลงสู่เบื้องล่าง การออกแบบอาคารจึงคำนึงถึงองค์ประกอบที่สำคัญด้านการใช้พลังงานทดแทน ได้แก่

เลือกใช้กระจกที่มีประสิทธิภาพสูง Laminated Insulated Glass Unit (IGU) ร่วมกับการออกแบบแผงบังแดดแนวตั้งทำให้ลดความร้อนที่เข้ามายังตัวอาคาร ซึ่งช่วยทำให้ประหยัดพลังงานมากขึ้น

ออกแบบช่องแสง Skylight สูงจากพื้น 6 เมตร และโถงชั้น 1 ซึ่งเป็นพื้นที่ส่วนกลาง ให้มีความสูงของเพดานจากพื้น 8 เมตร เพื่อรับแสงธรรมชาติทั้งหมด 3 ด้านสำหรับใช้งานในเวลากลางวัน

ระบบปรับอากาศเป็นระบบน้ำเย็น โดยเครื่องทำน้ำเย็น (Chiller) ประสิทธิภาพสูงเป็นแบบรวมศูนย์ (District Plant)

ระบบไฟฟ้าแสงสว่างใช้หลอดไฟฟ้า LED มีระบบควบคุมอัตโนมัติที่สามารถควบคุมการเปิด-ปิด

ระบบเติมอากาศบริสุทธิ์โดยเครื่องเติมอากาศบริสุทธิ์ (OAU) ซึ่งเครื่องทำหน้าที่ปรับสภาวะอากาศบริสุทธิ์จากภายนอก และจ่ายอากาศบริสุทธิ์

บมจ.ซีพี ออลล์ ผู้บริหารร้านเซเว่น อีเลฟเว่น และเซเว่น เดลิเวอรี่ มุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของความรับผิดชอบต่อสังคมควบคู่ไปกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ตอกย้ำนโยบาย “เซเว่น โก กรีน” (7 Go Green) เพื่อสิ่งแวดล้อม 24 ชั่วโมง อย่างต่อเนื่องและครอบคลุมในทุกมิติ ตั้งแต่ปี 2550 จนถึงปัจจุบัน ประกอบด้วย