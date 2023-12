LH Bank คว้า 2 รางวัล ตอกย้ำความโดดเด่นของแอปพลิเคชัน “Profita”

LH Bank คว้า 2 รางวัล Best App for Customer Experience และ Best Mobile Banking – Wealth Managementตอกย้ำความโดดเด่นของแอปพลิเคชัน “Profita” ตัวช่วยลูกค้าก้าวสู่มือโปรเรื่องลงทุน

ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) หรือ LH Bank โดย นายฉี ชิง-ฟู่ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ และ นายเคลวิน ฟู ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มลูกค้ารายย่อย เปิดเผยว่าในปี 2566 ธนาคารได้รับรางวัลจากองค์กรชั้นนำระดับโลกถึง 2 รางวัล คือ รางวัล Best App for Customer Experience จากงาน Retail Banker International Asia Trailblazer Awards 2023 และรางวัล Best Mobile Banking – Wealth Management จากงาน Global Retail Banking Innovation Award 2023 จากความโดดเด่นของแอปพลิเคชัน “Profita” ที่แสดงให้เห็นถึงศักยภาพในด้านดิจิทัลด้วยฟีเจอร์ Highlight ที่เป็นตัวช่วยลูกค้าก้าวสู่มือโปรเรื่องลงทุนที่ครบแบบจัดเต็ม โดยการคัดสรรกองทุนที่แนะนำจากผู้เชี่ยวชาญเปรียบเทียบสูงสุดได้ถึง 15 กองทุน และสามารถเลือกลงทุนกับ 16 บลจ. ชั้นนำ รวมถึงบริการ ROBO ADVISOR ที่เป็นผู้ช่วยลงทุนอัจฉริยะส่วนตัวในการวางแผนด้านการลงทุน โดยรางวัลที่ได้รับถือเป็นความสำเร็จในการส่งมอบประสบการณ์ที่ดีให้แก่ลูกค้าผ่านนวัตกรรม ผลิตภัณฑ์ บริการ และการเป็นที่ปรึกษาที่มีคุณภาพ

รางวัล Best App for Customer Experience จัดโดยนิตยสาร Retail Banker International และรางวัล Global Banking Innovation Award จัดโดย The Digital Banker เว็บไซต์ด้านการเงินการธนาคารและการลงทุนระดับโลก เพื่อมอบรางวัลให้แก่องค์กรที่มีบทบาทโดดเด่นในการยกระดับดิจิทัลและเทคโนโลยีมาสร้างประสบการณ์ทางการเงินที่ดีให้กับลูกค้า

