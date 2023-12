เกรท วอลล์ มอเตอร์ เดินหน้าส่งมอบ ORA 07 ล็อตที่สองถึงมือลูกค้า

เกรท วอลล์ มอเตอร์ เดินหน้าส่งมอบ ORA 07 ล็อตที่สองถึงมือลูกค้าชาวไทยทั่วประเทศ ตอกย้ำความพร้อมเพื่อก้าวขึ้นสู่การเป็น xEV Leader ในประเทศไทย

กรุงเทพฯ 26 ธันวาคม 2566 – เกรท วอลล์ มอเตอร์ ในฐานะหนึ่งในผู้นำด้านยานยนต์พลังงานไฟฟ้าในประเทศไทย (xEV Leader) และบริษัทผู้ให้บริการเทคโนโลยีอัจฉริยะระดับโลก (Global Intelligent Technology Company) เดินหน้าส่งมอบ ORA 07 รถยนต์ไฟฟ้าสปอร์ตคูเป้สมรรถนะสูงรุ่นเรือธงใหม่ล่าสุดให้กับลูกค้าทั่วประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง โดยการส่งมอบในครั้งนี้ ประกอบด้วย ORA 07 รุ่น PERFORMANCE จำนวน 47 คัน ที่จะส่งมอบเสร็จสิ้นภายในสิ้นปีนี้ สะท้อนถึงกระแสตอบรับที่ดีและความเชื่อมั่นที่แฟน ๆ ชาวไทยมอบให้กับยานยนต์รุ่นล่าสุดของ GWM พร้อมตอกย้ำความพร้อมของบริษัทฯ ในการสร้างสรรค์และส่งมอบผลิตภัณฑ์รถยนต์พลังงานใหม่ที่เปี่ยมไปด้วยคุณภาพให้แก่ผู้บริโภคชาวไทย ควบคู่ไปกับความมุ่งมั่นในการเติมเต็มระบบนิเวศยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศไทย และผลักดันอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยให้แข็งแกร่งอย่างยั่งยืน

หลังการจากการส่งมอบ ORA 07 ล็อตแรกให้กับลูกค้ากลุ่มแรกของประเทศไทย เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2566 ที่ผ่านมา เกรท วอลล์ มอเตอร์ ได้ดำเนินการส่งมอบรถยนต์ ORA 07 อย่างต่อเนื่อง โดยล็อตที่สองได้ส่งถึงมือลูกค้าทั่วประเทศไทยจำนวน 47 ครอบครัว

นายณรงค์ สีตลายน กรรมการผู้จัดการ เกรท วอลล์ มอเตอร์ (ประเทศไทย) กล่าวว่า “เกรท วอลล์ มอเตอร์ มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ส่งมอบ ORA 07 ล็อตที่สองนี้ให้กับพี่น้องชาวไทยทั่วประเทศ เพิ่มเติมจากครั้งแรกที่เราทำการส่งมอบไปภายในงาน Motor Expo 2023 โดยรถยนต์รุ่นนี้ถือเป็นอีกหนึ่งความภูมิใจของเรา เพราะเป็นรถยนต์รุ่นที่ 9 ของ เกรท วอลล์ มอเตอร์ ที่เปิดตัวสู่ตลาดรถยนต์ไฟฟ้าไทยภายใต้ Mission 9 in 3 ซึ่งพันธกิจนี้จะสำเร็จไม่ได้เลยหากไม่ได้รับแรงสนับสนุนจากแฟน ๆ ชาวไทยทุกท่าน การส่งมอบในครั้งนี้ยังแสดงให้เห็นถึงความพร้อมของเราในส่งมอบรถยนต์คุณภาพให้กับผู้บริโภคชาวไทย แม้ในทุก ๆ วันที่ความต้องการใช้รถยนต์ไฟฟ้ามีเพิ่มมากขึ้นและอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าเติบโตอย่างต่อเนื่อง เกรท วอลล์ มอเตอร์ ก็ยังคงมุ่งหน้าพัฒนาและนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการ รวมถึงยกระดับประสบการณ์ในทุกมิติที่ทำให้ทุกช่วงเวลาของการเป็นเจ้าของยานยนต์ไฟฟ้าของลูกค้านั้นมีคุณค่า สะดวกสบาย และปลอดภัย ท้ายที่สุดนี้ ผมขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ให้การสนับสนุนกับแบรนด์ของเราเป็นอย่างดีมาโดยตลอด รวมถึงการตอบรับที่ดีเยี่ยมและยอดจองที่เข้ามาอย่างล้นหลามของ ORA 07 โดยเราจะเร่งส่งมอบรถยนต์ให้กับลูกค้าทุกท่านอย่างเร็วที่สุด ผมเชื่อว่าลูกค้าทุกท่านจะได้สัมผัสกับประสบการณ์ขับขี่ที่ยอดเยี่ยมจาก ORA 07 อย่างแน่นอน”

Advertisement

ORA 07 – More Than Stunning รถยนต์ไฟฟ้าสปอร์ตคูเป้สมรรถนะสูง รุ่นเรือธงล่าสุดภายใต้กลุ่มผลิตภัณฑ์ ORA จาก เกรท วอลล์ มอเตอร์ เป็นรถยนต์พลังงานไฟฟ้าขับเคลื่อนด้วยแบตเตอรี่อันเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ทรงประสิทธิภาพทั้งด้านพละกำลัง สมรรถนะ เทคโนโลยีล้ำสมัยและนวัตกรรมอัจฉริยะ โดดเด่นไม่เหมือนใครด้วยเอกลักษณ์การออกแบบที่พิถีพิถันดังงานศิลป์ทั้งขณะหยุดนิ่งและขับขี่ โดย ORA 07 มีโหมดการขับขี่ถึง 6 รูปแบบ (สำหรับรุ่น PERFORMANCE) ได้แก่ โหมดประหยัด โหมด WELL BEING โหมดปกติ โหมดสปอร์ต โหมดสปอร์ตพลัส และโหมดส่วนบุคคล

ORA 07 มาพร้อมกับ 2 รุ่นย่อย ได้แก่ รุ่น LONG RANGE ในราคา 1,299,000 บาท และ รุ่น PERFORMANCE ในราคา 1,499,000 บาทโดยมีเฉดสีภายนอกทั้งหมด 3 สี ได้แก่ สีขาว (Jade White) สีเทา (Amethyst Grey) และสีพิเศษ ม่วง (Crystal Purple) ในรุ่น PERFORMANCE เฉดสีภายในมีให้เลือก 2 สี คือ สีดำ และสีน้ำตาล ซึ่งเบาะสีน้ำตาลจะเป็นสีพิเศษสำหรับรุ่น PERFORMANCE ซึ่งเลือกจับคู่ได้กับสีภายนอกสีม่วงและสีเทาเท่านั้น

สำหรับลูกค้าที่สนใจ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่แอปพลิเคชัน GWM เว็บไซต์ของ เกรท วอลล์ มอเตอร์ www.gwm.co.th รวมถึงช่องทาง Facebook, YouTube และ TikTok ของ GWM Thailand และ Facebook และ TikTok ของ GWM ORA Thailand รวมถึงสามารถทดลองขับขี่ยานยนต์ไฟฟ้าคุณภาพรุ่นใหม่ได้ที่ศูนย์บริการ GWM Store และ GWM Partner Store ทั่วประเทศ