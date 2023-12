โรงไฟฟ้ากลุ่มกัลฟ์ คว้ารางวัล Power Plant of the Year

บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ GULF รับรางวัลโรงไฟฟ้ายอดเยี่ยมแห่งปี (Power Plant of the Year) จากโรงไฟฟ้าศรีราชา (GSRC) ซึ่งเป็นโครงการร่วมทุนระหว่างกัลฟ์ มิตซุย (Mitsui & Co., Ltd) และร่วมพัฒนาโดยมิตซูบิชิ พาวเวอร์ (Mitsubishi Power) จากงาน Enlit Asia 2023 ที่มอบรางวัลด้านพลังงานและเทคโนโลยีระดับภูมิภาค รางวัลนี้สะท้อนถึงประสิทธิภาพของโรงไฟฟ้าในการมุ่งตอบสนองต่อความต้องการพลังงานที่เพิ่มขึ้นของประเทศไทย และการมุ่งนำนวัตกรรมมาใช้เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

รางวัล Power Plant of the Year นั้นมอบในงาน Enlit Asia 2023 ซึ่งเป็นงานประชุมและนิทรรศการด้านพลังงานชั้นนำประจำปี 2566 มอบให้กับโครงการโรงไฟฟ้าที่โดดเด่น สะท้อนความสำเร็จของโครงการ พร้อมนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้ามาใช้ดำเนินโครงการ โดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 34 ท่าน ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญ และนักวิชาการ เป็นผู้ตัดสินรางวัลนี้

โรงไฟฟ้า GSRC เป็นโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมขนาด 2,650 เมกะวัตต์ ตั้งอยู่ในจ.ชลบุรี เริ่มเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2561 โดยโครงการใช้กังหันก๊าซรุ่น J-Series Air-Cooled (JAC) ของมิตซูบิชิ พาวเวอร์ ซึ่งนับเป็นเครื่องแรกที่ติดตั้งในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้าได้กว่า 64% พร้อมช่วยประหยัดเชื้อเพลิงและลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนอีกด้วย

