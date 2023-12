AIS ผลักดันอุตสาหกรรมอีสปอร์ตไทย เปิดคอมมูนิตี้ฮับล้ำสุดแห่งแรกในภูมิภาค

AIS eSports ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมอีสปอร์ตต่อเนื่อง เปิด ‘AIS eSports STUDIO at AIS SIAM : The Ultimate Gaming Experience’ เหนือกว่าด้วยโครงข่าย AIS 5G บรอดแบนด์ไฟเบอร์ 5000/5000 Mbps จัดเต็มสุดยอดเทคโนโลยีเกมมิ่งพีซี

เอไอเอสเปิดคอมมูนิตี้ฮับอีสปอร์ตล้ำที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ “AIS eSports STUDIO at AIS SIAM” ที่ AIS SIAM ชั้น 4 สยามสแควร์ ซอย 7 มอบประสบการณ์ให้บรรดาเกมเมอร์ได้สัมผัสขุมพลังการเล่นเกม ภายใต้แนวคิด Ultimate Gaming Experience ด้วยโครงข่ายบรอดแบนด์ไฟเบอร์ที่มีความเร็วแรง เสถียร ไม่แลค โชว์ความหน่วงต่ำที่ระดับ 3 มิลลิวินาที พร้อมสุดยอด AIS 5G และ Wi-Fi 7 ตอบโจทย์ทุกการเล่นเกม เร็ว แรง ไหลลื่น ไม่มีสะดุด

รุ่งทิพย์ จารุศิริพิพัฒน์ กรรมการผู้จัดการพันธมิตรธุรกิจด้านบันเทิง และคอนเทนต์ AIS เผยถึง “AIS eSports STUDIO at AIS SIAM” ว่า เป็นการร่วมกับพาร์ทเนอร์ในทุกภาคส่วนเพื่อขับเคลื่อนอีโคซิสเต็มของอุตสาหกรรมอีสปอร์ตที่ร่วมกันขนทัพสุดยอดเทคโนโลยีเกมมิ่งพีซี คอนโซลและอุปกรณ์เกมมิ่งเกียร์ที่ดีที่สุดและทันสมัยที่สุด

“อีสปอร์ตเป็นอุตสาหกรรมสำคัญที่มีผลต่อการเติบโตของเศรษฐกิจดิจิทัล ทั้งการจัดการแข่งขันกีฬาอีสปอร์ตในรายการแข่งขันกีฬาระดับโลกช่วงหลายปีที่ผ่านมา ทำให้มีเกมเมอร์เพิ่มขึ้นกว่า 3,381 ล้านคน เป็นเหตุผลที่ AIS นำศักยภาพความแข็งแกร่งของโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีในฐานะผู้ให้บริการดิจิทัลชั้นนำของประเทศ มาสนับสนุนการเติบโตของอุตสาหกรรมอีสปอร์ต ผ่านการทำงานร่วมกับพาร์ทเนอร์ทั้งภาครัฐ เอกชน และคอมมูนิตี้ของเหล่าเกมเมอร์ ไม่ว่าจะเป็นผู้ผลิตเกม ผู้จัดการแข่งขัน สปอนเซอร์ สโมสร นักกีฬาอีสปอร์ต นักพากย์ ไปจนถึงการสร้างคอมมูนิตี้ฮับด้านอีสปอร์ตเป็นแห่งแรก อย่าง AIS eSports STUDIO ที่สามย่านมิตรทาวน์”

นอกจาก Best Network โครงข่ายบรอดแบนด์ไฟเบอร์ระดับ 5000/5000 Mbps ที่มีความเร็วแรง เสถียร พร้อมสุดยอด AIS 5G และ Wi-Fi 7 ที่ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์การเล่นเกม แล้ว ยังมี Best Professional Equipment ดีที่สุดด้วยโซลูชันและสุดยอดเทคโนโลยีเกมมิ่งพีซี คอนโซล และอุปกรณ์เกมมิ่งกียร์จากพาร์ทเนอร์ชั้นนำทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ได้แก่ ซีเคร็ทแลป ชุดนั่งออกแบบเพื่อเกมเมอร์โดยเฉพาะ, SYNNEX คอมพิวเตอร์สเปคเทพที่สุด CPU intel Core i7 Gen 14 การ์ดจอ GeForce RTX4080, Samsung หน้าจอ Odyssey G7 Series 28” 4K 144Hz ภาพคมชัดสมจริงมากที่สุด, LOGA เมาส์คุณภาพสูง สุดยอด Gaming Gear พร้อมด้วย The Best Exclusive Zone บริการเกม PlayStation 5 แบบเอ็กซ์คลูซีฟ ที่ตั้งสุดยอดโลเคชั่นใจกลางเมือง The Best Location บนตึก AIS SIAM ชั้น 4 สยามสแควร์ และ Best Lifestyle Community สุดยอดประสบการณ์ ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์เกมเมอร์ ทั้งการเปิดบริการตลอด 24 ชั่วโมง อาหาร-เครื่องดื่มจาก Nescafe Premium Solution และ SUN Vending รวมถึงยังเตรียมจัดกิจกรรมให้เกมเมอร์ได้เข้าร่วมตลอดทั้งปี ด้วยค่าบริการสุดคุ้ม

ผู้บริหาร AIS ย้ำอีกว่า ที่นี่ไม่ได้เป็นเพียงคอมมูนิตี้ที่ตอบโจทย์เหล่าเกมเมอร์เท่านั้น แต่ยังเป็นการเติมเต็มโอกาสใหม่ๆ เชื่อมต่อ Online สู่ Offline และ On Ground ให้เหล่าสาวกแบรนด์พาร์ทเนอร์ได้ Try & Buy สัมผัสประสบการณ์ใช้งานจริงก่อนซื้อ สอดคล้องกับแนวคิด Ecosystem Economy นำไปสู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศให้มีความแข็งแกร่ง และเติบโตอย่างยั่งยืน