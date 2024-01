ไทยกรุ๊ป โฮลดิ้งส์ รับรางวัลผู้ให้บริการผลิตภัณฑ์ประกันและการเงินยอดเยี่ยม

ไทยกรุ๊ป โฮลดิ้งส์ กลุ่มธุรกิจประกันและการเงินในเครือทีซีซี รับรางวัล Best Financial Products and Service Provider Thailand 2023 จากเวที International Business Magazine Awards 2023 ในฐานะผู้ให้บริการด้านผลิตภัณฑ์ประกันและการเงินยอดเยี่ยมของประเทศไทย พร้อมก้าวสู่องค์กรชั้นนำที่สร้างความมั่นคงทางการเงินและความเป็นอยู่ที่ดีอย่างยั่งยืนเพื่อคนไทย

นายโชติพัฒน์ พีชานนท์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไทยกรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ไทยกรุ๊ป โฮลดิ้งส์ ในฐานะกลุ่มธุรกิจประกันและการเงินในเครือทีซีซี ได้พัฒนาแนวทางการสร้างสุขภาพการเงินที่ดีแบบองค์รวม (Financial Wellness Solutions) ผ่านการลงทุนในระยะยาว ซึ่งไม่เพียงแต่นำเสนอการวางแผนการเงินควบคู่กับการลงทุน บริษัทพร้อมเป็นที่ปรึกษาด้านการวางแผนสุขภาพและประกันวินาศภัยที่เหมาะสมกับช่วงอายุและความต้องการของลูกค้า ผ่านการนำเทคโนโลยีและระบบดิจิทัลมาใช้เพื่อรองรับการเติบโตเชิงรุกของธุรกิจ พร้อมเพิ่มประสิทธิภาพให้ลูกค้าได้รับบริการที่สะดวกยิ่งขึ้น ล่าสุด บริษัทได้รับรางวัล Best Financial Products and Service Provider Thailand 2023 จากเวที International Business Magazine Awards 2023 ที่จัดขึ้นโดย International Business Magazine นิตยสารทางธุรกิจและการเงินชั้นนำของเอเชีย จากเมืองดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยได้คัดเลือกองค์กรชั้นนำต่าง ๆ ทั่วโลก ที่มีผลดำเนินงานโดดเด่น เป็นไปตามหลักเกณฑ์การได้รับรางวัล

ทั้งนี้ บริษัทได้ลงทุนในธุรกิจที่มีการเติบโต ได้แก่ ธุรกิจประกันชีวิต ผ่านบริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) หรือ SE Life, ธุรกิจประกันวินาศภัย ผ่านบริษัท อินทรประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ INSURE และธุรกิจการเงิน ผ่านบริษัท อาคเนย์แคปปิตอล จำกัด หรือ SECAP ผู้นำอันดับ 1 รถเช่าองค์กรของประเทศไทยติดต่อกัน 7 ปี โดยในปี 2565 ไทยกรุ๊ปฯ มีรายได้รวม 33,625 ล้านบาท กำไรสุทธิ 1,484 ล้านบาท และมีสินทรัพย์รวมกว่า 80,000 ล้านบาท

ความสำเร็จในครั้งนี้ จะเป็นแรงผลักดันในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ด้านประกันและการเงินที่ยอดเยี่ยมอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนยกระดับความร่วมมือกับพันธมิตรคู่ค้า เพื่อให้คนไทยเข้าสู่โลกของประกันและการเงินดิจิทัลเต็มรูปแบบในอนาคต ภายใต้วิสัยทัศน์การเป็นองค์กรชั้นนำที่สร้างความมั่นคงทางการเงินและความเป็นอยู่ที่ดีอย่างยั่งยืนเพื่อคนไทย ตลอดจนมอบประสบการณ์ที่ดีด้านงานบริการในกลุ่มผลิตภัณฑ์ประกันและการเงิน พร้อมคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดต่อลูกค้าและพันธมิตรทางธุรกิจ

นอกจากนี้ ไทยกรุ๊ป โฮลดิ้งส์ ยังได้รับการจัดอันดับเป็น “หุ้นยั่งยืน” ประจำปี 2566 หรือ SET ESG Rating ระดับ A จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) พร้อมได้รับการประเมินการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย หรือ CGR 5 ดาว ระดับ “ดีเลิศ” จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย (IOD) เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2566 ที่ผ่านมา