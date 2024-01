GWM เปิดตัวและประกาศราคา New GWM ORA Good Cat อย่างเป็นทางการ

เกรท วอลล์ มอเตอร์ เปิดตัวและประกาศราคาอย่างเป็นทางการ New GWM ORA Good Cat รุ่นผลิตในไทย ครั้งแรกของประเทศ มาพร้อม 3 รุ่นย่อย เริ่มต้น 799,000 บาท

เกรท วอลล์ มอเตอร์ กลับมาปลุกกระแสรถยนต์พลังงานไฟฟ้าในประเทศไทยอีกครั้ง เปิดตัวและประกาศราคา New GWM ORA Good Cat จากสายการผลิตในไทยอย่างเป็นทางการ โดย New GWM ORA Good Cat มาพร้อมกับ 3 รุ่นย่อย รุ่น PRO ราคา 799,000 บาท รุ่น ULTRA ราคา 899,000 บาท และ GT ราคา 1,099,000 บาท ตอกย้ำความมุ่งมั่นส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและเทคโนโลยีอันล้ำสมัย ด้วยรถยนต์ไฟฟ้า 100% ส่งเสริมการขับขี่ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมส่งมอบภายในเดือนมกราคม 2567 นี้ แฟน ๆ ชาวไทยที่สนใจสามารถจับจองเป็นจ้าของได้ที่ GWM application และเว็บไซต์ www.gwm.co.th ได้ตั้งแต่วันที่ 12 มกราคม 2567 เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป

เจ้าหมียวไฟฟ้าขวัญใจชาวไทย ได้ฝากผลงานอันน่าประทับใจตั้งแต่ที่เข้ามาเปิดตัวครั้งแรกในปี 2564 และได้สร้างผลงานอันน่าประทับใจด้วยการเป็นรถยนต์ไฟฟ้าที่มียอดจดทะเบียนสูงสุดในปี 2565 โดยในปีนี้ New GWM ORA Good Cat ได้กลับมาสร้างปรากฎการณ์ในไทยอีกครั้ง ด้วยสไตล์ที่เป็นเอกลัษณ์ มาพร้อมสมรรถนะการขับขี่ที่เร้าใจและเทคโนโลยีการขับขี่ที่ปลอดภัยและล้ำสมัย ตอบโจทย์ทุกการขับขี่ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ส่งตรงจากสายการผลิตจากโรงงาน เกรท วอลล์ มอเตอร์ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จังหวัดระยอง ซึ่ง เกรท วอลล์ มอเตอร์ ถือเป็นแบรนด์แรกที่ผลิตรถยนต์ไฟฟ้าภายในประเทศเพื่อจำหน่าย (Mass Production) ชดเชยการนำเข้าตามนโยบายการส่งเสริมการใช้รถยนต์ไฟฟ้าของภาครัฐ หรือ ZEV 3.0

นายณรงค์ สีตลายน กรรมการผู้จัดการ เกรท วอลล์ มอเตอร์ (ประเทศไทย) กล่าวว่า “เกรท วอลล์ มอเตอร์ เป็นแบรนด์แรกที่ได้ประกาศอย่างชัดเจน ในการเข้ามาดำเนินธุรกิจในตลาดกลุ่ม xEV หรือรถยนต์พลังงานไฟฟ้า ในประเทศไทย โดยจวบจนถึงปัจจุบันเราได้ส่งมอบ ORA Good Cat ให้กับครอบครัวชาวไทยไปแล้วเกือบ 11,000 คัน และเรามีความยินดีอย่างยิ่งในการร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเติบโตของตลาดรถยนต์ไฟฟ้าในไทยที่มีการเติบโตมากกว่า 700% ในปีที่ผ่านมา ตอกย้ำความมุ่งมั่นในการเติมเต็มระบบนิเวศยานยนต์ไฟฟ้าในไทย นอกจากนี้เรายังได้มีส่วนร่วมในการเติบโตอย่างเป็นรูปธรรมด้วยการการเปิดตัวรถยนต์พลังงานไฟฟ้า 9 รุ่นภายใน 3 ปี หรือ Mission 9 in 3 ซึ่งเราได้ทำพันธกิจนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีเมื่อปลายปีที่ผ่านมา และเพื่อต่อยอดความสำเร็จในปีที่แล้ว เรามีความภาคภูมิใจในการเปิดตัวรถยนต์ New GWM ORA Good Cat ซึ่งถือเป็นรถยนต์ไฟฟ้า 100% รุ่นแรกที่ทำการผลิตในประเทศไทยและส่งมอบให้กับคนไทย ภายใต้นโยบาย ZEV 3.0 ของภาครัฐ จากวันนั้นที่เราได้สร้างปรากฏการณ์และการรับรู้ของรถยนต์ไฟฟ้าในไทยจวบจนถึงวันนี้ เราขอขอบคุณทุกการสนับสนุนและความไว้วางใจที่ทุกท่านมีให้กับทางเกรท วอลล์ มอเตอร์ ด้วยดีเสมอมา เราจะยังคงมุ่งมั่นส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและยกระดับการบริการและประสบการณ์ของลูกค้า ไปพร้อมกับการสนับสนุนการเติบโตของตลาดรถยนต์ไฟฟ้าในไทยสู่อาเซียนอย่างยั่งยืน”

New GWM ORA Good Cat รุ่นสายการผลิตในประเทศไทย ถือกำเนิดขึ้นเพื่อสร้างกระแสความนิยมในหมู่ผู้บริโภคยุคใหม่ มาพร้อมกับ 3 รุ่นย่อย รุ่น PRO และ รุ่น ULTRA ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า ให้กำลังสูงสุด 105 กิโลวัตต์ หรือ 143 แรงม้า แรงบิดสูงสุด 210 นิวตัน-เมตร สามารถวิ่งได้ 480 กิโลเมตรต่อการชาร์จหนึ่งครั้ง (มาตรฐาน NEDC) และรุ่น GT เอาใจสายสปอร์ต มีพละกำลังสูงสุด 126 กิโลวัตต์ หรือ 171 แรงม้า แรงบิดสูงสุด 250 นิวตัน-เมตร วิ่งได้ 460 กิโลเมตรต่อการชาร์จหนึ่งครั้ง (มาตรฐาน NEDC)

ออกแบบอย่างลงตัวภายใต้คอนเซ็ปต์ Empower Your Moment โดดเด่นด้วยไฟหน้า LED อัจฉริยะรูปทรงตาแมวอันเป็นเอกลักษณ์ ล้ออัลลอยขนาด 18 นิ้ว และเพิ่มความสปอร์ตในรุ่น GT ด้วยคาลิปเปอร์เบรกสีเหลือง พร้อมการออกแบบภายในอย่างประณีตพร้อมดึงดูดทุกสายตา โดดเด่นทุกสัมผัสด้วยหน้าจอ Interactive Double Screen หน้าจอพาดยาวบริเวณคอนโซลของตัวรถ ขนาด 17.25 นิ้ว ที่มีความละเอียดสูง โดยแยกเป็นหน้าจอสำหรับแสดงข้อมูลการขับขี่ขนาด 7 นิ้ว ผสานกับหน้าจอมัลติมีเดียแบบสัมผัสขนาด 10.25 นิ้ว ชุดคอนโซลกลางมีการออกแบบใหม่เพื่อเพิ่มพื้นที่ใช้สอยให้มากขึ้น พร้อมติดตั้ง Wireless Charger ที่อัปเกรดใหม่ จ่ายกระแสไฟฟ้าได้มากถึง 50 วัตต์ เพื่อการชาร์จที่รวดเร็วยิ่งขึ้น (สำหรับรุ่น ULTRA และ GT) และยังเพิ่มช่องต่อ USB ทั้ง Type A และ C สำหรับผู้โดยสารด้านหน้า เพื่อตอบโจทย์ทุกการใช้งานได้อย่างลงตัว New GWM ORA Good Cat ยังมาพร้อมเกียร์อัตโนมัติใหม่ แบบก้านด้านข้างพวงมาลัย ทำให้สามารถปรับเปลี่ยนและควบคุมการขับขี่ได้สะดวกยิ่งขึ้น พร้อมกับหลังคาพาโนรามิกซันรูฟ เพื่อเพิ่มพื้นที่แสงสว่าง และเปิดมุมมองรับชมวิวทิวทัศน์ได้มากยิ่งขึ้น

New GWM ORA Good Cat อัดแน่นไปด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะอย่างครบครันถึง 31 รายการ พร้อมระบบที่ช่วยชะลอความรุนแรงของการชนครั้งที่ 2 โดยเมื่อเกิดเหตุรถจะรักษาเสถียรภาพของตัวรถไว้เพื่อไม่ให้เกิดอุบัติเหตุซ้ำซ้อน ซึ่งเป็นฟีเจอร์ใหม่ที่เพิ่มเข้ามาโดยเฉพาะเพื่อรุ่นใหม่นี้ และจากการรับฟังเสียงของผู้บริโภค ยังได้เพิ่มฟังก์ชัน V2L (Vehicle to Load) ที่เป็นระบบจ่ายกระแสไฟฟ้าจากตัวรถยนต์ไปยังอุปกรณ์ไฟฟ้าที่คุณต้องการเข้ามาในรุ่น ULTRA และรุ่น GT เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายให้กับทุกกิจกรรม

New GWM ORA Good Cat รุ่น PRO และ ULTRA มีสีภายนอกทั้งหมด 5 สี ได้แก่ สีขาว (Hamilton White) สีขาวหลังคาสีดำ (Hamilton White with Black Roof) ซึ่งทั้งสองสีนี้จับคู่กับภายในสีดำ, สีเขียวหลังคาสีขาว (Verdant Green with White Roof) พร้อมสีภายในสีเขียวและเทา, สีเบจหลังคาสีน้ำตาล (Hazel Wood Beige with Brown Roof) พร้อมสีภายในสีเบจและน้ำตาล และสีเขียวพิสตาชิโอ (Pistachio Green) พร้อมสีภายในสีเขียวและเบจ ส่วนรุ่น GT มีสีภายนอกให้เลือกทั้งหมด 2 สี ได้แก่ สีดำ (Sun Black) และสีเทา (Aqua Grey) ซึ่งทั้งสองสีนี้จับคู่กับภายในสีดำและเหลือง พร้อมอุปกรณ์แต่งสปอร์ตสีเหลือง

ผู้ที่สนใจเป็นเจ้าของ New GWM ORA Good Cat ทั้ง 3 รุ่น สามารถจับจองได้ตั้งแต่วันที่ 12 มกราคม 2567 เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป ผ่าน GWM application และเว็บไซต์ www.gwm.co.th พร้อมรับข้อเสนอสุดพิเศษมากมาย ไม่ว่าจะเป็น

ดอกเบี้ย 85%* เมื่อดาวน์ 25% ผ่อน 48 เดือน*

ฟรี ประกันภัยชั้นหนึ่ง นาน 1 ปีเต็ม

ฟรี GWM โฮมชาร์จเจอร์ พร้อมติดตั้ง (สำหรับรุ่น ULTRA และ GT) สำหรับรุ่น PRO รับสิทธิ์ซื้อโฮมชาร์จเจอร์ พร้อมติดตั้ง ราคาพิเศษเพียง 25,000 บาท (จากราคาปกติ 60,000 บาท)

ฟรี ค่าอะไหล่และค่าแรงบำรุงรักษาตามระยะทาง GPSI ภายในระยะเวลา 5 ปี หรือ 75,000 กิโลเมตร (แล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อน)**

ฟรี บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน (Roadside Assistance) ตลอด 24 ชั่วโมง เป็นระยะเวลา 5 ปี

ฟรี บริการ ระบบตรวจสอบและสั่งการรถผ่านอินเตอร์เน็ต* (Telematic Service) พร้อมแพ็คเกจอินเทอร์เน็ตภายในรถ (Internet in Vehicle) ระยะเวลา 3 ปี

*เนื่องจากสถานการณ์ดอกเบี้ยลอยตัวในปัจจุบัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ให้อัตราดอกเบี้ยพิเศษ เฉพาะเมื่อจองและส่งเอกสารทำสัญญาตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนดเท่านั้น หลังจากช่วงเวลาดังกล่าว อัตราดอกเบี้ยพิเศษจะเป็นไปตามที่บริษัทฯ และสถาบันการเงินที่ร่วมรายการกำหนด

**เงื่อนไขการให้บริการเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด ดูรายละเอียดได้ที่ https://www.gwm.co.th/services.html

เกรท วอลล์ มอเตอร์ ในฐานะบริษัทที่ให้บริการเทคโนโลยีอัจฉริยะระดับโลก (Global Intelligent Technology Company) และหนึ่งในผู้นำด้านยานยนต์ไฟฟ้า (xEV Leader) จะยืนหยัดมุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่อัดแน่นไปด้วยเทคโนโลยีล้ำสมัย ปลอดภัย และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อส่งมอบประสบการณขับขี่ที่เหนือชั้นให้กับผู้ขับขี่ชาวไทย โดยยึดถือแนวคิดที่คำนึงถึงการใช้งานของผู้บริโภคเป็นหลัก (User-centric) เพื่อสานต่อเจตนารมณ์ในการยกระดับระบบนิเวศยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศไทยให้เป็นรูปธรรม