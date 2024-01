เกรท วอลล์ มอเตอร์ ประกาศความสำเร็จในไทยปี 2566 ด้วยยอดขาย 12,840 คัน

เกรท วอลล์ มอเตอร์ ประกาศความสำเร็จในไทยปี 2566 ด้วยยอดขาย 12,840 คันเติบโต 10% ตอกย้ำการเป็นหนึ่งในผู้นำยานยนต์ไฟฟ้าของไทย

เกรท วอลล์ มอเตอร์ เผยความสำเร็จการดำเนินงานในประเทศไทยปี 2566 ด้วยยอดขายโดยรวมปี 2566 สูงถึง 12,840 คัน เติบโต 10% จากยอดขายปี 2565 ที่ผ่านมา โดยรุ่นยอดนิยมสามอันดับแรกที่ผู้ขับขี่ชาวไทยจับจองมากที่สุด ได้แก่ ORA Good Cat, HAVAL JOLION และ HAVAL H6 ตามลำดับ ตอกย้ำถึงความเชื่อมั่นที่ผู้บริโภคชาวไทยมีให้ต่อยานยนต์พลังงานใหม่ พร้อมเดินหน้าขับเคลื่อนระบบนิเวศยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยให้สมบูรณ์อย่างแท้จริงผ่านการเปิดตัวยานยนต์ไฟฟ้าถึง 4 รุ่นใน 1 ปี บรรลุ Mission 9 in 3 หรือการเปิดตัวยานยนต์พลังงานใหม่ 9 รุ่นใน 3 ปีอย่างสวยงาม

โดยยอดจำหน่ายรถยนต์ไฟฟ้าจาก เกรท วอลล์ มอเตอร์ แต่ละรุ่นในปี 2566 นำโดยเจ้าเหมียวไฟฟ้าขวัญใจชาวไทย ORA Good Cat และ ORA Good Cat GT จำนวน 6,032 คัน เจ้าสิงโตอารมณ์ดี HAVAL JOLION จำนวน 3,199 คัน รถยนต์คอมแพคเอสยูวียอดนิยม HAVAL H6 จำนวน 2,903 คัน ตามด้วยรถยนต์เอสยูวีออฟโรดพรีเมียม All New GWM TANK 500 HEV และ All New GWM TANK 300 HEV มียอดส่งมอบไปแล้วทั้งสิ้น 296 และ 292 คันตามลำดับ และรถยนต์ไฟฟ้า 100% สปอร์ตคูเป้สมรรถนะสูงรุ่นเรือธง ORA 07 ที่เปิดตัวภายในงานมหกรรมยานยนต์ ครั้งที่ 40 หรือ Motor Expo 2023 เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2566 ที่มียอดส่งมอบไปแล้วทั้งสิ้น 118 คัน รวมเป็นยอดขายรวมทั้งสิ้น 12,840 คัน เติบโตจากปี 2565 ที่มียอดขายรวม 11,616 คัน ถึง 10% โดยในปี 2566 ที่ผ่านมา เกรท วอลล์ มอเตอร์ได้ทำการเปิดตัวรถยนต์พลังงานไฟฟ้าไปทั้งสิ้น 4 รุ่นด้วยกัน เริ่มต้นด้วย HAVAL JOLION Sport ที่ได้เปิดตัวเมื่อเดือนกรกฎาคม และสองรุ่นจากแบรนด์ TANK อย่าง All New GWM TANK 500 HEV และ All New GWM TANK 300 HEV ที่ได้มีการเปิดตัวไปเมื่อเดือนกันยายน และการเปิดตัว ORA 07 ถือเป็นการบรรลุเป้าหมายการเปิดตัวรถยนต์ 9 รุ่น ตาม Mission 9 in 3 ตามที่บริษัทฯ ได้เคยให้สัญญาไว้ สะท้อนถึงเจตนารมณ์ของบริษัทฯ ในการส่งมอบประสบการณ์ขับขี่ยานยนต์ไฟฟ้าในไทย ตอบรับเทรนด์การขับขี่ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ควบคู่ไปกับการสนับสนุนการเติบโตของระบบนิเวศยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยอย่างยั่งยืน โดยเมื่อสิ้นปี 2566 เกรท วอลล์ มอเตอร์ ได้ส่งมอบรถยนต์ไฟฟ้าสู่ครอบครัวชาวไทยนับตั้งแต่เข้ามาดำเนินธุรกิจในประเทศไทยไปแล้วทั้งสิ้น 28,158 คัน โดยแบ่งเป็น HAVAL H6 จำนวน 9,679 คัน HAVAL JOLION จำนวน 6,953 คัน ORA Good Cat และ ORA Good Cat GT 10,820 คัน ORA 07 จำนวน 118 คัน GWM TANK 500 จำนวน 296 คัน และ GWM TANK 300 จำนวน 292 คัน

Advertisement

นอกจากนี้ ในปี 2566 ถือเป็นอีกปีที่ เกรท วอลล์ มอเตอร์ ได้รับการตอบรับอย่างล้นหลามจากแฟน ๆ ชาวไทย อาทิ ความสำเร็จในงานมหกรรมยานยนต์ครั้งที่ 40 หรือ Motor Expo 2023 ด้วยยอดจองรวมภายในงานกว่า 3,524 คัน ซึ่งถือเป็นยอดจองที่สูงสุดเป็นประวัติการณ์สำหรับการเข้าร่วมงานจัดแสดงรถยนต์ระดับชาติของบริษัทฯ และยอดจองรวมภายในงานบางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล มอเตอร์โชว์ ครั้งที่ 44 หรือ Motor Show 2023 จำนวนทั้งสิ้น 3,117 คัน ซึ่งภายในงาน Motor Show 2023 ได้มีการเปิดจองสิทธิ์ซื้อ All New GWM TANK 500 HEV เป็นครั้งแรกและสามารถทำยอดจองไปได้กว่า 1,000 คัน ภายในระยะเวลาเพียง 1 สัปดาห์

นายณรงค์ สีตลายน กรรมการผู้จัดการ เกรท วอลล์ มอเตอร์ (ประเทศไทย) กล่าวว่า “เกรท วอลล์ มอเตอร์ ขอขอบคุณทุกความไว้วางใจที่ผู้บริโภคชาวไทยมอบให้กับเราเป็นอย่างดีเสมอมานับตั้งแต่ที่บริษัทฯ ได้เข้ามาดำเนินงานในประเทศไทยครั้งแรกในปี 2564 โดยในปี 2566 ที่ผ่านมา ยอดขายโดยรวมทั้งปีของเรามากขึ้นกว่าปี 2565 ถึง 10% สะท้อนให้เห็นถึงการเปิดรับรถยนต์พลังงานไฟฟ้าที่มากขึ้นของผู้ขับขี่ชาวไทย นอกจากนี้ปี 2566 ยังเป็นปีที่เราบรรลุ Mission 9 in 3 อย่างสวยงาม ด้วยการเปิดตัว ORA 07 รถยนต์ไฟฟ้า ที่เข้ามาเสริมทัพรถยนต์ไฟฟ้า 100% ภายใต้กลุ่มผลิตภัณฑ์ ORA ของเรา นอกจากนี้ เรายังได้ดำเนินภารกิจต่าง ๆ เพื่อสานต่อเจตนารมณ์ในการเติมเต็มระบบนิเวศยานยนต์ไฟฟ้าไทยให้ทัดเทียมระดับสากลได้อย่างสมบูรณ์ อาทิ การร่วมมือกับพาร์ทเนอร์ทั่วประเทศเพื่อเดินหน้ารุกธุรกิจฟลีทกับทั้งองค์กรภาครัฐและเอกชน การร่วมมือกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) จัดกิจกรรมคาราวานรถยนต์ไฟฟ้าในการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ การเข้าร่วมแสดงวิสัยทัศน์เกี่ยวกับยานยนต์พลังงานใหม่ในเวทีสำคัญ ๆ ระดับประเทศและภูมิภาค และในปี 2567 นี้ เกรท วอลล์ มอเตอร์ ยังคงมุ่งมั่นในการพัฒนาและสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์คุณภาพด้วยเทคโนโลยีอันล้ำสมัย พร้อมกับส่งมอบประสบการณ์การขับขี่อันเป็นเอกลักษณ์ โดยเมื่อวันที่ 12 มกราคมที่ผ่านมา เราได้มีการเปิดสายการผลิตและการเปิดตัวรถยนต์ไฟฟ้า New GWM ORA Good Cat ภายในประเทศไทยอย่างเป็นทางการ นับเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับผู้ขับขี่ชาวไทย ที่สะท้อนถึงความพยายามของบริษัทฯ ในการส่งมอบยานยนต์ไฟฟ้าพลังงานใหม่ที่ตอบโจทย์ผู้ใช้งาน และความพร้อมในการก้าวขึ้นสู่การเป็นผู้นำด้านยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยอย่างเต็มภาคภูมิ”

เกรท วอลล์ มอเตอร์ ในฐานะหนึ่งในผู้นำด้านยานยนต์ไฟฟ้า (xEV Leader) และบริษัทที่ให้บริการเทคโนโลยีระดับโลก (Global Intelligent Technology Company) ยังคงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์และการบริการที่อัดแน่นไปด้วยเทคโนโลยีอันล้ำสมัย ปลอดภัย และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เติมเต็มระบบนิเวศยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศไทยอย่างต่อเนื่องให้ทัดเทียมระดับสากล โดยร่วมมือกับภาคส่วนต่าง ๆ เพื่อส่งมอบประสบการณ์การขับขี่อันเป็นเอกลักษณ์ ควบคู่กับการยึดถือผู้บริโภคเป็นศูนย์กลาง (User-centric)