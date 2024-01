บี.กริม เพาเวอร์ เริ่มแล้ว เทศกาลดนตรีในสวน ครั้งที่ 31 “Concert in the Park No. 31”ณ ศาลาภิรมย์ภักดี สวนลุมพินี ตั้งแต่ 14 ม.ค.-10 มี.ค. 2567

เริ่มขึ้นแล้วสำหรับเทศกาลดนตรีในสวน (Concert in the Park) ปี 2567 โดยปีนี้กำหนดจัดการแสดงดนตรีในสวน ครั้งที่ 31 (Concert in the Park No. 31) จำนวน 8 รายการ แสดงทุกวันอาทิตย์ เวลา 17:30 น. โดยเริ่มเปิดเทศกาลในวันอาทิตย์ที่ 14 มกราคม 2567 ถึงวันอาทิตย์ที่ 10 มีนาคม 2567 ซึ่งได้จัดพิธีเปิดเทศกาลดนตรี เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2567 เวลา 17.30 น. ณ ศาลาภิรมย์ภักดี สวนลุมพินี โดยมี คุณชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดงาน เทศกาลดนตรีในสวน ครั้งที่ 31 (Concert in the Park No. 31) ร่วมด้วย ดร.ฮาราลด์ ลิงค์ ประธานกรรมการ มูลนิธิรอยัลแบงค์คอกซิมโฟนีออร์เคสตร้าฯ, คุณสรวิช ภิรมย์ภักดี กรรมการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่พร้อมด้วย คุณณัฐวรรณ ภิรมย์ภักดี ทีปสุวรรณ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บุญรอด บริวเวอรี่ จำกัด จัดโดยมูลนิธิรอยัลแบงค์คอกซิมโฟนีออร์เคสตร้า ในพระอุปถัมภ์พระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ร่วมกับกรุงเทพมหานคร โดยความสนับสนุนของบริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และ บี.กริม พร้อมแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมในพิธีเปิดครั้งนี้

เทศกาลดนตรีในสวน ครั้งที่ 31 อำนวยเพลงโดย รศ. ดร. นรอรรถ จันทร์กล่ำ ร่วมด้วยนักร้องรับเชิญชื่อดัง : ธีรนัยน์ ณ หนองคาย และ ศรัณย์ คุ้งบรรพต บรรเลงโดย วงรอยัลแบงค์คอกซิมโฟนีออร์เคสตร้า (RBSO) โดยมี ดร. อภิชาต อินทรวิศิษฏ์ เป็นพิธีกรผู้ดำเนินรายการ รายการเพลงประกอบด้วย บทเพลงพระราชนิพนธ์ เพลงคลาสสิก ละครเพลง และเพลง ยอดนิยมร่วมสมัย

Advertisement

นอกจากนี้ ภายในงาน บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด ได้มอบศาลาภิรมย์ภักดี ซึ่งได้ดำเนินการปรับปรุงศาลา 2 หลัง ให้กับกรุงเทพมหานคร เพื่อใช้ประโยชน์ในการจัดกิจกรรมต่างๆ ต่อไป

สำหรับศาลาภิรมย์ภักดี หลังปัจจุบันจัดสร้างขึ้นในปี 2544 มอบให้สวนลุมพินี ในการกำกับดูแลกรุงเทพมหานคร ใช้ประโยชน์ในการจัดกิจกรรมต่างๆ มาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือ “ดนตรีในสวน” ที่ส่งมอบความสุขให้กับประชาชนตลอดมา ตราบจนปี 2566 บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด เล็งเห็นว่าศาลาภิรมย์ภักดีมีความทรุดโทรมอย่างมาก จึงได้สนับสนุนงบประมาณจำนวน 16 ล้านบาท ดำเนินการปรับปรุงศาลา 2 หลัง เพื่อความเหมาะสมกับการใช้งานต่อไป

อนึ่งในคราวแรกสร้างสวนลุมพินีประมาณปี 2468 ในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 พระยาภิรมย์ภักดี ได้มีส่วนร่วมในการจัดหาทุนสร้าง พร้อมได้จัดสร้างกระโจมแตรทรง 8 เหลี่ยม สำหรับการใช้งานไว้ด้วยในคราวนี้ อนึ่งในคราวแรกสร้างสวนลุมพินีประมาณปี 2468 ในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 พระยาภิรมย์ภักดี ได้มีส่วนร่วมในการจัดหาทุนสร้าง พร้อมได้จัดสร้างกระโจมแตรทรง 8 เหลี่ยม สำหรับการใช้งานไว้ด้วยในคราวนี้

เทศกาลดนตรีในสวน (Concert in the Park) เป็นโครงการกิจกรรมการแสดงคอนเสิร์ตที่ให้ความบันเทิงสำหรับประชาชนทั่วไปให้เข้าชมในวันหยุดสุดสัปดาห์โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย จัดขึ้นในสวนสาธารณะ ได้แก่ สวนลุมพินี สวนสมเด็จย่าฯ และอุทยาน 100 ปี จุฬาฯ จัดขึ้นโดยมูลนิธิรอยัลแบงค์คอกซิมโฟนีออร์เคสตร้า ในพระอุปถัมภ์พระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ร่วมกับกรุงเทพมหานคร โดยความสนับสนุนของบริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และ บี.กริม บรรเลงโดยวงรอยัลแบงค์คอกซิมโฟนีออร์เคสตร้า (Royal Bangkok Symphony Orchestra – RBSO) ได้ร่วมจัดการแสดงคอนเสิร์ตเทศกาลดนตรีในสวนเป็นประจำอย่างต่อเนื่องทุกปี เริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. 2536 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน รวมระยะเวลา 31 ปี โครงการดังกล่าวนี้ถือเป็นโครงการที่ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนเมือง วัฒนธรรมดนตรีคลาสสิกเป็นโครงการที่ประสบความสำเร็จอย่างดียิ่ง ตอบสนองความต้องการของคนกรุงเทพ ได้รับความนิยม และความชื่นชมจากสื่อมวลชนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติการรับรองเป็นองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน จาก CAC