เบสท์ เอ็กซ์เพรส ครบรอบ 5 ปี ปรับรับการเติบโตโลจิสติกส์ ปี67

ข้อมูลจากศูนย์วิจัยธนาคารออมสิน พบว่า อุตสาหกรรมโลจิสติกส์ของไทยปีที่ผ่านมา มีทิศทางเติบโตดี สมาคมการจัดการระบบคลังสินค้าไทยคาดการณ์อุตสาหกรรมโลจิสติกส์โต 15% ตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทย ด้านการขนส่งสินค้ามีทิศทางขยายตัวดี สามารถที่จะโตสูงถึง 18% (1.15 แสนล้านบาท) และจากปัจจัยธุรกิจ e-Commerce ใน SEA ที่มีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่อง โดยในปี 2569 จะเติบโตถึง 22% ส่งผลต่อการขยายตัวของธุรกิจขนส่งพัสดุ และคลังสินค้าทั่วไปมีความต้องการเช่าพื้นที่เพิ่มขึ้นเฉลี่ย 3.5% ต่อปี

เบสท์ เอ็กซ์เพรส ฉลองครบรอบ 5 ปี ในประเทศไทย มุ่งขยายเครือข่ายครอบคลุมธุรกิจขนส่งพัสดุในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พร้อมเผยแผนรับมือการธุรกิจโลจิสติกส์ไทยในปี 2567 โดยเฉพาะการเติบโตของธุรกิจส่งพัสดุขนาดใหญ่ ด้วยการขยายพื้นที่ BKK Hub ที่มีเนื้อที่กว่า 30,000 ตร.ม. เพิ่มระบบและเครื่องจักรที่ใช้สำหรับขนส่งพัสดุชิ้นใหญ่ โดยมีการเพิ่มสายพานขนส่งพัสดุชิ้นใหญ่ DWS ที่มีการปรับขนาดเครื่องชั่งให้รองรับความยาวได้มากขึ้น ทั้งยังเพิ่มจำนวนรถโฟล์คลิฟท์และรถแฮนด์ลิฟท์จำนวนมาก เพื่อเพิ่มคุณภาพการจัดส่งพัสดุชิ้นใหญ่ของสาขาปลายทาง และลดความเสียหายในการจัดส่งพัสดุ

นอกจากนี้ เบสท์ ยังได้พัฒนาด้านการบริการ คุณภาพ และนวัตกรรมอย่างต่อเนื่องจนได้รับมาตรฐานสากล ISO 9001:2015 (ไอเอสโอ 9001 เวอร์ชัน 2015) (Quality Management) จาก Lloyd’s Register (LRQA) แสดงให้เห็นถึงความเป็นเลิศด้านคุณภาพ และมีประสิทธิภาพในการดำเนินการให้บริการขนส่งพัสดุด่วน และการบริหารจัดการคลังสินค้าที่ได้มาตรฐานสากล

Advertisement

BEST Express ยังถือเป็นบริษัทขนส่งพัสดุเจ้าแรกในประเทศไทย ที่เปิดโอกาสให้นักลงทุนท้องถิ่นเข้ามาร่วมเป็นเจ้าของธุรกิจขนส่งพัสดุด่วน ด้วยการเสริมสร้างบริการด้านการขนส่งและธุรกิจแฟรนไชส์ เป็นจุดเด่นด้านการบริหารแฟรนไชส์ที่ส่งผลให้ BEST Express คว้ารางวัล Thailand Franchise Award จาก DBD เป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน โดยรางวัลที่ได้ในปี 2566 ที่ผ่านมา คือ รางวัลแฟรนไชส์ไทย สาขาบริการยอดเยี่ยม “BEST SERVICE FRANCHISE” ตอกย้ำจุดเด่นด้านการบริการ และธุรกิจเฟรนไชส์ของ BEST Express

โดยในปี 2567 นี้ เป็นปีที่ BEST Thailand ก้าวเข้าสู่ปีที่ 5 อย่างเป็นทางการ เราจึงเน้นขยายธุรกิจให้ครอบคลุม รองรับการขยายของอีคอมเมิร์ซและการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ นอกจากธุรกิจขนส่ง BEST Express ที่จะมุ่งให้บริการส่งพัสดุชิ้นใหญ่มากขึ้นแล้ว BEST Thailand ยังมีแผนการขยายธุรกิจทั้ง BEST Cross-Border บริการส่งพัสดุต่างประเทศ ที่มีเครือข่ายเชื่อมต่อในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และครอบคลุมทั่วเอเชีย ที่พร้อมให้บริการจัดส่งสินค้าจากประเทศจีนมาประเทศไทยโดยให้บริการในรูปแบบของธุรกิจ B2B และ B2C BEST Supply Chain ธุรกิจบริหารจัดการคลังสินค้า ให้บริการด้านการบริหารจัดการคลังสินค้าสมัยใหม่ และ BEST Software ผู้ให้บริการซอฟท์แวร์โซลูชันด้านธุรกิจอีคอมเมิร์ซและการจัดการคลังสินค้าแบบครบวงจร

เบสท์ มุ่งเน้นการสร้างห่วงโซ่อุปทานอัจฉริยะและมีประสิทธิภาพ ผ่านนวัตกรรมทางเทคโนโลยี เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ของบริษัท ที่ว่า “เราจะเสริมสร้างธุรกิจ เพื่อชีวิตที่ดีขึ้น” ในยุคของเศรษฐกิจดิจิทัล

ที่มา: https://www.gsbresearch.or.th/wp-content/uploads/2023/06/รายงานธุรกิจโลจิสติกส์-020666-ภายนอก.pdf