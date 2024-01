เตรียมพัฒน์ฯ นำร่องติดปีก รร. รัฐฯ

เตรียมเปิดหลักสูตรอินเตอร์ฯเป็นที่แรกของประเทศไทย

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นำร่องหลักสูตร International Program (US Dual Diploma) เพื่อเปิดการเรียนการสอนหลักสูตรอเมริกันในโรงเรียน โดยได้ผนึกความร่วมมือกับ มูลนิธิ เอ็ดยูเคชั่น เอ็กซเชนจ์ สถาบันเอ็ดยูเคชั่น แอนด์ ดีเวลล็อปเม้นท์ เอ็กซเพิร์ท (EduDee) และ Educatius องค์กรชั้นนำระดับโลกด้านการศึกษา ซึ่งถือเป็นโรงเรียนมัธยมรัฐบาลแห่งแรกที่มีการใช้หลักสูตรอินเตอร์ฯ ในลักษณะ US Dual Diploma เพื่อเพิ่มทางเลือกให้แก่ผู้เรียน ทั้งนี้หลักสูตร International Program (US Dual Diploma) จะยังต่อยอดไปสู่โรงเรียนมัธยมชั้นนำทั่วประเทศไทยทั้งรัฐบาลและเอกชนรวมทั้งสิ้นกว่า 84 โรงเรียนทั่วประเทศ

ดร.จินตนา ศรีสารคาม ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ได้ร่วมเสวนาในพิธีลงนามความร่วมมือที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 11 มกราคม 2567 ที่ผ่านมา ณ โรงแรมโนโวเทล สุวรรณภูมิ ในหัวข้อ International Program (US Dual Program) a quality, innovative program โดยเผยว่า “ทางโรงเรียนได้มีวิสัยทัศน์ในการมุ่งส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพส่มาตรฐานสากล มีคุณลักษณะเป็นพลโลกและอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ซึ่งสอดคล้องกับเป้าประสงค์ของความร่วมมือหลักสูตร International Program (IP) ที่ทาง EDUDEE มูลนิธิ Education Exchange Foundation และ Educatius ซึ่งเป็นองค์กรด้านการศึกษาระดับโลกได้พัฒนาขึ้น ซึ่งต่อไปนี้ทางโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ จะมีการบรรจุหลักสูตร International Program (IP) ให้กับนักเรียนที่มีความประสงค์จะศึกษาในหลักสูตรการศึกษาของอเมริกัน ผ่านช่องทางการเรียนระบบออนไลน์ ควบคู่ไปการเรียนในโรงเรียน และเมื่อสำเร็จหลักสูตรแล้ว นักเรียนจะได้รับวุฒิ High School Diploma จากประเทศสหรัฐอเมริกา ควบคู่ไปกับวุฒิการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียนอีกด้วย ทั้งนี้วุฒิการศึกษาที่นักเรียนจะได้รับเมื่อสำเร็จหลักสูตรได้รับการประเมินและรับรองจากองค์กรในสหรัฐอเมริกาที่เป็นที่รู้จักระดับสากล New England Association of Schools and Colleges (NEASC) ซึ่งเป็นหนึ่งในมาตรฐานการรับรองที่กระทรวงศึกษาธิการในไทย รวมถึงสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หรือ สมศ. ให้การรับรอง นักเรียนสามารถใช้วุฒิการศึกษาดังกล่าวในการสร้างความได้เปรียบ รวมถึงมีมหาวิทยาลัยรองรับ 100% จากทั่วโลก”

ด้านนายยศวัจน์ ศิริดิษยพงศ์ ผู้บริหารมูลนิธิ Education Exchange Foundation และ EduDee เผยว่า “ความร่วมมือนครั้งนี้ จะยังต่อยอดไปสู่โรงเรียนรวมทั้งสิ้นกว่า 84 โรงเรียนทั่วประเทศ ประกอบไปด้วยโรงเรียนทั้งรัฐบาลและเอกชนที่เห็นพ้องต้องกันถึงเป้าประสงค์ของความร่วมมือ นั่นคือความต้องการที่จะยกระดับระบบการศึกษาของไทย และผลักดันให้เยาวชนไทยได้พัฒนาไปสู่ระดับโลกอย่างเข้มแข็งและทัดเทียม เพราะการศึกษาเป็นกระบวนการสำคัญในการพัฒนาคน พัฒนาชาติ ภายใต้แผนปฏิรูปประเทศ โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ได้ให้ความสำคัญและส่งเสริมการพัฒนาด้านการจัดการเรียนการสอนโดยนำหลักสูตรที่มีมาตรฐานระดับนานาชาติมาใช้ในพัฒนาเยาวชนไทย ซึ่งหลักสูตรอเมริกันถือเป็นหลักสูตรการศึกษาที่เป็นที่ยอมรับจากทั้งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานไปจนถึงระดับนานาชาติ ว่าเป็นระบบที่มีทั้งวิชาหลักและวิชาเลือกที่หลากหลาย เพื่อที่จะสร้างเสริมให้ผู้เรียนเป็นคนที่พร้อมในรอบด้าน (Well-Rounded) ทั้งในด้านความรู้ ความคิด ความสามารถ รวมทั้งพฤติกรรม เจตคติ ค่านิยม ซึ่งถือเป็นสิ่งสำคัญต่อการเป็นประชากรโลก (Global Citizen)”

ทั้งนี้ สำหรับผู้ปกครองละนักเรียนที่ต้องการทราบรายชื่อของโรงเรียนที่ร่วมบูรณาการหลักสูตร International Program (US Dual Diploma) เพื่อเปิดการเรียนการสอนหลักสูตรอเมริกันในโรงเรียน สามารถดูรายชื่อโรงเรียนได้ทางเว็บไซต์ www.edudee.co.th และสำหรับสถานศึกษาที่สนใจเปิดหลักสูตร International Program (US Dual Diploma) หรือประสงค์จัดสอบชิงทุนนักเรียนแลกเปลี่ยน (ประเทศสหรัฐอเมริกา) ให้กับนักเรียนของตนสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ (+66) 081-9337622 (+66) 086-3859444 (+66) 093-5241590 หรือติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.edudee.co.th , [email protected] , www.facebook.com/edudee.th instagram : edudee_education