สุดยอดเมนูจากหอย Hotate รังสรรค์โดย “เชฟประชัน” มือ 1 ด้านฟู้ดสไตลิสต์

ฟู้ดส์คลาสสิค จัดกิจกรรม Hotate Festival The taste of the Ocean By Foods Classic นำผู้ประกอบการธุรกิจอาหารร่วมลิ้มชิมรสอาหารฝีมือ “เชฟประชัน วงศ์อุทัยพันธ์” ผู้เชี่ยวชาญด้านการทำอาหารและฟู้ดสไตลิสต์ชื่อดังของเมืองไทย รังสรรค์เมนูจากหอยโฮตาเตะส่งตรงจากญี่ปุ่น เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ผู้บริโภคในประเทศไทยรู้จักหอยโฮตาเตะพรีเมียมจากญี่ปุ่นมากขึ้น

โดยภายในงาน คุณเคโกะ ยามาดะ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฟู้ดส์คลาสสิค จำกัด เป็นประธานกล่าวเปิดงาน Hotate Festival The taste of the Ocean By Foods Classic บริษัท ฟู้ดส์คลาสสิค จำกัด ในฐานะผู้ผลิต, นำเข้า, จัดจำหน่ายอาหารทะเลและวัตถุดิบประกอบอาหารแช่แข็งระดับพรีเมียมจากทั่วทุกมุมโลก เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการธุรกิจอาหาร 30 ท่าน ที่มีความสนใจในเรื่องของอาหารทะเล โดยเฉพาะหอยโฮตาเตะ เข้าร่วมชมการรังสรรค์เมนูพิเศษจากหอยโฮตาเตะ โดยเชพ ประชัน วงศ์อุทัยพันธ์ เชฟใหญ่แห่งวงการอาหาร ปรมาจารย์ด้านฟู้ดสไตลิสต์ ถ่ายทอดมุมมองการออกแบบอาหารและการจัดวางอาหารที่น่าตื่นตา ในบรรยากาศสบายๆ สไตล์ญี่ปุ่น จิบชาอุ่นๆ พร้อมสัมผัสรสชาติความสดของหอยโฮตาเตะ กับ 3 เมนูพิเศษ โฮตาเตะซาซิมิซอสวาซาบิจี๊ดจ๊าด , โฮตาเตะย่างซอสเห็ดทรัฟเฟิล และพาสต้าเย็นซอสปอนซึและโฮตาเตะย่าง พร้อมร่วมชมบูทโชว์ PRODUCT ของฟู้ดส์คลาสสิค ที่มีให้เลือกซื้อในราคาโปรโมชั่น จัดขึ้นที่มติชน อคาเดมี ประชานิเวศน์ 1 เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2567

โฮตาเตะซาซิมิซอสวาซาบิจี๊ดจ๊าด

ทั้ง 3 เมนู รังสรรค์ออกมาได้สวยน่ารับประทาน เมนูแรก โฮตาเตะซาซิมิซอสวาซาบิจี๊ดจ๊าด ใช้หอยโฮตาเตะมาสไลซ์เป็นชิ้นบางๆ พอดีคำ วางบนน้ำซอสผสมวาซาบิ 2 แบบ คือ วาซาบิ 505 กับซากิ ซากิ วาซาบิ ที่ทาง Foods Classic นำเข้ามาโดยเฉพาะ ปรุงรสได้กลมกล่อมครบทุกรสชาติทั้งหวาน เปรี้ยว เค็ม ซ่อนความเผ็ดปลายลิ้น คลุกเคล้ากับความสดของหอย เรียกได้ว่า จี๊ดจ๊าดสมชื่อ สร้างความประทับใจให้กับผู้ที่มาร่วมในงานเป็นอย่างยิ่ง

โฮตาเตะย่างซอสทรัฟเฟิล

เมนูที่ 2 โฮตาเตะย่างซอสทรัฟเฟิล นำโฮตาเตะไซซ์ใหญ่ มาย่างให้สุกพอดี เพื่อให้เนื้อนุ่มฉ่ำข้างใน ราดด้วยซอสทรัฟเฟิลหอมๆ ที่เชฟรังสรรค์ขึ้นมาเฉพาะงานนี้ ปิดท้ายวางด้านบนด้วยไข่ปลาแซลมอน ยามาจู ของทาง Foods Classic ที่ปรุงรสมาอย่างดี

พาสต้าเย็นซอสปอนซึและโฮตาเตะย่าง

เมนูที่ 3 พาสต้าเย็นซอสปอนซึและโฮตาเตะย่าง ใช้โฮตาเตะ นำมาย่างให้สุกพอดี เสิร์ฟคู่กับพาสต้าเย็นและซอสปอนซึ กลมกล่อมหอมกลิ่นย่างเคล้ากับเส้นเรียกว่า 3 เมนูอิ่มอร่อยกันทุกคำ

ผู้ที่มาร่วมงานทั้ง 30 ท่าน นอกจากจะได้ร่วมชมและชิม 3 เมนูพิเศษจากฝีมือเชฟประชันแล้ว ภายในงานยังมีการจับฉลาก Lucky Draw สำหรับผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลจากทาง Foods Classic ติดไม้ติดมือกลับบ้านไปอีกด้วย

โฮตาเตะ (Hotate) เป็นหอยเชลล์ที่มีถิ่นกำเนิดจากน่านน้ำที่อุดมสมบูรณ์ของประเทศญี่ปุ่น ทำให้ได้รับสารอาหารจากธรรมชาติโดยแท้ มีความแตกต่างจากหอยเชลล์ของไทยทั่วไปตรงขนาดของโฮตาเตะจะมีขนาดใหญ่กว่ามาก ลำตัวหนา และมีราคาที่สูงกว่า โฮตาเตะที่ได้รับการขนานนามว่าเป็นสุดยอดจะอยู่ที่จังหวัดฮอกไกโด เพราะแหล่งธรรมชาติทางทะเลรอบเกาะฮอกไกโดในประเทศญี่ปุ่นนั้นอยู่ในเขตอบอุ่น น้ำทะเลมีอุณหภูมิที่สลับสับเปลี่ยนไปตามฤดูกาล ธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ ทำให้หอยเชลล์จากที่นี่มีความสด สะอาด สีขาวนวล รสชาติหวานมีกลิ่นอายของทะเลธรรมชาติ และเนื้อสัมผัสนุ่ม มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ในหอยหนึ่งตัวจะมีเนื้อเพียงก้อนเดียว ถือเป็นสุดยอดวัตถุดิบที่ได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลาย โดยโฮตาเตะ สามารถนำมารังสรรค์ได้หลากหลายเมนู เช่น โฮตาเตะซาซิมิ ซูชิหน้าโฮตาเตะ ข้าวหน้าโฮตาเตะ หรือจะทานคู่กับเปลือกส้มยูซุฝานบางๆ ป้ายซากิซากิวาซาบิ จิ้มซอสโชยุ ก็อร่อยทั้งนั้น

ตลอดเวลาหลายปีที่ผ่านมาทาง Foods Classic ได้คัดสรรวัตถุดิบเกรดพรีเมียมคุณภาพดีจากทั่วทุกมุมโลก เพื่อตอบโจทย์สำหรับใครที่กำลังมองหาวัตถุดิบทำอาหารญี่ปุ่นและวัตถุดิบที่จะมารังสรรค์เมนูความอร่อย จนกลายเป็นหนึ่งในผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายอาหารทะเลและวัตถุดิบประกอบอาหารแช่แข็งระดับพรีเมียม มีทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญในการคัดสรรวัตถุดิบชั้นยอดมุ่งเน้นในเรื่องการรักษาคุณภาพของสินค้า เพื่อให้สินค้าคงความสดสะอาดจนกระทั่งส่งมอบถึงมือลูกค้า และในปีนี้ทาง Foods Classic ต้องการประชาสัมพันธ์ให้ผู้บริโภคในประเทศไทยรู้จักหอยโฮตาเตะเกรดพรีเมียมจากญี่ปุ่นมากยิ่งขึ้น จึงเป็นที่มาของการจัดกิจกรรมพิเศษในครั้งนี้ นอกจากนี้ยังเป็นการตอกย้ำคุณภาพวัตถุดิบอาหารจาก Foods Classic ที่เป็นผู้นำในการนำเข้าวัตถุดิบอาหารคุณภาพโดยตรงจากแหล่งต้นกำเนิดวัตถุดิบ ทำให้ลูกค้ามั่นใจในการเลือกใช้วัตถุดิบจาก Foods Classic อีกด้วย

