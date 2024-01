“The East Meets West Concert”

ดึงนักร้องระดับตำนาน “Dana Winner” สร้างปรากฎการณ์สุดพิเศษร่วมกับศิลปินไทย

ตอกย้ำศักยภาพการเป็น Global Destination ของเอเชีย

ประเดิมปีมังกรทองสุดยิ่งใหญ่ กลุ่มบริษัท เรนวูด กรุ๊ป (ประเทศไทย) เปิดตัว Reignwood Global Elite เพื่อมอบประสบการณ์การใช้ชีวิตเหนือระดับไปอีกขั้นสุดพิเศษให้กับลูกบ้านของ Reignwood Park และสมาชิก Robinswood Golf Club ผ่านกิจกรรมที่สร้างความสุขและความบันเทิง ประเดิมด้วยคอนเสิร์ตระดับโลก “The East Meets West Concert” พร้อมดึงศิลปินระดับตำนานอย่าง “Dana Winner” และสุดยอดดีว่า-ดีโว่เพลง R&B ของเมืองไทย บี – พีระพัฒน์ และ

ลิเดีย – ศรัณย์รัชต์ รวมถึงแขกรับเชิญพิเศษ ‘แอนโทเนีย โพซิ้ว’ ร่วมมอบประสบการณ์สุดพิเศษตอกย้ำศักยภาพการเป็น Global Destination ด้านกีฬากอล์ฟ อีเวนต์ และที่พักอาศัย ของเอเชียได้อย่างสมบูรณ์แบบ

เมื่อเร็วๆ นี้ กลุ่มบริษัท เรนวูด กรุ๊ป ประเทศไทย จัดคอนเสิร์ตสุดยิ่งใหญ่ระดับโลก “The East Meets West Concert” โดยเป็นกิจกรรมสุดพิเศษครั้งแรกเพื่อเปิดตัว Reignwood Global Elite ที่ส่งต่อประสบการณ์การใช้ชีวิตเหนือระดับไปอีกขั้นให้กับลูกบ้านคนสำคัญของ Reignwood Park ด้วยกิจกรรมและสิทธิพิเศษระดับเวิลด์คลาสมากมาย ซึ่งภายในงานครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก นางสาววรพนิต รวยรุ่งเรือง CEO กลุ่มบริษัท Reignwood (International) ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วยแขกผู้มีเกียรติ และสื่อมวลชนร่วมงานอย่างคับคั่ง

นางสาววรพนิต รวยรุ่งเรือง CEO กลุ่มบริษัท Reignwood (International) กล่าวถึงการจัดงานครั้งนี้ว่า เพื่อเป็นการส่งต่อประสบการณ์สุดพิเศษรับปีมังกรทอง บริษัทฯ ต้องการมอบประสบการณ์การใช้ชีวิตเหนือระดับไปอีกขั้น และมอบประสบการณ์ที่แตกต่างและเติมเต็มสิ่งใหม่ ๆ ให้กับลูกบ้าน Reignwood Park ผ่าน Reignwood Global Elite ซึ่งถือเป็นโปรแกรม CRM สุดพิเศษที่คอยดูแลลูกบ้านด้วยการสร้างประสบการณ์ในระดับเวิลด์คลาส และให้สิทธิพิเศษการเข้าใช้โรงแรม สนามกอล์ฟ เรือยอช และอื่น ๆ ในเครือเรนวูด กรุ๊ป อีกทั้งยังเป็นการตอกย้ำความเป็นสุดยอด Global Destination ของโครงการ เรนวูด ปาร์ค ที่พร้อมรองรับการจัดงานในระดับโลกได้อย่างสมบูรณ์แบบ

“โดยภายในงาน The East Meets West Concert ในค่ำคืนสุดพิเศษนี้ เราได้ส่งมอบความพิเศษกับปรากฎการณ์ความสุขกับศิลปินคุณภาพจาก 2 ฟากฝั่งของโลกที่มารวมตัวกัน ดื่มด่ำไปกับเสียงร้องอันทรงพลังของศิลปินระดับโลกชาวเบลเยียมอย่าง Dana Winner เจ้าของบทเพลงในตำนาน “One Moment In Time” ซึ่งถือเป็นครั้งแรกในการมาเยือนประเทศไทยและทวีปเอเชีย พร้อมด้วยคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินชาวไทยคุณภาพ ดีโว่และดีว่าเพลง R&B ของเมืองไทย อย่าง บี – พีระพัฒน์ และ ลิเดีย – ศรัณย์รัชต์ รวมไปถึงแขกรับเชิญสุดพิเศษ แอนโทเนีย โพซิ้ว มิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ และรองอันดับ 1 มิสยูนิเวิร์ส คนล่าสุด รวมถึงกิจกรรมการจัดประมูลต่างหูหยกรูปมังกร จากมูลนิธิ Reignwood Culture ซึ่งสามารถทำยอดการประมูลได้สูงถึง 600,000 บาท เพื่อมอบให้โครงการ Little Steps ของแอนโทเนีย โพซิ้ว เพื่อร่วมช่วยเหลือน้อง ๆ ที่ขาดโอกาสทางการศึกษาต่อไป พร้อมโชว์ปิดท้ายกับการแสดงบินโดรนกว่า 1,000 ลำสุดตระการตา และกิจกรรม After Party ส่งท้ายค่ำคืนสุดพิเศษ กับนักร้องเสียงทรงพลังอย่าง เจนนิเฟอร์ คิ้ม และดาราสาวสุดสวยอย่าง เลดี้ปราง – กัญญ์ณรัณ ที่มาร่วมสร้างความสนุกปิดท้ายค่ำคืนสุดยิ่งใหญ่ได้อย่างน่าประทับใจ

การจัดงาน “The East Meets West Concert” ครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกแต่เชื่อว่าเป็นความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่ก้าวแรกเช่นกัน ซึ่งนอกจากจะเป็นการส่งมอบความสุขและความบันเทิงให้กับลูกบ้านของเรนวูด ปาร์ค แล้ว บริษัทฯ ยังรู้สึกยินดีที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการนำวัฒนธรรมดนตรีของ 2 ฟากโลก ทั้งฝั่งตะวันออกและตะวันตก มาแสดงบนเวทีเดียวกัน ผ่านเสียงเพลงอันไพเราะจากศิลปินแนวหน้าระดับโลกและของเมืองไทย อีกทั้งยังถือเป็นการช่วยผลักดันอุตสาหกรรมดนตรีและบันเทิงของไทยให้แข็งแกร่ง และเติบโตขึ้น บนสถานที่ที่เป็น Global Destination อย่าง Reignwood Park ที่จะมีการพัฒนาและสร้างสรรค์ประสบการณ์แห่งความสุขระดับเวิลด์คลาสอย่างต่อเนื่อง โดยในเดือนกุมภาพันธ์นี้ เราจะมีคอนเสิร์ตต้อนรับเดือนแห่งความรัก IN THE MOOD OF LOVE ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์นี้ ซึ่งอยากให้ติดตามกิจกรรมที่เราตั้งใจมอบให้ต่อไป”

นางสาววรพนิต กล่าวในตอนท้าย

สามารถรับชมประมวลภาพการจัดงาน “The East Meets West Concert” และกิจกรรมที่น่าสนใจอื่น ๆ เพิ่มเติม ได้ที่ www.reignwoodpark.com และ www.facebook.com/ReignwoodPark