LUXRIVA RESIDENCES นครศรีธรรมราช ผนึกกำลังพันธมิตร Mercedes-Benz ภาคใต้ และ โรงพยาบาลธนบุรี ทุ่งสง ส่งมอบสิทธิพิเศษเหนือระดับ สำหรับลูกบ้าน

23 มกราคม 2567 – นครศรีธรรมราช, LUXRIVA RESIDENCES (ลักซ์ริว่า เรสซิเดนซ์เซส) นครศรีธรรมราช บ้านเดี่ยวระดับลักซ์ชัวรี่โครงการแรกในนครศรีธรรมราช ภายใต้ บริษัท ซี.พี. แลนด์ จำกัด (มหาชน) หรือ CP LAND บริษัทผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำของประเทศไทย ร่วมมือกับพันธมิตรยักษ์ใหญ่แห่งภาคใต้ บริษัท พรีเมจ ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด ตัวแทนจำหน่ายและศูนย์บริการเมอร์เซเดส-เบนซ์อย่างเป็นทางการของจังหวัดสุราษฏร์ธานี ซึ่งครอบคลุมพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช และ โรงพยาบาลธนบุรี ทุ่งสง นครศรีธรรมราช ในเครือบริษัทธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ THG หรือ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพื่อส่งมอบสิทธิพิเศษเหนือระดับ สำหรับลูกบ้าน LUXRIVA RESIDENCES นครศรีธรรมราช

นายดำรงศักดิ์ ถุงเงิน ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายขายและการตลาดโครงการ บริการหลังการขายและลูกค้าสัมพันธ์ CP LAND เปิดเผยว่า โครงการ LUXRIVA RESIDENCES (ลักซ์ริว่า เรสซิเดนซ์เซส) นครศรีธรรมราช ภายใต้ CP LAND มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ลงนาม MOU ร่วมมือกับ บริษัท พรีเมจ ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด ตัวแทนจำหน่ายและศูนย์บริการเมอร์เซเดส-เบนซ์อย่างเป็นทางการ จังหวัดสุราษฏร์ธานี ซึ่งครอบคลุมพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช และโรงพยาบาลธนบุรี ทุ่งสง นครศรีธรรมราช ในการส่งมอบสิทธิพิเศษที่ดีที่สุดให้แก่ลูกบ้านที่ซื้อโครงการ LUXRIVA RESIDENCES นครศรีธรรมราช

โดยความร่วมมือกับ บริษัท พรีเมจ ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด ในครั้งนี้ คือการทำกิจกรรมทางการตลาดร่วมกัน (Co – Campaign) การทำประชาสัมพันธ์ร่วมกัน (PR Co – Campaign) ในสื่อของ Mercedes-Benz การสนับสนุนรถโชว์ และ Test Drive ในโครงการ LUXRIVA RESIDENCES นครศรีธรรมราช นอกจากนี้ลูกบ้านจะได้รับสิทธิพิเศษเมื่อนำรถยนต์เมอร์เซเดส-เบนซ์มาใช้บริการยังศูนย์บริการ พรีเมจ ออโตโมบิลฯ จะได้รับส่วนลดค่าอะไหล่ 15% ค่าแรง 10% พร้อมสิทธิพิเศษจาก Loyalty (+Plus) ซึ่งเป็นโปรแกรมลิขสิทธิ์ มอบ Special Privilege ให้กับลูกค้าที่นำรถยนต์เมอร์เซเดส-เบนซ์มาใช้บริการยังศูนย์บริการพรีเมจ ออโตโมบิลฯ เท่านั้น ผ่านการใช้แอพพลิเคชั่น Line Official บนโทรศัพท์มือถือของลูกค้าเจ้าของรถยนต์เมอร์เซเดส-เบนซ์

สำหรับความร่วมมือกับ โรงพยาบาลธนบุรี ทุ่งสง นครศรีธรรมราช ในเครือ THG ในครั้งนี้ คือการทำกิจกรรมทางการตลาดร่วมกัน (Co – Campaign) การทำประชาสัมพันธ์ร่วมกัน (PR Co – Campaign) ในบริเวณโรงพยาบาล อาทิ โปสเตอร์ภายในลิฟ์ โทรทัศน์ และ Digital Signage นอกจากนี้ให้สิทธิพิเศษลูกบ้าน LUXRIVA RESIDENCES นครศรีธรรมราช สามารถเรียกรถพยาบาล ของโรงพยาบาลธนบุรี ทุ่งสง ฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย พร้อมให้การสนับสนุนพื้นที่จอดรถพิเศษในโรงพยาบาล รวมทั้งลูกบ้านเข้ารับการพักรักษาสามารถ Upgrade ห้องพัก ตามสิทธิของกรมธรรม์ หรือสิทธิการรักษาของลูกบ้าน แบ่งเป็น ห้อง Deluxe, VIP, และ President

วัตถุประสงค์สำคัญของ MOU ทั้ง 2 ฉบับครั้งนี้ คือ การจัดทำแคมเปญการตลาดร่วมกันกับ บริษัท พรีเมจ ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด และ โรงพยาบาลธนบุรี ทุ่งสง นครศรีธรรมราช เพื่อเจาะตลาดและขยายฐานกลุ่มลูกค้าใหม่ๆ โดยเฉพาะกลุ่มผู้มีกำลังซื้อสูง (High Net Worth) กลุ่มผู้ประกอบการท้องถิ่นที่ประสบความสำเร็จ หรือ Local Achiever ในนครศรีธรรมราช และจังหวัดใกล้เคียง ซึ่งความร่วมมือครั้งนี้ จะช่วยเสริมสร้างภาพลักษณ์ความหรูหราเหนือระดับที่แข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นให้กับ LUXRIVA RESIDENCES นครศรีธรรมราช ภายใต้ CP LAND โดยการมอบสิทธิพิเศษเหนือระดับที่เชื่อว่า ยังไม่มีแบรนด์ใดในนครศรีธรรมราชที่จะให้ได้เท่านี้ นอกจากนี้ทาง LUXRIVA RESIDENCES นครศรีธรรมราช ยังมีแผนการตลาดที่จะไปจับมือกับบริษัทชั้นนำอื่นๆ เพื่อขนทัพสิทธิพิเศษเหนือระดับมากยิ่งขึ้นไปอีก ให้กับลูกบ้านที่ตัดสินซื้อโครงการ เพื่อมอบความสุขและแทนคำขอบคุณให้กับลูกบ้านทุกคน ซึ่งคาดว่า LUXRIVA RESIDENCES นครศรีธรรมราช จะแล้วเสร็จพร้อมเข้าอยู่เฟสแรกในช่วงไตรมาสที่ 2 /2567

นายพรชัย จิตต์ปรีชาญ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท พรีเมจ ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด ตัวแทนจำหน่ายและศูนย์บริการเมอร์เซเดส-เบนซ์อย่างเป็นทางการของจังหวัดสุราษฏร์ธานี กล่าวเสริมว่า รู้สึกเป็นเกียรติที่ได้ลงนาม MOU ร่วมกับ LUXRIVA RESIDENCES นครศรีธรรมราช ภายใต้ CP LAND ถือเป็นโอกาสอันดีของทางบริษัทฯ ที่ได้ร่วมส่งเสริมแคมเปญทางการตลาดของ CP LAND ในการส่งต่อสิทธิประโยชน์ที่มีความโดดเด่น หรูหรา และเหนือระดับซึ่งสอดคล้องกับแนวทางของบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัท พรีเมจ ออโตโมบิลฯ หวังว่าการลงนามในครั้งนี้จะส่งผลให้เกิดความสำเร็จทั้ง 2 ฝ่าย และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้ร่วมมือในโครงการดีๆ อย่างต่อเนื่องของ CP LAND อีกในอนาคต

นายเบียร์ พานิชกุล ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร โรงพยาบาลธนบุรี ทุ่งสง กล่าวว่า รู้สึกเป็นเกียรติที่ได้ลงนาม MOU ร่วมกับ LUXRIVA RESIDENCES นครศรีธรรมราช ภายใต้ CP LAND ถือเป็นโรงพยาบาลโรงแรกในเครือธนบุรีที่ได้มีการลงนามข้อตกลง เพื่อมอบสิทธิพิเศษในการรักษาพยาบาลให้กับกลุ่มลูกบ้านในส่วนภูมิภาค เพื่อให้เข้าถึงการรักษาที่ทันสมัย ครบวงจร ดีที่สุดแห่งหนึ่งในภาคใต้ และมีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้ร่วมงานกับบริษัทอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำอย่าง CPLAND เป็นอีกมิติใหม่ทางด้านความร่วมมือของทางโรงพยาบาล และหวังว่านี่จะเป็นก้าวแรกของการร่วมงานกันอีกมากมายในอนาคต

ติดตามข้อมูลข่าวสารและสอบถามรายละเอียดของโครงการเพิ่มเติมได้ที่โทร 02-088-0999 Website: www.LUXRIVARESIDENCES.com แอดไลน์สอบถามข้อมูล https://bit.ly/3OwNCWF Facebook: LUXRIVA RESIDENCES Nakhon Si Thammarat และ Instagram: LUXRIVA RESIDENCES

