สยามพารากอน ฉลองเทศกาลตรุษจีนต้อนรับปีมะโรงอย่างยิ่งใหญ่

“Siam Paragon Golden Prosperous Chinese New Year 2024”

ตระการตากับ ‘‘8 มหัศจรรย์เบิกศักราชปีมะโรง”

8-11 กุมภาพันธ์ 2567 ณ สยามพารากอน

สยามพารากอน ตอกย้ำความเป็นโกลบอลเดสติเนชั่น จุดหมายปลายทางที่ครองอันดับหนึ่ง ในใจทั้งคนไทยและนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลก จับมือธนาคารกสิกรไทย ร่วมฉลองเทศกาลตรุษจีนต้อนรับปีมะโรงอย่างยิ่งใหญ่ กับงาน “Siam Paragon Golden Prosperous Chinese New Year 2024: The Greatest Year of The Dragon” ระหว่างวันที่ 8-11 กุมภาพันธ์ 2567 ที่สยามพารากอน ตระการตากับ ‘8 มหัศจรรย์เบิกศักราชปีมะโรง’ นำเสนอศิลปวัฒนธรรมจีนอันน่าตื่นตา พร้อมสักการะเทพเจ้าเสริมสิริมงคล และความบันเทิงเต็มพิกัดกับดาราดังทั่งจีนและไทย เปิดให้ชมฟรี และยังมีโปรโมชั่นใหญ่เอาใจนักช้อป ส่งมอบประสบการณ์ความสุขความมงคลอย่างเหนือระดับต้อนรับปีมังกร

เตรียมสัมผัส ‘8 มหัศจรรย์เบิกศักราชปีมะโรง’ 8 พลาดไม่ได้กับมหกรรมความบันเทิง ณ พาร์คพารากอน เบิกฤกษ์รับเทศกาลตรุษจีนด้วย มหัศจรรย์หมายเลข 1: การปรากฏตัวของ พระเอกหนุ่มสุดฮอตจากประเทศจีน หลินอี (Lin Yi) ที่จะมาร่วมอวยพรวันตรุษจีนให้แฟนๆชาวไทยได้กรี๊ดสนั่น กับกิจกรรม สุดพิเศษและพิธีเปิดงานวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567, ต่อด้วย ใหม่ – ดาวิกา โฮร์เน่ ที่จะควงคู่มากับ กลัฟ – คณาวุฒิ ไตรพิพัฒนพงษ์ พร้อมเครื่องประดับไฮจิวเวอรี คอลเลคชั่น “Serpenti” จาก Bulgari (บุลการี) และพบกับ 10 ตัวแทนเด็กฝึกสาวจากรายการ CHUANG ASIA (ช่วง เอเชีย) รายการไอดอลเซอร์ไววัลระดับเอเชีย ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2567

นอกจากนี้ระหว่าง 8-11 กุมภาพันธ์ 2567 ณ พาร์ค พารากอน สยามพารากอน ตื่นตากับบรรยากาศแดนมังกร กับมหัศจรรย์หมายเลข 2: ‘Tranquil Serenity Dragon’ ผลงานอาร์ต อินสตอลเลชั่นมังกรสีพาสเทลยักษ์สูง 6 เมตร ออกแบบโดยศิลปินระดับโลกชาวอเมริกัน Anchorball (แองเคอร์บอล) หรือ Ken Kelleher (เคน เคลเลอร์) ผู้เชี่ยวชาญเรื่องการรังสรรค์อาร์ต อินสตอลเลชั่นขนาดยักษ์ ที่ได้จัดแสดงผลงานมาแล้วทั้งในนิวยอร์ค, การ์ตาร์, จีน และ อินโดนีเซีย โดยได้ออกแบบมังกรพิเศษโดยเฉพาะเพื่องานนี้ สื่อถึงความสมดุลระหว่างพลังงานและความสงบสุขในจิตใจ, มหัศจรรย์หมายเลข 3: เก็บภาพความประทับใจ ณ อุโมงค์มังกรแห่งความรุ่งโรจน์ ยาว 72 เมตร และมังกรทองมงคล ณ พาร์ค พารากอน และ The Jewel ชั้น M, มหัศจรรย์หมายเลข 4: สักการะองค์เทพเจ้า แช กง หมิวจำลองสูงถึง 5 เมตร จากวัดดังแห่งฮ่องกง พร้อมรับแผ่นทองวัดแช กง หมิวเสริมสิริมงคล โดย อ.คฑา ชินบัญชร นักพยากรณ์ชื่อดัง ซินแสหว่องตั๊กเส่ง แบรนด์แอมบาสซาเดอร์ องค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวฮ่องกง ประจำประเทศไทย บินตรงไปทำพิธีอัญเชิญมาให้คนไทยได้สักการะขอพรเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต

ต่อด้วย มหัศจรรย์หมายเลข 5: ชมการแสดงบรรเลงเพลงออเคสตร้าเพลงจีนสุดอมตะผสานความไพเราะลึกซึ้งของเครื่องดนตรีกู่เจิ้ง จากวงดุริยางค์ซิมโฟนีแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พบกับบทเพลงประกอบบทประพันธ์ของ กิมย้ง สุดยอดนักประพันธ์จีน ผู้รังสรรค์นวนิยายจีนกำลังภายในอมตะอย่าง จอมใจจอมยุทธ์, มังกรหยก, แปดเทพอสูรมังกรฟ้า, กระบี่เย้ยยุทธจักร และยังมีบทเพลงจีนสุดอมตะอีกมากมาย อาทิ เปาบุ้นจิ้น, เจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้, เป็นต้น สำหรับมหัศจรรย์หมายเลข 6: ชมการเชิดมังกรทองมิ่งมงคลสุดอลังการ และการแสดงกายกรรม สุดอ่อนช้อยส่งตรงจากจีน “อัญมณีแห่งแดนมังกร” โดย คณะกายกรรมจีนเซียงไฮ้ และ “ระบำลูกข่าง” มหัศจรรย์หมายเลข 7: ตรวจดวงชะตากับนักพยากรณ์ชั้นนำในงานพยากรณ์เพื่อการกุศล “สิริวัฒนาพยากรณ์เพื่อคนพิการ” ในวันที่ 16-23 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ Living Gallery ชั้น 3 พร้อมฉลองยิ่งใหญ่ด้วย มหัศจรรย์หมายเลข 8: โปรโมชั่นใหญ่เอาใจนักช้อปรับตรุษจีน ทั้งช้อปทั้งอิ่มอร่อยรับปีมังกร กับโปรโมชั่น “Siam Paragon Golden Prosperous Chinese New Year 2024” 26 มกราคม 2567 – 26 กุมภาพันธ์ 2567 กับส่วนลดสูงสุด 50% ณ ร้านค้าที่ร่วมรายการ หรือ ทานอาหาร ณ ร้านอาหารที่ร่วมรายการครบ 1,000 บาทขึ้นไป รับ Siam Gift Card มูลค่า 100 บาท (จำนวนจำกัด 50 รางวัล/วัน) หรือช้อปครบ 15,000 บาทขึ้นไป พิเศษสุดสำหรับผู้ถือบัตรเครดิตกสิกรไทย ช้อปเพียง 13,000 บาทขึ้นไป รับ Siam Gift Card มูลค่า 500 บาท (จำนวนจำกัด 80 รางวัล/วัน) พร้อมแลกรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 17% จากบัตรเครดิตที่ร่วมรายการ หรือเลือกแบ่งจ่าย 0% นานสูงสุด 10 เดือน เมื่อซื้อ SIAM GIFT CARD ใบละ 10,000 บาทผ่านบัตรเครดิตวันสยามกสิกรไทย หรือแบ่งจ่าย 0% นาน 6 เดือน ผ่านบัตรเครดิตกสิกรไทย โปรโมชั่น “Luck with Love” 8 กุมภาพันธ์ 2567 – 14 กุมภาพันธ์ 2567 ช้อป ณ ร้านค้าที่ร่วมรายการ 20,000 บาทขึ้นไป และพิเศษสุดสำหรับผู้ถือบัตรเครดิตกสิกรไทย ช้อปเพียง 18,000 บาทขึ้นไป แลกรับ Siam Gift Card มูลค่า 1,200 บาท (จำนวนจำกัด 200 รางวัล/วัน) พร้อมรับ ONESIAM COIN รวมสูงสุด 11,000 COINS เมื่อช้อปสะสมผ่านบัตรเครดิตวันสยามกสิกรไทยครบตามเงื่อนไขที่กำหนด

นางสรัลธร อัศเวศน์ ผู้บริหารสายงานบริหารธุรกิจศูนย์การค้า บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด กล่าวว่า “ปีมะโรง นับเป็นปีสำคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากเป็นปีที่ 12 ถือเป็นปีครบรอบปีนักษัตร และมังกรถือเป็นสัญลักษณ์แห่งความมงคล ความยิ่งใหญ่ และคุณธรรมความดีตามความเชื่อของชาวจีน สยามพารากอน ในฐานะโกลบอลเดสติเนชั่น จุดหมายปลายทางที่ครองอันดับหนึ่งในใจทั้งคนไทยและนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลก และยังปักหมุดยืนหนึ่งเป็นเดสติเนชั่นแห่งการฉลองตรุษจีนที่มีสีสันที่สุดเป็นอันดับต้นๆ ของไทยมาต่อเนื่องยาวนานกว่า 18 ปี ในปีนี้เราเตรียมฉลองตรุษจีนปีมังกรอย่างยิ่งใหญ่เพื่อต้อนรับทั้งคนไทยและนักท่องเที่ยวต่างชาติจากทั่วโลก กับงาน “Siam Paragon The Golden Prosperous Chinese New Year 2024: The Greatest Year of Dragon” ที่จะนำเสนอ ‘8 มหัศจรรย์เปิดศักราชปีมะโรง’ ซึ่งประกอบด้วย 8 สุดยอดประสบการณ์เหนือระดับต้อนรับเทศกาลตรุษจีน ที่ครบครันทั้งมิติศิลปวัฒนธรรม ความเป็นสิริมงคล ความบันเทิงเต็มพิกัด อีกทั้งโปรโมชั่นครั้งใหญ่แห่งปี เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว และกระตุ้นเศรษฐกิจการจับจ่ายในช่วงเทศกาลตรุษจีนอีกด้วย”

มาร่วมฉลองตรุษจีนปีมะโรงสุดอลังการ กับงาน “Siam Paragon The Golden Prosperous Chinese New Year 2024” 8-11 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ สยามพารากอน สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร 02-610-8000 หรือติดตาม Facebook: Siam Paragon

#SiamParagon #SiamParagonChineseNewYear2024 #SiamParagonxLINYI #SiamParagonxChuangAsia