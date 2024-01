อัพเดตข้อสอบ SAT MATH ข้อสอบที่คนอยากเรียนคณะอินเตอร์ห้ามพลาดฉบับปี 2024

ข้อสอบ SAT MATH เป็นข้อสอบที่สำคัญสำหรับน้อง ๆ ที่ตั้งใจจะศึกษาต่อในหลักสูตรนานาชาติ เนื่องจากเป็นข้อสอบที่หลายๆ มหาวิทยาลัยใช้เป็นเกณฑ์ในการรับนักศึกษา บทความนี้ได้รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับข้อสอบ SAT MATH ฉบับอัปเดตปี 2024 และแนะนำคอร์สติว SAT MATH ที่จะเป็นตัวช่วยให้น้องๆ อัพคะแนนสอบพร้อมติดมหาวิทยาลัย มีข้อมูลอะไรที่น่าสนใจและจะติว sat math ที่ไหนดี ไปดูกันเลย

SAT MATH คืออะไร สำรวจข้อมูลที่ควรรู้ของข้อสอบ SAT MATH

SAT MATH คือ ข้อสอบที่วัดความถนัดทางด้านคณิตศาสตร์ของน้องๆ ระดับชั้นมัธยมปลาย เป็นข้อสอบที่ใช้เป็นเกณฑ์ในการวัดผลเพื่อเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรนานาชาติของมหาวิทยาลัยในประเทศไทย รวมไปถึงมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ

โดยข้อสอบ SAT MATH จะมีคำถามสองประเภทคือประเภท Multiple-Choice หรือแบบตัวเลือก 4 ตัวเลือก และแบบ Grid-In หรือแบบเติมคำตอบ ข้อสอบจะมีทั้งหมด 50 ข้อ มีคะแนนเต็ม 800 คะแนน โดยให้เวลาในการทำข้อสอบ 1 ชั่วโมง 20 นาที

ใครที่มีแพลนศึกษาต่อในคณะหรือมหาวิทยาลัยที่ใช้คะแนน SAT MATH ก็จะต้องเตรียมความพร้อมทั้งด้านเนื้อหาที่ออกสอบ และการฝึกฝนการทำข้อสอบเสมือนจริงเพื่อให้ได้คะแนน SAT MATH อยู่ในเกณฑ์ที่คณะหรือมหาวิทยาลัยกำหนด

Advertisement

หลักสูตร SAT MATH เหมาะกับใคร? คณะไหนใช้คะแนนบ้าง

ใครที่สงสัยว่าคณะที่อยากเรียนจะต้องใช้คะแนน SAT MATH หรือเปล่า บทความนี้ได้รวบรวมมหาวิทยาลัยชั้นนำและตัวอย่างคณะที่ใช้คะแนน SAT MATH เป็นเกณฑ์ในการรับสมัครนักศึกษามาไว้ให้ทุกคนแล้ว จะมีคณะหรือมหาวิทยาลัยที่เราอยากจะศึกษาต่อหรือเปล่า ไปเช็กกันได้เลย

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลักสูตรนานาชาติ เช่น คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ เป็นต้น

เช่น คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ เป็นต้น มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาลัยนานาชาติ เช่น คณะบริการธุรกิจ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ เป็นต้น

เช่น คณะบริการธุรกิจ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ เป็นต้น มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ เช่น คณะวิศวกรรมศาสตร์, คณะอุตสาหกรรมเกษตร, คณะเศรษฐศาสตร์ และคณะบริหารธุรกิจ เป็นต้น

เช่น คณะวิศวกรรมศาสตร์, คณะอุตสาหกรรมเกษตร, คณะเศรษฐศาสตร์ และคณะบริหารธุรกิจ เป็นต้น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ เช่น คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี คณะเศรษฐศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ เป็นต้น

นอกเหนือจากมหาวิทยาลัยในประเทศไทยแล้ว ยังมีมหาวิทยาลัยในต่างประเทศที่ใช้คะแนน SAT MATH เป็นเกณฑ์ในการรับนักศึกษา เช่น University of Florida และ Columbia University ในประเทศสหรัฐอเมริกา หรือ Durham University และ University of Nottingham ในประเทศอังกฤษเป็นต้น

แต่ละมหาวิทยาลัยหรือแต่ละคณะจะมีคะแนนขั้นต่ำที่แตกต่างกันและคะแนนอาจจะต่างกันได้ในแต่ละปี ดังนั้นหากใครที่จะเรียนต่อในคณะหรือมหาวิทยาลัยที่ใช้คะแนน SAT MATH ก็อย่าลืมตรวจสอบระเบียบการรับสมัครนักศึกษาในแต่ละปี จะได้ไม่พลาดโอกาสในการเข้าศึกษาต่อ

SAT MATH ออกสอบอะไรบ้าง? เตรียมตัวให้พร้อมก่อนลงสนามสอบ

ข้อสอบ SAT MATH จะมีเนื้อหาที่ออกสอบ 4 ส่วนดังนี้

Heart of Algebra พื้นฐานเกี่ยวกับพีชคณิต เช่น การแก้สมการ อสมการเส้นตรง เป็นต้น Problem Solving and Data Analysis เป็นข้อสอบที่ใช้ความรู้ด้านคณิตศาสตร์มาวิเคราะห์เพื่อแก้ไขปัญหาในชีวิตประจำวัน เช่น อัตราส่วน ความน่าจะเป็น เปอร์เซ็นต์ เป็นต้น Passport to Advanced Math ข้อสอบมีความซับซ้อนเป็นการประยุกต์ใช้สมการ เช่น การแก้สมการติดรูท เลขยกกำลัง กราฟพาราโบลา เป็นต้น Additional Topics in Math ข้อสอบที่เกี่ยวข้องกับเรขาคณิตทั้งหมด เช่น การหาพื้นที่ การหาปริมาณของรูปทรงต่างๆ ตรีโกณมิติ วงกลม เป็นต้น

การสอบ SAT MATH จะแบ่งข้อสอบออกเป็น 2 ส่วน คือส่วนที่ไม่อนุญาตให้ใช้เครื่องคิดเลข และส่วนที่อนุญาตให้ใช้เครื่องคิดเลข โดยมีรายละเอียดของข้อสอบและจำนวนข้อดังนี้

1.SAT MATH Test – Calculator

มีข้อสอบ 38 ข้อ ใช้เวลา 55 นาที โดยมีข้อสอบประเภท Multiple Choice จำนวน 30 ข้อ และแบบ Grid-In จำนวน 8 ข้อ ประกอบไปเนื้อหา Heart of Algebra 11 ข้อ, Problem Solving and Data Analysis 17 ข้อ, Passport to Advanced Math 7 ข้อ และ Additional Topics in Math 3 ข้อ

2.SAT MATH Test – No Calculator

จะมีจำนวน 20 ข้อ โดยให้เวลา 25 นาที โดยเป็นข้อสอบประเภท Multiple Choice จำนวน 15 ข้อ และ Grid-In จำนวน 5 ข้อ ประกอบไปด้วยเนื้อหา Heart of Algebra 8 ข้อ, Passport to Advanced Math 9 ข้อ และ Additional Topics in Math 3 ข้อ

แนะนำเทคนิคการทำสอบ SAT MATH อัพคะแนนเตรียมเข้ามหาลัยอินเตอร์

หลังจากได้รู้ไปแล้วว่ามีข้อสอบแบบไหนบ้าง หลาย ๆ คนก็อาจจะอยากได้เทคนิคในการทำข้อสอบและวิธีการเตรียมตัวสอบ SAT MATH เพื่อให้ได้คะแนนมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ แน่นอนว่าบทความนี้ก็มีเทคนิคดี ๆ ในการเตรียมตัวทั้งก่อนสอบและระหว่างอยู่ในห้องสอบมาฝากกัน จะมีเทคนิคอะไรบ้าง พร้อมแล้วไปดูกันเลย

เตรียมตัวเรียน SAT MATH เนื่องจากการสอบ SAT MATH เป็นการสอบที่ต้องใช้เทคนิค ดังนั้นการเตรียมตัวและวางแผนปรับพื้นฐานด้วยตัวช่วยอย่างการติว SAT MATH ก็จะทำให้เรียนรู้เนื้อหาหลักที่ออกข้อสอบได้ดียิ่งขึ้น

เนื่องจากการสอบ SAT MATH เป็นการสอบที่ต้องใช้เทคนิค ดังนั้นการเตรียมตัวและวางแผนปรับพื้นฐานด้วยตัวช่วยอย่างการติว SAT MATH ก็จะทำให้เรียนรู้เนื้อหาหลักที่ออกข้อสอบได้ดียิ่งขึ้น วางแผนการอ่านหนังสือให้ดี เนื่องจากข้อสอบ SAT MATH มีหัวข้อที่ออกสอบค่อนข้างเยอะ ดังนั้นการวางแผนอ่านหนังสือให้ครอบคลุมทุกหัวข้อก็จะทำให้เราเก็บคะแนนได้มากขึ้น

เนื่องจากข้อสอบ SAT MATH มีหัวข้อที่ออกสอบค่อนข้างเยอะ ดังนั้นการวางแผนอ่านหนังสือให้ครอบคลุมทุกหัวข้อก็จะทำให้เราเก็บคะแนนได้มากขึ้น ฝึกทำโจทย์หรือข้อสอบเก่าให้ได้มากที่สุด เพื่อเป็นการหาจุดอ่อนในการทำข้อสอบของเรา อีกทั้งยังเป็นการฝึกให้เราคุ้นชินกับข้อสอบและทำให้เราได้ฝึกบริหารเวลาอีกด้วย

เพื่อเป็นการหาจุดอ่อนในการทำข้อสอบของเรา อีกทั้งยังเป็นการฝึกให้เราคุ้นชินกับข้อสอบและทำให้เราได้ฝึกบริหารเวลาอีกด้วย เรียนรู้ศัพท์เฉพาะที่อยู่ในข้อสอบ เนื่องจากข้อสอบเป็นภาษาอังกฤษ ดังนั้นเราควรจะเรียนรู้ศัพท์เฉพาะด้านคณิตศาสตร์เพื่อไม่ให้แปลผิดจนพลาดคะแนนข้อนั้นไปอย่างน่าเสียดาย

เนื่องจากข้อสอบเป็นภาษาอังกฤษ ดังนั้นเราควรจะเรียนรู้ศัพท์เฉพาะด้านคณิตศาสตร์เพื่อไม่ให้แปลผิดจนพลาดคะแนนข้อนั้นไปอย่างน่าเสียดาย ทำข้อสอบอย่างรอบคอบและมีสมาธิ หากเจอข้อที่ไม่เข้าใจคำถามให้ตั้งสติและข้ามไปก่อน จากนั้นจึงวนกลับมาทำใหม่ และควรตรวจสอบคำตอบให้ดีว่าข้อที่ฝนคำตอบตรงกับข้อที่เลือกหรือไม่จะได้ไม่เสียคะแนนไปฟรี ๆ

ติว SAT MATH ที่สถาบันสอนภาษาอังกฤษที่ไหนดี

อ่านมาจนถึงตรงนี้หลายๆ คนก็อาจจะกังวลเรื่องคะแนนสอบ DIGITAL SAT MAT แต่ถ้าหากเรามีผู้ช่วยในการเตรียมสอบอย่าง EngSnack ที่รวบรวมอาจารย์ผู้มีประสบการณ์ในการสอน SAT MATH มากกว่า 5 ปี พร้อมเทคนิคดี ๆ มาช่วยในการทำข้อสอบ ใครที่ไม่มีพื้นฐานก็สามารถเรียนได้ เพราะคลาสเรียนจะถูกปรับให้เข้ากับสไตล์การเรียนและพื้นฐานของน้องๆ แต่ละคน

ส่วนใครที่อยากฝึกความคุ้นชินด้วยการทำข้อสอบ ที่ EngSnack ก็มีระบบทำข้อสอบกว่า 5,700 ข้อที่สามารถบอกจุดอ่อนให้น้องๆ ได้นำไปพัฒนาได้อย่างตรงจุด มีทั้งคลาส Onsite ที่ Silom Space ติดบีทีเอสศาลาแดง หรือใครที่เดินทางไม่สะดวกก็สามารถเรียน SAT MATH แบบออนไลน์ได้ด้วย

ใครที่สนใจคอร์สเรียน SAT MATH ก็สามารถเข้าไปดูรายละเอียดคอร์สเรียนจากเว็บไซต์ของ EngSnack มีพีๆ คอยตอบคำถามและแนะนำข้อมูลคอร์สเรียน พร้อมแล้วก็ไปพิชิตคะแนน SAT MATH กันได้เลย