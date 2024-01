เดอะ ปาร์ค ไลฟ์ ร่วมกับ CURVEBKK ชวนทุกคนมาใช้ชีวิตบาลานซ์

เดอะ ปาร์ค ไลฟ์ ร่วมกับ CURVEBKK ชวนทุกคนมาใช้ชีวิตบาลานซ์ให้สนุก กับกิจกรรม CURVE LIFE—BALANCE ปลุกความแอคทีฟข้ามทุกขีดจำกัดของร่างกาย วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2567

เดอะ ปาร์ค ร่วมกับ CURVE BKK สตูดิโอ Barre Exercise ชื่อดัง จัดกิจกรรม CURVE LIFE—BALANCE BLA • BARRE • BAR presented by The PARQ กิจกรรม Workout Community รวมแก้งค์สายเฮลตี้ ส่งเสริมความบาลานซ์ในชีวิตท่ามกลางบรรยากาศโอเอซิสกลางเมือง ในวันที่ 3 กุมภาพันธ์นี้

พลาดไม่ได้กับกิจกรรมสุดเอ็กซ์คลูซีฟจาก CURVE BKK และสินค้าเฮลตี้ไลฟ์สไตล์ แบรนด์ดังบนโซเชียลมีเดียมากมาย!

Advertisement

เริ่มด้วย BLA Wellness talk ในหัวข้อ “Workout Life Balance” โดยคุณปอย นัทธชา สุนทรวิเนตร์ และคุณซาร่าห์ เฮเลน่า สาระการ จาก Holistic Medical Centre และร่วมพูดคุยกับคุณซิดนีย์ วศินี คงในสัตย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์อาหาร และ อินฟลูเอนเซอร์ชื่อดัง “Sydneyfeelgreat”

เดินช้อปใน Lifestyle Markets ที่รวมร้านดังบนโซเชียลมีเดีย และสินค้าชุดออกกำลังกายและอาหารเพื่อสุขภาพแบรนด์ไทยชื่อดังมาให้เลือกกันแบบจุใจ อาทิ Gooderly, Moodactiv, Coss’e, Peaches Active, Holistic Medical Centre, Verite, Faceandetc, Fitmeal, Pleased Yoghurt Bar, Khunkale และอีกมากมาย พร้อมกิจกรรมพิเศษ ลุ้นรับรางวัลรวมมูลค่ากว่า 50,000 บาทภายในงาน

เพิ่มความ Fit & Firm ของร่างกายกิจกรรมออกกำลังกาย Barre Exercise ที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจาก ‘การเต้นบัลเลต์’ ผสมกับฟังก์ชันนัลเทรนนิ่งและบอดี้เวตเทรนนิ่ง ที่ได้ทั้งความฟิตและเบิร์นไขมันในเวลาเดียวกัน พิเศษด้วยบรรยากาศที่จัดคลาสเก๋ ๆ ในสวน Rooftop ณ Q Garden ของเดอะ ปาร์ค มีด้วยกัน 2 คลาส Sunset Booty Curve การออกกำลังกายเพื่อปั้นก้นยกกระชับ และ Blacklight Cardio Barre ระเบิดทุกขีดจำกัดของร่างกาย ด้วยการออกแบบคลาสเฉพาะของเคิร์ฟ

ในธีมชุด glow in the dark นําทีมโดยครูกอบัว ครูนุตตี้ จาก Curve BKK จํากัดเพียงคลาสละ 120 ท่าน เท่านั้น!

เติมเต็มระดับความสุขกันก่อนกลับ BAR Dance the night away & Mingle ที่ให้ทุกคนได้สนุกสนานกับเสียงเพลงจาก Live DJ บน Pop-up Rooftop Bar ภายในงาน มอบช่วงเวลานี้ให้ทุกคนได้ร่วมแลกเปลี่ยนแนวคิดการดูแลตัวเอง และสร้าง Workout Community สายสุขภาพที่คอยส่งมอบแรงบันดาลใจซึ่งกันและกันให้แข็งแรงยิ่งขึ้น

สำหรับทุกคนที่สนใจร่วมกิจกรรม สามารถเลือกเอ็นจอยได้ตามไลฟ์สไตล์ที่ใช่ บัตรเริ่มต้นที่ 390 บาท, 1,290 บาท และ 1,790 บาทสอบถามรายละเอียดซื้อบัตรเข้าร่วมงาน พร้อมลงทะเบียนได้ที่ Line OA @curvebkk ภายในวันที่ 31 มกราคม 2567

มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งใน Workout Community ส่งต่อแรงบันดาลใจใช้ชีวิตบาลานซ์ให้สนุก ได้ที่กิจกรรม “CURVE LIFE—BALANCE BLA • BARRE • BAR presented by The PARQ” ที่ The PARQ Life, ชั้น 3, Q Garden (MRT ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ทางออก 2) วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2567

ติดตามข่าวสารล่าสุดและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับงาน

“CURVE LIFE—BALANCE BLA • BARRE • BAR presented by The PARQ” ได้ที่

Line OA: @curvebkk Facebook: The PARQ Instagram: @THEPARQBKK

#ThePARQ #LifeWellBalanced #CURVELIFEBALANCE