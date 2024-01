“คิงเพาเวอร์”ชวนฉลองตรุษจีน4มงคลรับพลังปีมังกร13วัน13คืน

คิง เพาเวอร์ เนรมิต “คิง เพาเวอร์ รางน้ำ”ชวนทุกคนรับพลังปีมังกรฉลองเทศกาลตรุษจีน 13 วัน 13 คืน ไฮไลต์ 6-18 ก.พ.67 กับ “KING POWER CHINESE NEW YEAR 2024 POWER YOUR LUCK POWER YOUR LIFE” 4 มงคล “Health-Wealth-Luck-Love” พร้อมทัพอาหารมิชลิน

ศิลปินดัง ขบวนแห่มังกร แจกอั่งเปาเพียบ เริ่ม 1 ก.พ.นี้

ด่วน !!ฉลองตรุษจีนที่ “คิง เพาเวอร์ รางน้ำ” ห้ามพลาดสักการะเทพเจ้านาจา

พบ 4 ธีมมงคล “อุดมสมบูรณ์/มั่งมี/สุขดี/สมหวัง” กิน เที่ยว ขอพร 13 วัน 13 คืน

ไฮไลต์ 3 วัน 6,10,11 ก.พ.แห่งมังกรซอยรางน้ำข้ามประเทศไปถึงจีนผ่าน Live Streaming

กลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ ฉลองพลังปีมังกร “เป็น ไป ได้” ไม่สิ้นสุด ตลอดเทศกาลตรุษจีนปี 2567 พบกับแคมเปญ “KING POWER CHINESE NEW YEAR 2024 POWER YOUR LUCK POWER YOUR LIFE” ทะยานสู่ความโชคดี โดยได้เนรมิตพื้นที่ “คิง เพาเวอร์ รางน้ำ” ให้เป็นอาณาจักรมังกรทองยิ่งใหญ่สุดตระการตาเปิดบ้านต้อนรับทุกคนมาร่วมฉลองต่อเนื่องตลอด “13 วัน 13 คืน” ระหว่าง 6 – 18 กุมภาพันธ์ 2567 ทำกิจกรรมวนไปทั้ง กิน เที่ยว ขอพร และสนุกกับทัพศิลปินแถวหน้าของเมืองไทย ทะยานสู่ธีม 4 มงคล “HEALTH/ความอุดมสมบูรณ์-WEALTH/ความมั่งคั่งมั่งมี-LUCKY/ความสุขมงคล-LOVE/ความสมหวัง”

มงคลที่ 1 “HEALTH : ทะยานสู่ความอุดมสมบูรณ์” เริ่มตั้งแต่ 6 – 18 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ คิง เพาเวอร์ รางน้ำ บริเวณ ลานน้ำพุ การันตีความอร่อยระดับมิชลิน ไกด์ จัดทัพเมนูอาหารมงคลจากร้านอร่อยในตำนานมาให้ได้ลิ้มรสมากมายกว่า 50 ร้าน ตัวอย่างร้านยอดนิยมได้แก่ 1.ตั้งใจอยู่ 2.ตั้งใจย่าง 3.Cross 4.Chada Tea Boutique 5.ข้าวขาหมูตรอกซุงบางรัก (เจ้าเก่า) 6.The Chaffeine 7.กุยช่ายสะพานหัน 8.ชาม ก๋วยเตี๋ยวเส้นคลุก 9.BN Chinese Groceries 10.ผักกาดเบเกอรี่ 11.Mian.bkk XHinakorn 12.Maze Dining 13.Together Bakery &Café’ Huahin 14.Karimaki 15.สืบ กุ้งอบ 16.เต้าหู้ทอดสามย่าน 17.หมูสะเต๊ะนายสง่า และ 18.Mott32

มงคลที่ 2 “WEALTH : ทะยานสู่ความมั่งคั่งมั่งมี” มารับพรความโชคดีฉลองพลังปีมังกรได้ตั้งแต่ต้นเดือน ระหว่าง 1 – 18 กุมภาพันธ์ 2567 ชวนกันมาช้อปชิมชีลที่ “คิง เพาเวอร์ รางน้ำ” แล้วก็นำหลักฐานมาแลกของพิเศษดได้ตรงจุดรับของรางวัลที่กำหนดไว้ ด้วย 2 ขั้นตอนง่าย ๆ ดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 ถ่ายภาพตรงจุด ถ่ายภาพ บริเวณ คราวน์ เอเทรียม พร้อมกับพร็อปที่เตรียมไว้

ขั้นตอนที่ 2 แชร์รูปภาพลงโซเชียลมีเดีย ตั้ง Post เป็นสาธารณะ จากนั้นก็ติดแฮชแท็กให้ครบตามที่ระบุไว้คือ #KingPowerChineseNewYear #PowerYourLuckPowerYourLife #LuckHealthWealthLove เท่านี้ก็แลกรับรางวัลได้แล้วคนละ 1 สิทธิ/วัน

มงคลที่ 3 “LUCK : ทะยานสู่ความสุขมงคล” ระหว่างวันที่ 1–18 กุมภาพันธ์ 2567 มาร่วมรับโชคเสริมบุญบารมี ขอพรจากการเสี่ยงเซียมซีเพิ่มความโชคดี แล้วในปีมังกรทุกคนต้องห้ามพลาดสักการะ “องค์เทพนาจา :Temple of Good Luck” ตรุษจีนนี้มีโอกาสต้องรีบเลยแวะมาได้ที่ “คิง เพาเวอร์ รางน้ำ” บริเวณคราวน์ เอเทรียม ชั้น 1 พร้อม ๆ กับลุ้นรับอั่งเปาชิ้นใหญ่พิเศษกับ 2 กิจกรรมสุดเฮง

เฮงแรก !! มังกรแห่งความโชคดี เพียงแค่ “สแกน AR ตามหามังกร” แล้วลุ้นรับ “อั่งเปาสุดเฮงจากปาก

มังกร” ได้ตรง คิง เพาเวอร์ รางน้ำ บริเวณด้านหน้าโดมคราวน์ เอเทรียม รับไปเลยทุกวัน คนละ 1 สิทธิ/วัน

เฮงที่ 2 !! เซียมซีพลังมังกร พิเศษ !! ร่วมกิจกรรมเซียมซีพลังมังกร แวะมาลงทะเบียน 1 – 18 กุมภาพันธ์ 2567 บริเวณ คราวน์ เอเทรียม คิง เพาเวอร์ รางน้ำ แล้วสแกนเพื่อเสี่ยงเซียมซีทำนายดวง ปี 2024 เพื่อลุ้นอั่งเปาคนละ 1 สิทธิ/วัน

มงคลที่ 4 “LOVE : ทะยานสู่ความสมหวัง” ระหว่างวันที่ 6 – 18 กุมภาพันธ์ 2567 ตื่นตากับขบวนมังกรยิ่งใหญ่ที่สุด มีความสุขกับการชมโชว์แดนมังกร แล้วเฮงต่อรอฟังคอนเสิร์ตสุดมันส์ เพื่อให้ทุกคนโชคดีพร้อมกันในโอกาสรับพลังปีมังกร ทางกลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ จึงชวนร่วมฉลองด้วยกันทั้งซอยรางน้ำ กรุงเทพฯ และทั้งประเทศสามารถชมเปิดถ่ายทอดสดผ่าน Live Streaming บน Facebook รวมถึงส่งมอบความสมหวังข้ามประเทศด้วยอีกช่องทางของ Weibo King Power Official ชมความยิ่งใหญ่ของขบวนแห่มังกรและการแสดงของเหล่าศิลปินดัง เลือกมาได้ทั้ง 3 วัน ดังนี้

วันแรกเสาร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ “คิง เพาเวอร์” เปิดซอยรางน้ำ เสิร์ฟความสุขตั้งแต่ 17.30 – 20.00 น. สนุกไปกับศิลปินรุ่นใหม่แถวหน้าของเมืองไทย นำโดย วิน เมธวิน, พีพี กฤษฏ์, เจเจ กฤษณภูมิ, ต้าเหนิง กัญญาวีร์, ต้าห์อู๋ พิทยา และออฟโรด กันตภณ

วันที่สองพุธที่ 10 กุมภาพันธ์ มาร่วมฉลองพลังปีมังกรทองกับ หยิ่น อานันท์ ขึ้นเวทีโชว์พิเศษแบบจุใจเต็มชั่วโมงครึ่ง เวลา 17.30 – 19.00 น. ต่อด้วย ชามุก สุชานันท์ มามอบความบันเทิงต่อเนื่องระหว่าง 19.00 – 20.00 น.

วันที่สามพฤหัสบดีที่ 11 กุมภาพันธ์ Nont Tanont ขึ้นเวทีช่วง เวลา 18.00 – 19.00 น. พร้อมเสียงดนตรีและการแสดงจากแดนมังกรมากมาย ส่วนกิจกรรมภายในคิง เพาเวอร์ รางน้ำตั้งแต่เช้าจรดค่ำ เวลา 10.00 – 21.00 น.มารวมพลได้ตรงบริเวณลานน้ำ Fountain Square ได้ตั้งแต่ 12.00 – 21.00 น.

นักท่องเที่ยวสามารถใช้บริการเดินทางสาธารณะรถไฟฟ้าบีทีเอสมายัง “คิง เพาเวอร์ รางน้ำ” ลงสถานี BTS อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ทางออก 2 จากนั้นก็เดินชมวิถีสตรีทฟู้ดอีกประมาณ 500 เมตร เพื่อเข้าสู่อาณาจักรคิง เพาเวอร์ รับพลังปีมังกรวนไปตลอดตรุษจีน 13 วัน 13 คืน

เรื่องโดย…#เพ็ญรุ่งใยสามเสน #gurutourza, www.facebook.com/penroongyaisamsaen