ดร.วาสนา อินทะแสง ดัน “REVOMED GROUP” สู่ระดับโลก

เปิดศักราชปีมังกรอย่างยิ่งใหญ่ สำหรับนักธุรกิจหญิงคนเก่งแห่งวงการ OEM, ODM สินค้าสุขภาพ และอาหารเสริม “ดร. วาสนา อินทะแสง” CEO REVOMED Group และ Group CEO BENOVA Global ที่พาธุรกิจเติบโตอย่างต่อเนื่อง ด้วยการนำนวัตกรรม มายกระดับอุตสาหกรรมสุขภาพ และความงามของไทยให้โด่งดังในเวทีโลก

เผยความสำเร็จ ปี 2023 คว้ารายได้ 1,000 ล้านบาทมาครอง สร้างสถิติผลิตสินค้าสุขภาพและความงามคุณภาพระดับโลกกว่า 10 ล้านชิ้น ให้กับลูกค้า และนี่คือผลลัพธ์จากการกุมบังเหียนของ “ดร.วาสนา อินทะแสง” ที่แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของนักธุรกิจหญิงไทย ที่มุ่งมั่นยกระดับวงการอุตสาหกรรมสินค้าสุขภาพและอาหารเสริมของไทย ผ่าน “รีโว่เมด (REVOMED)” ด้วยการเป็นผู้ผลิต OEM (Original Equipment Manufacturer) สำหรับผู้ที่ต้องการผลิตสินค้าเพื่อความงาม สินค้าสุขภาพ และอาหารเสริมทุกรูปแบบ ภายใต้แบรนด์ของลูกค้าเอง และ ODM (Original Design Manufacturer) ผลิตสินค้า เพื่อนำไปขายภายใต้แบรนด์ BENOVA ที่แข็งแกร่ง ซึ่งเป็นการปฏิวัติวงการสินค้าสุขภาพ และอาหารเสริมด้วยมิติใหม่แห่งนวัตกรรม อวดศักยภาพของสินค้าแบรนด์ไทย

ปี 2024 พร้อมขับเคลื่อนธุรกิจด้วยไดเร็คชั่นใหม่ที่ว่า “SHAPING INNOVATION, SHAPING OF THE FUTURE” “เราคืออนาคตของธุรกิจคุณ” พร้อมตั้งเป้าการเติบโตของรายได้ทั้งกลุ่มธุรกิจที่ 3,500 ล้านบาท! ด้วย กลยุทธ์ ความร่วมมือ “Collaboration” ได้แก่ 1) Strategic partnership and collaboration 2) Superstar Collaboration 3) Strategic Location Collaboration 4) World Innovative Collaboration

Advertisement

เฟสที่ 1 เปิดโปรเจกต์แรกของปี 2024 สุดยิ่งใหญ่ ขยายฐานสู่ประเทศเมียนมา ภายใต้ REVOMED Myanmar และ BENOVA Myanmar ก่อตั้งบริษัท เปิดโรงงาน ภายใต้แบรนด์ และสินค้าคุณภาพที่นำเสนอด้วยนวัตกรรมใหม่ล่าสุดจากทั่วทุกมุมโลก โดยได้จัดงานเปิดตัวภายใต้ชื่อ The Powerful Stars: Grand Opening The first CEO of REJUVENUS Myanmar and LITE FIBER ณ Time City Yangon Myanmar โดยมีคนดังจากเมียนมา อาทิ Wyne Su Khaing Thein, Lu Hpring & Su Hlaing from Blush Group, Han thi, Dr.Khin Sabal, Myo Ko Kyaw และอีกมากมาย ตบเท้าร่วมงานคับคั่ง ถือเป็นงานที่สร้างความฮือฮาสูงสุดเปิดต้นปี 2024 เพื่อเปิดตัวธุรกิอย่างเ ป็นทางการ และเพื่อเปิดตัว 2 คนดังชาวเมียนมา “NANSU YATI SOE” กับบทบาท “CEO OMO BRAND” ธุรกิจอาหารเสริมเพื่อสุขภาพ “LITE FIBER” พร้อมขึ้นแท่นอันดับ 1 ผลิตภัณฑ์ healthy ให้กับชาวเมียนมา

นอกจากนี้ยังจับมือ “May Myint Mo” ซูเปอร์สตาร์ชาวเมียนมา คนดังแห่งยุค ที่ขอผันตัวจากนักแสดง ก้าวมาสู่ “THE FIRST CEO REJUVENUS MYANMAR by BENOVA” ซึ่งก็เป็นที่น่าจับตามองและสร้างความฮือฮาให้กับชาวเมียนมา เพราะเป็นการผันตัวจากศิลปินดารา มาทำธุรกิจอย่างจริงจัง เป็นการเสริมกลยุทธ์ “Superstar Collaboration” การร่วมมือกับคนดัง ในการทำธุรกิจเพื่อสร้างการรับรู้ได้อย่างรวดเร็ว

“ดร.วาสนา อินทะแสง” CEO REVOMED Group และ Group CEO BENOVA Global เผยว่า “อุตสาหกรรมอาหารเสริม ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ และความงาม จะคึกคักและเติบโตมากขึ้นตามแนวโน้มที่ได้มีวิจัยจากหลายสำนักให้ข้อมูลไว้อย่างแน่นอน สำหรับปี 2024 เราจึงมีการเขยิบเป้าหมายให้โตมากขึ้น เพื่อสอดรับกับเทรนด์เติบโตของแวดวงอุตสาหกรรม โดยได้ดำเนินการแล้ว คือ การเปิดตัว REVOMED Group และ BENOVA MYANMAR ที่ประเทศเมียนมา ในฐานะจุดหมายปลายทางผลิตภัณฑ์ความงาม ยอดนิยมของเอเชีย และต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมสุขภาพและความงามในเมียนมา หวังสร้างการรับรู้รายได้ ตั้งเป้ายอดขายไว้ที่ รวมที่ 3,500 ล้านบาท

ทั้งนี้ยังจะมีโปรเจกต์ที่อยู่ภายใต้กลยุทธ์ “Collaboration” กับทั้งหลายประเทศทั่วโลก หน่วยงานภาครัฐ เอกชน ตลอดปี 2024 เพื่อส่งเสริมให้ “REVOMED Group” และ “BENOVA Global” ทะยานสู่ ผู้นำอุตสาหกรรม OEM (Original Equipment Manufacturer) และ ODM (Original Design Manufacturer) อันดับต้นๆ ของโลก แบบก้าวกระโดด และส่งเสริมให้ประเทศในฝั่งอาเซียน และประเทศไทย ให้เป็น “Land of beauty” และส่งเสริม Soft Power ผลักดันเศรษฐกิจและพัฒนาประเทศให้เติบโตไปพร้อมกัน”