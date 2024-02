The 1 Exclusive ผนึก LINE MAN ตอกย้ำความสำเร็จสู่ปีที่ 2

จัดเต็มสิทธิประโยชน์ครบทุกบริการ ให้สมาชิกคนสำคัญทุกเดือน ตลอดปี 2567

1 กุมภาพันธ์ 2567 – The 1 Exclusive ผู้นำโปรแกรมดูแลกลุ่มลูกค้า Wealth Segment ของ The 1 อันดับหนึ่งในประเทศไทย ภายใต้กลุ่มเซ็นทรัล และ LINE MAN Wongnai ผู้นำแพลตฟอร์มออนดีมานด์ของไทย ร่วมสานต่อความสำเร็จอย่างต่อเนื่อง มอบที่สุดแห่งประสบการณ์ครอบคลุมทุกบริการของ LINE MAN ด้วยโค้ดส่วนลดสูงสุดถึง 1,430 บาท ทุกเดือน ตลอดทั้งปี 2567 เพื่อให้สมาชิก The 1 Exclusive ได้มากกว่าและได้ก่อนใคร ไม่ว่าจะเป็น LINE MAN FOOD, LINE MAN MART, LINE MAN MESSENGER หรือ LINE MAN RIDE โดยสมาชิกสามารถกดรับสิทธิได้บน The 1 APP ที่เดียว คลิก https://t1x.onelink.me/XZji/esmd576x

กวิน ตั้งอุทัยศักดิ์ Managing Director – The 1 กล่าวว่า “ในปี 2567 นี้ The 1 Exclusive ยังคงมุ่งมั่นมอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้กับสมาชิกคนพิเศษ โดยสิ่งหนึ่งที่เพิ่มความประทับใจให้กับสมาชิกคือการร่วมมอบสิทธิประโยชน์กับพาร์ทเนอร์ทั้งในเครือเซ็นทรัลและใน Ecosystem กว่า 2,000 แบรนด์ รวมถึง LINE MAN ผู้ช่วยเบอร์หนึ่งของคนไทย ที่มีบริการที่หลากหลายและครอบคลุมความต้องการของสมาชิก ซึ่งในปี 2566 ที่ผ่านมาสิทธิประโยชน์ที่ LINE MAN มอบให้ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีเกินคาดจากสมาชิก The 1 Exclusive เห็นได้จากจำนวนคนกดแลกรับสิทธิ์สูงที่สุดเมื่อเทียบกับรีวอร์ดอื่นๆ บน The 1 APP ในปี 2567 นี้ เราจึงได้สานต่อความร่วมมือกับ LINE MAN เป็นปีที่ 2 เพื่อให้สมาชิกได้มีผู้ช่วยส่วนตัวในทุกจังหวะเร่งรีบของชีวิต และยัง Proud to be The 1 Exclusive ยิ่งกว่าที่เคย”

ยอด ชินสุภัคกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร LINE MAN Wongnai กล่าวว่า “จากความสำเร็จของยอดผู้ใช้งานผ่านแคมเปญ The 1 Exclusive x LINE MAN ในปีที่ผ่านมา ทำให้เราร่วมกันสานต่อแคมเปญเป็นปีที่ 2 โดยในปี 2567 นี้ เราได้ขยายสิทธิพิเศษนอกจากบริการ FOOD, MART และ MESSENGER เพิ่มอีกหนึ่งบริการคือ บริการเรียกรถ ‘LINE MAN RIDE’ เพื่อให้ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์ของลูกค้า และหวังว่าสิทธิพิเศษที่มอบให้จะตอบโจทย์การใช้ชีวิตของสมาชิก The 1 Exclusive ไปอีกขั้น และขอบคุณที่ให้ LINE MAN ร่วมดูแลลูกค้ากลุ่ม Wealth Segment ซึ่งเป็นลูกค้ากลุ่มสำคัญของ The 1 อย่างต่อเนื่อง และเราจะยังสร้างสรรค์สิทธิพิเศษดีๆ ออกมาให้ต่อเนื่องตลอดทั้งปี”

Advertisement

พิเศษ! สําหรับสมาชิก The 1 Exclusive ในปี 2567 นี้ LINE MAN มอบโค้ดส่วนลดครบทุกบริการทั้งแอปพลิเคชั่นสูงสุดถึง 1,430 บาท ทุกเดือน ตลอดทั้งปี เพียงกดรับสิทธิ์บน The 1 APP โดยเริ่มตั้งแต่ วันนี้ – 31 ธันวาคม 2567