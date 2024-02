ประสบความสำเร็จอย่างงดงาม กับคอนเสิร์ต รายการ “Music of Anime” การแสดงดนตรีประกอบภาพยนตร์แอนิเมชัน บรรเลงโดยวง RBSO

ประสบความสำเร็จอย่างงดงาม และน่าประทับใจ สำหรับการแสดงคอนเสิร์ต รายการ “Music of Anime” การแสดงดนตรีประกอบภาพยนตร์แอนิเมชัน บรรเลงโดยวง Royal Bangkok Symphony Orchestra (RBSO) อำนวยเพลงโดย นาโอฮิซา ฟูรูซาวา (Naohisa Furusawa) ผู้อำนวยเพลงชาวญี่ปุ่น ผลงานประพันธ์ของ โจ ฮิซาอิชิ (Joe Hisaishi) นักประพันธ์เพลงประกอบภาพยนต์แอนิเมชันระดับนำในวงการ จัดโดยมูลนิธิรอยัลแบงค์คอกซิมโฟนีออร์เคสตร้า ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ร่วมกับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ซึ่งจัดขึ้นเมื่อค่ำวันที่ 25 มกราคม และ 26 มกราคม 2567 ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย โดยการแสดงนี้ได้รับการตอบรับอย่างล้นหลาม และจึงได้เพิ่มรอบการแสดงอีก 1 รอบในวันพฤหัสบดีที่ 25 มกราคม 2567

การแสดงคอนเสิร์ต รายการ “Music of Anime” เพลงที่นำมาบรรเลงในคอนเสิร์ตครั้งนี้ ได้รับความนิยมในระดับนานาชาติ อาทิ จากเรื่อง Spirited Away, My Neighbour Totoro, Grave of the Firefly รวมถึงการ์ตูนบ้านใหญ่อย่าง One Piece, Naruto Shippuden, Demon Slayer และ Attack on Titan ทำให้ผู้ฟังได้สัมผัสประสบการณ์ทางดนตรีผ่านเสียงจากวงออร์เคสตร้า ผ่านท่วงทำนองที่หลากหลายอารมณ์

นาโอฮิซา ฟูรูซาวา (Naohisa Furusawa) ผู้อำนวยเพลงชาวญี่ปุ่น เกิดที่กรุงโตเกียว ศึกษาดนตรี ที่สถาบัน Toho Gakuen School of Music (กรุงโตเกียว) เรียนดับเบิลเบสกับ Prof. Nobuo Shiga และเรียนการอํานวยเพลงกับ Prof. Kazue Kamiya จากนั้นได้ศึกษาเพิ่มเติมที่มหาวิทยาลัยดนตรี Mozarteum University (เมืองซาลซ์บูร์ก) โดยเรียนกับ Prof. Frank Reinecke นักเล่นดับเบิลเบสชื่อดังชาวเยอรมัน เขาเคยบรรเลงกับวง Tokyo’s MAX Philharmonic Orchestra ณ กรุงโตเกียว ในบทซิมโฟนีหมายเลข 9 ของ Beethoven มาแล้วถึง 8 ครั้ง ปัจจุบันเป็นผู้อำนวยเพลงประจำวง Malaysian Philharmonic Orchestra (MPO)

มาโมรุ ฟุจิซาวะ หรือเป็นที่รู้จักกันในนาม “โจ ฮิซาอิชิ” นักประพันธ์เพลงผู้อํานวยเพลงและ นักเปียโนชาวญี่ปุ่นที่มีชื่อเสียง มีผลงานการประพันธ์เพลงประกอบภาพยนตร์ของ ฮายาโอะ มิยาซากิ เกือบทั้งหมด ฮิซาอิชิถูกยกย่องให้เป็นบุคคลสําคัญในอุตสาหกรรมภาพยนตร์ของ ญี่ปุ่น ได้รับรางวัลมากมาย อาทิ

รางวัลออสการ์สาขาดนตรียอดเยี่ยมของญี่ปุ่น 7 รางวัล รางวัลสมาคมนักวิจารณ์ภาพยนตร์ลอสแอนเจลิส และรางวัลสมาคมนักวิจารณ์เพลง ภาพยนตร์นานาชาติ อีกทั้งยังได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลลูกโลกทองคําในสาขาดนตรี ประกอบภาพยนตร์ยอดเยี่ยมจาก “The Boy and the Heron” (2023)