บล.กรุงไทย เอ็กซ์สปริง – KTX เปิดเวทีรับเทรนด์ลงทุนหุ้นเวียดนาม เคาะกลุ่มอุตสาหกรรมไหนต้องจับตา

บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด – KTX เชิญกูรูหุ้นผู้คร่ำหวอดในวงการหุ้นเวียดนาม พร้อมนักวิเคราะห์ผู้เชียวชาญด้านเศรษฐกิจและการลงทุน เปิดเวทีอัพเดทการลงทุนในตลาดหุ้นเวียดนามกับงานสัมมนา Reasons to Invest in the Vietnam Stock Exchange เหตุผลที่ควรลงทุนในตลาดหุ้นเวียดนาม ซึ่งได้รับเกียรติจาก ดร.นิเวศน์ เหมวชิรวรากร กูรู VI ชื่อดัง (คนที่ 3 จากขวามือ) , Mr. Peter Redhead – Head of Research, Ho Chi Minh City Securities Corporation (HSC) (คนที่ 1 จากซ้ายมือ) และ Mr. Alastair Macdonald – Head of Research, Viet capital Securities (คนที่ 2 จากขวามือ) โดยมี คุณทินตระการ พิทักษ์สังฆ์ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด (คนที่ 2 จากซ้ายมือ) ให้การต้อนรับ ณ โรงแรมอนันตรา สยาม เมื่อเร็วๆ นี้