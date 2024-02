ท๊อป จิรายุส รับรางวัล Business Inspiration

เมื่อวันที่ 2-4 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ศูนย์การค้าเซนทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ บริษัท บิทคับ บล็อคเชน เทคโนโลยี จำกัด ผู้ดำเนินการ Bitkub Chain ร่วมจัดกิจกรรมตามล่า NFT ในงาน JAPAN EXPO THAILAND 2024 งานมหกรรมญี่ปุ่นที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในเอเชียที่มาพร้อมกิจกรรมสุดพิเศษ อาทิ อาหารญี่ปุ่น การแสดงจากเหล่าศิลปินไอดอลมากความสามารถ งานคอสเพลย์พาเหรด และอื่น ๆ อีกมากมาย โดยผู้ร่วมงานสามารถทำภารกิจต่าง ๆ ภายในงาน เพื่อรับ NFT และนำมาแลกของรางวัลสุดพิเศษ “JAPAN EXPO Gift Set” ไฮไลต์สำคัญของงานกลับเป็นที่ระลึกได้ ซึ่งเป็นการผสานการใช้งาน WEB3 เข้ากับโลกธุรกิจอย่างไร้รอยต่อ พร้อมรับรางวัล Japan Expo Awards สาขา Business Inspiration Awards โดยมีนายจิรายุส ทรัพย์ศรีโสภา ผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บิทคับ แคปปิตอล กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด, นักธุรกิจ, ศิลปินดารา และอินฟลูเอนเซอร์ เข้าร่วม

นายจิรายุส ทรัพย์ศรีโสภา กล่าวว่า “บิทคับเล็งเห็นศักยภาพของเทคโนโลยีที่สามารถเข้ามาช่วยยกระดับการจัดงานอีเวนท์ต่าง ๆ ได้ โดยที่ผ่านมาเราได้สนับสนุนการส่งเสริมวัฒนธรรมไทยในหลายอุตสาหกรรม เช่น The Match Century Cup 2022, ฟุตบอลไทยลีก, เวทีมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ 2021 ฯลฯ และการร่วมสนับสนุนงาน Japan Expo ในครั้งนี้ ทำให้เห็นถึงการรวมพลังของคนรักประเทศญี่ปุ่นที่มีจำนวนมาก ซึ่งเราได้นำเทคโนโลยีต่าง ๆ ของ Bitkub Chain เช่น Bitkub NEXT, NFT, EarnKUB เข้ามาร่วมจัดกิจกรรม โดยมีผู้ร่วมงานที่สนใจและร่วมทำภารกิจตามล่า NFT ในกระเป๋าของ Bitkub NEXT กว่า 1,000 คน ซึ่งผู้ที่ได้รับ NFT ในงานนี้ยังสามารถนำไปร่วมกิจกรรมอื่น ๆ ได้อีกในอนาคต รวมถึงนำกระเป๋า Bitkub NEXT ไปใช้ประโยชน์ต่าง ๆ ได้ เช่น เก็บสินทรัพย์ดิจิทัลผ่าน Bitkub NEXT, เล่น GameFi ใน Bitkub Chain, เข้าร่วมกิจกรรมอื่น ๆ เป็นต้น”

ทั้งนี้ นายจิรายุส ทรัพย์ศรีโสภา กล่าวถึงการได้รับรางวัล Japan Expo Awards สาขา Business Inspiration Awards ว่า “ผมขอขอบคุณและรู้สึกเป็นเกียรติที่ได้รับรางวัลสาขา Business Inspiration นี้ เพราะเป็นที่ทราบกันดีว่าญี่ปุ่นเป็นประเทศที่โดดเด่นในการสร้างแรงบันดาลใจและการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ โดยเฉพาะด้านเทคโนโลยีและการเผยแพร่วัฒนธรรม การได้รับรางวัลนี้จึงเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจที่ได้รับจากประเทศที่เป็นผู้สร้างแรงบันดาลใจให้กับคนทั่วโลก ซึ่งผมพร้อมสนับสนุนหากในอนาคตมีโอกาสที่จะร่วมพัฒนาด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่นกัน”