“All for Love โปรแรงวิวาห์คุ้มแห่งปี” รับส่วนลดเพิ่ม 50 % ด้วย Cash Voucher จอง มัดจำ ภายใน 2 วันเท่านั้น

โรงแรม มิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น และ โรงแรม อัศวิน แกรนด์ คอนเวนชั่น มอบข้อเสนอวิวาห์ที่ดีที่สุดประหยัดให้ทุกคู่รักกับ แพ็กเกจงานวิวาห์ All for Love “ โปรแรงวิวาห์คุ้มแห่งปี ” รับส่วนลดเพิ่ม 50% ด้วย Cash Voucher จองมัดจำ ภายในวันที่ 10-11 กุมภาพันธ์ 2567 เท่านั้น พร้อมตอบโจทย์ช่วยประหยัดงบจบทุกพิธีการ



เติมความฝันวันแต่งงานให้ออกมาสมบูรณ์ได้ดั่งใจ ตั้งแต่พิธีหมั้น ยกน้ำชา แห่ขันหมาก พิธีหลั่งน้ำพระพุทธมนต์ พิธีสงฆ์ ฉลองมงคลสมรส เที่ยงหรือเย็น บ่าวสาวสายปาร์ตี้ก็สนุกสุดเหวี่ยงด้วย After Party จัดเต็มครบวงจร



ดร.อัศวิน อิงคะกุล ประธานกรรมการบริหาร มิราเคิล กรุ๊ป มอบ “ โปรแรงวิวาห์คุ้มแห่งปี ” รับส่วนลดเพิ่ม 50% ด้วย Cash Voucher เนรมิตงานวิวาห์สุดคุ้มค่าให้สมกับความเชื่อมั่นที่คู่รักกว่า 5,000 คู่ มอบความไว้วางใจให้เสมอมา พร้อมบริการรองรับทุกรูปแบบ จะเลิศหรู อลังการ เรียบง่าย อบอุ่น ชิลๆ เป็นกันเอง โมเดิร์น หรือ ชิคๆ ทีมงานมากประสบการณ์ จะวางแผนจัดงาน ดีลงานให้แบบมืออาชีพ

ห้องจัดเลี้ยงสามารถรองรับได้ตั้งแต่งาน 100 คน ถึง 2,000 คน ในห้องแกรนด์บอลรูม ที่มี Wedding Walkway และ Foyer กว้างขวาง มีมุมกระจก ที่มองเห็นวิวด้านนอก เหมาะทั้งการจัดเลี้ยงแบบ ค็อกเทล บุฟเฟต์ หรือ โต๊ะจีน ที่เชฟบรรจงรังสรรค์ทุกเมนู ให้ทุกโมเมนต์มีแต่ความอร่อย ความสุข สนุกสนาน และ รอยยิ้ม เพื่อความประทับใจของแขกผู้มีเกียรติ และบ่าวสาว

พบกับ All for Love “ โปรแรงวิวาห์คุ้มแห่งปี ” รับส่วนลดเพิ่ม 50% ด้วย Cash Voucher ได้ในวันที่ 10-11 กุมภาพันธ์ 2567 ณ โรงแรม มิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น และ โรงแรม อัศวิน แกรนด์ คอนเวนชั่น

สอบถามรายละเอียด จองห้องจัดเลี้ยงก่อนใคร

โรงแรม มิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น โทร. 02 575 5599

โรงแรม อัศวิน แกรนด์ คอนเวนชั่น โทร. 02 159 5888