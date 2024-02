“BRAVO BKK” ลงนาม MOU 2 พันธมิตรยักษ์ใหญ่ระดับเอเชีย

ASEAN Retail-Chains Franchise Federation

และ IME Group ผู้จัดงานอีเวนท์ คอนเสิร์ต ชั้นนำ

ปักหมุดจุดหมายปลายทางความบันเทิงแห่งใหม่ ใจกลางกรุงเทพฯ

รองรับลูกค้าทั้งชาวไทยและต่างชาติ ร่วมขับเคลื่อนอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย

Bravo BKK ศูนย์การค้าแห่งใหม่ สุดยอดแหล่งรวมความบันเทิงที่เปี่ยมด้วยชีวิตชีวา จุดหมายปลายทางสำหรับการสร้างช่วงเวลาที่น่าจดจำ ใจกลางพระราม 9 กรุงเทพมหานคร กับสถานที่ที่เป็นเอกลักษณ์และมีชีวิตชีวาที่สุด จัดพิธีลงนามความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง ASEAN Retail-Chains Franchise Federation (ARFF) และ IME Group ผู้จัดงานอีเวนท์ คอนเสิร์ต ชั้นนำของเอเชีย ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 ณ Atrium Hall ชั้น 1 Bravo BKK

นายโกห์ ซู ซิง CEO ของ BRAVO BKK และ ผู้ก่อตั้งรวมทั้งเป็น CEO ของกลุ่ม BON GROUP กล่าวว่า ด้วยจุดแข็งของ Bravo BKK ซึ่งตั้งอยู่ในสุดยอดทำเลของกรุงเทพฯ สามารถเดินทางได้สะดวก ขนาดพื้นที่รวมประมาณ 180,000 ตารางเมตร และมีพื้นที่ให้เช่ามากกว่า 70,000 ตารางเมตร ครอบคลุม 6 ชั้น และพร้อมด้วยที่จอดรถที่รองรับได้ถึง 1,200 คัน โดยมีไฮไลท์สำคัญที่แตกต่างจากค้าปลีกรายอื่นๆ คือ การเป็นศูนย์รวมของ “สถานที่จัดงาน” ที่สามารถรองรับทั้งการจัดงานสัมมนา งานปาร์ตี้ การประชุม และอื่นๆ อีกมากมาย พร้อมรองรับทุกความสร้างสรรค์ สำหรับการแสดงหลากหลาย เพื่อสร้างช่วงเวลาพิเศษใดๆ ให้น่าจดจำไม่รู้ลืม

ล่าสุดได้จัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ระหว่าง ASEAN Retail-Chains Franchise Federation (ARFF), IME Group โดย ARFF ถือเป็นพันธมิตรที่สำคัญที่จะช่วยเชิญชวนพันธมิตรด้านค้าปลีกจากประเทศจีน เข้ามาให้บริการที่ Bravo Bangkok มากขึ้น โดยมีสถานประกอบการยอดนิยม อาทิ Loong Mala, Boom Shake Entertainment Club และ Aion Electric Car ที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง ในขณะที่ IME Group เป็นกลุ่มธุรกิจบันเทิงชั้นนำในเอเชีย จะเข้ามาปฏิวัติวงการจัดงานอีเวนท์ของ BRAVO BKK ยกระดับสู่การเป็นแลนด์มาร์กพื้นที่จัดงานอีเวนท์ คอนเสิร์ต ที่ครบครันและทันสมัยที่สุด เพื่อก้าวสู่จุดหมายปลายทางความบันเทิงแห่งใหม่ ใจกลางกรุงเทพฯ

นายโกห์ ซู ซิง ยังกล่าวอีกว่า BRAVO BKK มีภารกิจที่ชัดเจนเพื่อตอบสนองความต้องการแบบไดนามิกของผู้คนด้วย แนวคิด “Fit by Day, Fun by Night” โดยภายใต้คอนเซ็ปต์ Fit by Day คือ การสร้างระบบนิเวศแห่งการสร้างสุขภาวะที่ดีอย่างยั่งยืน ซึ่งมีความโดดเด่นและครบครันที่สุดแห่งหนึ่งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยส่งเสริมสภาพแวดล้อมที่ทุกคนสามารถยกระดับคุณภาพชีวิต ส่งเสริมปัจจัยที่ทำให้เกิดความรู้สึกดีๆ ผ่านการตระหนักถึงการรับประทานเพื่อสุขภาพ การออกกำลังกาย การคงความสดใสมีชีวิตชีวาอยู่เสมอ และเข้าถึงภาวะแห่งการมีสติและความสงบภายใน

ขณะที่ Fun by Night เป็นการนำเสนอแนวคิดสถานบันเทิงยามค่ำคืนที่แปลกใหม่และน่าตื่นตาตื่นใจจากทั่วเอเชีย โดยมีเป้าหมายเพื่อยกระดับความบันเทิงและสถานบันเทิงยามค่ำคืนของกรุงเทพฯ ซึ่งเป็นผลจากความร่วมมือกับกลุ่มธุรกิจชั้นนำ เช่น IME Group และ Boom Shake Club จากประเทศจีน โดยตั้งแต่ไตรมาส 2 ของปีนี้ IME Group จะเริ่มเข้ามาใช้พื้นที่ของ BRAVO BKK 6,000 ตารางเมตรในการจัดงานอีเวนต์ นอกจากนี้ IME Group ยังเตรียมจัด 2 อีเวนท์ใหญ่ ได้แก่ คอนเสิร์ต 2024 IU H.E.R. World Tour Concert in Bangkok ในวันที่ 29-30 มิถุนายน 2567 ณ IMPACT Challenger Hall 1 และเทศกาลดนตรี FANS LAND WEB 3.0 Music Festival ในวันที่ 4-5 พฤษภาคม 2567 ณ IMPACT Exhibition Hall 5-8 ซึ่งจากแผนงานทั้งหมดทำให้มั่นใจได้ว่า BRAVO BKK จะนำประสบการณ์ที่ดีที่สุดและสร้างสรรค์ที่สุดมาสู่ลูกค้าทุกคน

ทั้งนี้ จากความร่วมมือกับ 2 พันธมิตรในครั้งนี้ จะช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้กับ BROVO BKK เปิดสุดยอดประสบการณ์ให้กับลูกค้า ผู้ร่วมงาน และผู้บริโภคทุกคน ขับเคลื่อนประเทศไทยก้าวสู่ศูนย์กลางการค้า และความบันเทิงระดับเอเชีย พร้อมรองรับนักท่องเที่ยวทั้งคนไทยและคนต่างชาติที่จะหลั่งไหลเข้ามา ซึ่งจะช่วยผลักดันอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของไทยให้เติบโตมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มนักท่องเที่ยวจีน หลังจากประเทศไทย และสาธารณรัฐประชาชนจีน มีแผนประกาศใช้มาตรการ “วีซ่าฟรี” ระหว่างกันแบบถาวร ตั้งแต่ 1 มีนาคม 2567 เป็นต้นไป ซึ่งจะทำให้ทั้งคนไทยและคนจีนสามารถเดินทางไป-กลับได้ทั้ง 2 ประเทศแบบไม่ต้องมีวีซ่าซึ่งกันและกัน เชื่อว่าจะยิ่งส่งเสริมให้จำนวนนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางเข้าสู่ประเทศไทยเติบโตยิ่งขึ้น และไปสู่เป้าหมายที่กระทรวงการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ตั้งเป้าจำนวนนักท่องเที่ยวจีน ที่จะเดินทางเข้าสู่ประเทศไทยไม่ต่ำกว่า 8 ล้านคนในปีนี้

Bravo BKK เป็นส่วนหนึ่งของ BON Group ซึ่งยืนหยัดในฐานะบริษัทที่โดดเด่นในอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์และมีประวัติที่โดดเด่นมาตลอดสามทศวรรษภายใต้การนำเสนอโซลูชั่นที่ครอบคลุม ด้วยการดำเนินงานที่แข็งแกร่งในพื้นที่เชิงยุทธศาสตร์ เช่น อาบูดาบี เวียดนาม ไทย และมาเลเซีย BON Group ได้แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการตอบสนองต่อความต้องการด้านอสังหาริมทรัพย์ที่หลากหลาย Bravo BKK ซึ่งเป็นอีกเสาหลักสำคัญของ BON Group ที่จะมีบทบาทสำคัญในการดำเนินงานและมุ่งมั่นดำเนินการตามปณิธานของกลุ่มด้วยการสนับสนุนของ Bravo BKK ซึ่ง BON Group ยังคงแน่วแน่ในการแสวงหาโอกาสในการขยายธุรกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศ