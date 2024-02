คิง เพาเวอร์ ฉลองตรุษจีนสุดยิ่งใหญ่ รับพลังปีมังกร จัดงาน KING POWER CHINESE NEW YEAR 2024 POWER YOUR LUCK, POWER YOUR LIFE

(7 กุมภาพันธ์ 2567) คิง เพาเวอร์ เปิดศักราชฉลองการเริ่มต้นใหม่เดินหน้าสร้างปรากฏการณ์ตรุษจีนสุดยิ่งใหญ่ ต้อนรับปีมังกรจัดงาน KING POWER CHINESE NEW YEAR 2024 POWER YOUR LUCK, POWER YOUR LIFE ส่งมอบพลังมังกรที่นำพาแต่ความโชคดี ความอุดมสมบูรณ์ มั่งคั่งมั่งมี สุขมงคล และสมหวังให้กับลูกค้า ตลอดจนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ จัดเต็มกับกิจกรรมสุดพิเศษให้ทุกคนได้มาร่วมกิน เที่ยว ขอพร และสนุกของคอนเสิร์ตของศิลปินชื่อดัง พร้อมโปรโมชั่นพิเศษฉลองตรุษจีน ให้ทุกคนได้ทะยานสู่ความโชคดีไปด้วยกัน ตลอด 18 วัน ตั้งแต่วันที่ 1-18 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ คิง เพาเวอร์ รางน้ำ

พิธีเปิดงานจัดขึ้นในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 17.00 น. ณ ฟาวน์เท่น สแควร์ คิง เพาเวอร์ รางน้ำ สร้างปรากฎการณ์ครั้งแรกกับขบวนเชิดมังกรสุดยิ่งใหญ่ ณ ถนนรางน้ำ โดยได้รับเกียรติจาก คุณชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในการพิธีเปิดงาน ร่วมด้วย พญ.วันทนีย์ วัฒนะ ปลัดกรุงเทพมหานคร และคุณฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Advertisement

คุณอัยยวัฒน์ ศรีวัฒนประภา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ กล่าวว่า “การจัดงานเฉลิมฉลองตรุษจีนในครั้งนี้ เพื่อร่วมส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย และพัฒนาย่านรางน้ำให้เป็นเดสติเนชั่นการท่องเที่ยวแห่งใหม่ในกรุงเทพมหานคร และส่งเสริมให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และต่างชาติได้รู้จักวัฒนธรรมและประเพณีไทย-จีน ตลอดจนได้สัมผัสความอร่อยของอาหารนานาชนิด โดยได้คัดสรรจากร้านชื่อดังที่การันตีความอร่อยโดย Michelin Guide และร้านชั้นนำที่กำลังเป็นที่นิยมในขณะนี้ ซึ่งกิจกรรมในวันนี้เป็นเพียงหนึ่งในกิจกรรมเริ่มต้นของกลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ เพื่อพัฒนาย่านรางน้ำ ที่จะต่อยอดในการสร้างชุมชน และเป็นการสนับสนุนการท่องเที่ยวให้กับกรุงเทพมหานครในอนาคต”

สำหรับกิจกรรมตลอด 18 วัน เริ่มต้นด้วยกิจกรรมสักการะองค์เทพและกิจกรรมส่งเสริมการขายต่าง ๆ และสนุกกับคอนเสิร์ตจากศิลปินมากมาย พบกับความยิ่งใหญ่ของขบวนแห่มังกร นำขบวนโดย พีพี-กฤษฏ์ อำนวยเดชกร, วิน-เมธวิน โอภาสเอี่ยมขจร, เจเจ-กฤษณภูมิ พิบูลสงคราม, ต้าเหนิง-กัญญาวีร์ สองเมือง, ต้าห์อู๋-พิทยา แซ่ฉั่ว และออฟโรด-กันตภณ จินดาทวีผล และวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2567 นำทัพโดย หยิ่น-อานันท์ ว่อง พร้อมพบโชว์พิเศษจาก ชามุก-สุชานันท์ มหาพรหมวัน และวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2567 พบ นนท์-ธนนท์ จำเริญ พร้อมชมโชว์สุดตระการตาจากแดนมังกรอีกมากมาย

ร่วมสักการะองค์เทพนาจา และเทพมังกรเขียว ที่ทุกคนต้องได้สักการะในปีมังกร พร้อม “ลิ้มรสอาหารมงคลร้านดังกว่า 50 ร้าน” พบอาหารมงคลจากร้านอร่อยในตำนานพร้อมการันตี Michelin Guide อีกมากมาย อาทิ ร้านตั้งใจอยู่, ตั้งใจย่าง หมูแดงมิชลิน, MAZE Dining, Cross BKK, MOTT32 BANGKOK, ข้าวขาหมูตรอกซุง, ชานมไข่มุก Chaffeine, กุ้ยช่ายสะพานหัน, ฮ่องเต้กุยช่ายบางกรอบ, ชาม ก๋วยเตี๋ยวเส้นคลุก เป็นต้น ที่ คิง เพาเวอร์ รางน้ำ บริเวณ ฟาวน์เท่น สแควร์ พร้อมให้ทุกคนได้เต็มอิ่มกับอาหารอร่อยที่หลากหลาย ตั้งแต่วันนี้ -18 กุมภาพันธ์ 2567

พบกับโปรโมชั่นสุดพิเศษ “ช้อปมั่งคั่ง โชคมั่งมี” กับ 3 ความโชคดีที่จะส่งมอบความสุขไม่รู้จบ โชคดีที่ 1 รับทันทีอั่งเปาส่วนลด 2 ใบ รวมมูลค่า 8,000 บาท โชคดีที่ 2 ลุ้นออกเดินทางสู่แดนมังกร ท่องเมืองมรดกโลก ลี่เจียง แชงกรีลา พิชิตภูเขาหิมะมังกรหยก รับคูปองลุ้นรางวัลทันที 1 ใบ เมื่อช้อปครบทุก 8,000 บาท และโชคดีที่ 3 ลุ้นมังกรทองคำ น้ำหนัก 1 บาท กับกิจกรรมสะสม Dragon Hunter พิเศษ! สมาชิก คิง เพาวเวอร์ SCARLET รับทองคำฟรี 1 สลึง เพียงช้อปครบ 80,000 บาท ในวันที่สมัคร