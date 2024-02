โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล หัวหิน รีสอร์ท ปรับโฉมครั้งใหญ่ฉลอง 15 ปี ตอกย้ำความเป็นผู้นำตลาด เพิ่มประสบการณ์การพักผ่อนหัวหินในมิติใหม่

อินเตอร์คอนติเนนตัล หัวหิน รีสอร์ท โรงแรมสุดหรู ริมชายหาดหัวหิน พลิกโฉมครั้งใหญ่ในรอบ 15 ปี ภายใต้คอนเซ็ปต์ “The Next Chapter of The Legend, Where Nostalgia Meets Seaside Elegance” เผยห้องพักฝั่งบีชโฉมใหม่ อัพเกรดสิ่งอำนวยความสะดวกตั้งแต่ ล็อบบี้ ฟิตเนส คิดส์คลับ สระน้ำและบริเวณหน้าหาด รวมไปถึงร้านอาหารต่างๆ กว่า 9 ร้าน ครบครันด้วยอาหารเลิศรส เพื่อให้นักท่องเที่ยวที่มาเยือนได้สัมผัสกับประสบการณ์การพักผ่อนสุดเอ็กซ์คลูซีฟ พร้อมดื่มด่ำไปกับกลิ่นอายของความสง่างามของเมืองหัวหินในยุค 1920

การรีโนเวทในครั้งนี้ครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมดของบริเวณบีชวิง เริ่มจากการปรับโฉมใหม่ยกระดับความลักชัวรี่ของ ล็อบบี้ที่ได้รับการขยายพร้อมเพิ่มเรือนกระจกสำหรับเป็นมุมเล่นบอร์ดเกมส์ของครอบครัว มุมให้บริการ Concierge อีกทั้งยังมีเพิ่มห้องสำหรับการเช็คอินของลูกค้าที่มาเป็นกลุ่มแบบส่วนตัว ในส่วนของห้องพักและห้องสวีททั้งหมด 119 ห้อง ได้รับการปรับปรุงใหม่ทั้งหมดเพื่อเติมเต็มความสุขแก่นักเดินทางให้ลงตัวยิ่งขึ้น โดยยังคงเก็บกลิ่นอายการตกแต่งร่วมสมัยย้อนความทรงจำของยุค 1920 เข้ากับความหรูหราที่เป็นเอกลักษณ์ของโรงแรมไว้ได้อย่างครบถ้วน ภายในห้องเพียบพร้อมด้วยสมาร์ททีวีขนาด 55 นิ้ว เครื่องเสียงฮาร์แมนคาร์ดอน (Harman Kardon) ที่นอนระดับพรีเมี่ยม และเติมเต็มวันพักผ่อนด้วยห้องพักประเภทใหม่ ซึ่งคือห้องสวีทแบบหนึ่งห้องนอนที่มาพร้อมสระว่ายน้ำส่วนตัว

ผู้เข้าพักทุกท่านยังคงจะได้ตื่นตาตื่นใจไปกับประสบการณ์อาหารเช้าแบบใหม่ที่ดีกว่าเดิม มีทั้ง “hawker station” หรือรถเข็นขายอาหารที่ตั้งใจจำลองบรรยากาศของตลาดโต้รุ่งมาไว้ที่นี่ พร้อมสุดยอดอาหารท้องถิ่นอันเลื่องชื่อของหัวหิน พร้อมอิ่มอร่อยกับหลากหลายเมนูทั้งอาหารนานาชาติและอาหารไทยแท้ นอกจากนี้ทุกท่านสามารถสัมผัสรสชาติอันประณีตของอาหารท้องถิ่นและอาหารนานาชาติด้วยวัตถุดิบคุณภาพที่สดใหม่ กับบรรยากาศและห้องที่กว้างขวางมากขึ้นที่ห้องอาหารภิรมย์ (Pirom) ลิ้มรสอาหารสไตล์เมดิเตอร์เรเนียนและอาหารทะเลสดๆ ริมทะเลได้ที่ห้องอาหารอซัวร์ (Azure) และเพลิดเพลินไปกับรสชาติอาหารไทยแท้ สไตล์ชาววังได้ที่ห้องอาหารจรัส เคล้าบรรยากาศด้วยบาร์ค็อกเทลริมทะเลและสระว่ายน้ำอย่าง โคโค่ บาร์ (CoCco Bar) ที่ตกแต่งด้วยสไตล์อาร์ตเดโค

นอกจากนี้ โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล หัวหิน รีสอร์ท ยังได้ปรับปรุงบริเวณสระว่ายน้ำของโรงแรม ให้มีความสวยงามยิ่งขึ้นกว่าเดิม เสริมด้วยซุ้มคาบาน่าแบบส่วนตัวที่กระจายอยู่รอบสระ รวมถึงเพิ่มพื้นที่การอาบแดดที่อยู่ตามชายหาดส่วนตัวจำลองของโรมแรม แต่ยังคงไว้ซึ่งเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่ทำให้ได้รางวัลการันตีระดับ Top 10 Hotel Pools Thailand จาก Travel + Leisure Luxury Awards Asia Pacific 2023 มาแล้ว มีการเพิ่มศูนย์กิจกรรมทางน้ำ ที่พร้อมจะให้บริการ Stand-up Paddle Boards หรือกระดานพายเรือแบบยืน มีเรือแคนูให้ทุกทานได้ดื่มด่ำไปกับบรรยากาศของทะเลหัวหินพร้อมอัดแน่นไปด้วยตารางกิจกรรมภายในโรงแรม ไม่ว่าจะเป็นโยคะ ต่อยมวย หรือคลาสทำอาหาร และโดยเฉพาะสำหรับนักท่องเที่ยวกลุ่มครอบครัว ทางโรงแรมได้มีการปรับปรุง Planet Trekkers คิดส์คลับสำหรับเด็กๆ ที่อัดแน่นไปด้วยเสน่ห์ของเมืองหัวหินเช่นกัน มีทั้งม้าของเล่นให้ขี่ รถไฟบังคับบนลานภายนอก และยังเต็มไปด้วยกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้และความบันเทิงอื่นๆ อีกมากมาย ทั้งเกมส์ การสร้างสรรค์งานศิลปะ ที่จะทำให้เด็กๆ ได้มาปล่อยพลังในวันพักผ่อนสุดพิเศษ

แต่ที่เด่นที่สุดในการปรับปรุงรอบนี้ คือ การปิดตัว “อินเตอร์คอนติเนนตัล หัวหิน เอ็กซ์เพรส” รถไฟขนาดเล็กสีแดงเบอร์กันดีที่จะให้บริการรับส่งลูกค้าทุกท่านภายในบริเวณโรงแรม เพื่อเป็นการสื่อถึงยุคทองของการท่องเที่ยวด้วยรถไฟ โดยเฉพาะเมื่อมีเส้นทางรถไฟมาสู่หัวหินหัวหินในช่วง ปี 1920 จึงสร้างความเจิญรุ่งเรืองและทำให้หัวหินกลายเป็นจุดหมายปลายทางที่เต็มไปด้วยสีสัน ไม่ว่าจะสนามกอล์ฟหัวหิน ตลาดฉัตรชัย ฯลฯ

พราวพุธ ลิปตพัลลภ กรรมการบริหาร กลุ่มบริษัท พราว กล่าวว่า “วิสัยทัศน์ของเราสำหรับอินเตอร์คอนติเนนตัล หัวหิน รีสอร์ต คือการมอบประสบการณ์เหนือระดับและเหนือความคาดหมายให้สำหรับแขกผู้มีเกียรติ ในขณะเดียวกันก็นำเสนอถึงเสน่ห์ประวิตศาสตร์และความเป็นมาที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวของหัวหิน ด้วยความมุ่งมั่นนี้ พราว กรุ๊ป จึงได้เริ่มโครงการปรับปรุงครั้งใหญ่เพื่อยกระดับโรงแรมของเราให้ไปสู่อีกระดับหนึ่ง แขกผู้มีเกียรติทุกท่านจะได้รับความสะดวกสบายพร้อมกับความเป็นส่วนตัวและความทันสมัยที่ได้รับการปรับปรุงใหม่ของเรา ในขณะเดียวกันก็ค้นพบเรื่องราวของหัวหินและสัมผัสถึงความคลาสสิคในช่วงปี 1920 ในทุก ๆ มิติ”

โอลิเวอร์ ฮอร์น ผู้จัดการทั่วไปของอินเตอร์คอนติเนนตัล หัวหิน รีสอร์ท กล่าวว่า “เรามีความดีใจที่ได้พัฒนา อินเตอร์คอนติเนนตัล หัวหิน รีสอร์ต ไปอีกขั้น และมีความยินดีอย่างยิ่งที่จะได้ต้อนรับแขกคนสำคัญ และนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลกให้กลับมาสู่บีชวิงของ อินเตอร์คอนติเนนตัล หัวหิน รีสอร์ต อีกครั้ง ในช่วงเวลานี้ ทีมงานของเราได้ทำงานอย่างสุดความสามารถ เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ยกระดับและการผสมผสานระหว่างการพักผ่อนและการดื่มด่ำกับวัฒนธรรม ทำให้มั่นใจได้ว่าการเข้าพักแต่ละครั้งจะกลายเป็นความทรงจำอันน่าประทับใจ”

อินเตอร์คอนติเนนตัล หัวหิน รีสอร์ท รอคอยการกลับมาของท่านและพร้อมที่จะมอบประสบการณ์ที่เหนือชั้นควบคู่ไปกับการสร้างความทรงจำอันยากจะลืมเลือน สำหรับการจองการเข้าพักหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ +663 261 6999 หรือ ichh [email protected]