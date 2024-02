สยามดิสคัฟเวอรี่ ชวนทุกคนมาฉลองปีมังกร และ วันวาเลนไทน์ ในงาน Love Of Discovery

สยามดิสคัฟเวอรี่ ดิเอ็กซ์พลอราทอเรี่ยม ตอกย้ำการเป็น The Biggest Arena of Lifestyle Experiments ที่เปรียบเสมือนสนามประลองพลังอำนาจแห่งความคิดสร้างสรรค์อันยิ่งใหญ่ พร้อมให้ทุกคนเข้ามาค้นพบ (Experiment), สร้างสรรค์ (Create) และพัฒนา (Cultivate) ได้ไม่รู้จบ ชวนทุกคนมาฉลองเทศกาลปีมังกร และ วันวาเลนไทน์ ในงาน Love Of Discovery ภายใต้แคมเปญ Year Of The Dragon : A celebration of luck, love & prosperity เฉลิมฉลองรับความโชคดี ความรักและความสำเร็จ ระหว่างวันที่ 5-29 กุมภาพันธ์ 2567

เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองเทศกาลพิเศษนี้ ขอเชิญมาร่วมสัมผัสสุดยอดผลงานศิลปะมังกร จากการออกแบบของศิลปินระดับโลกชาวอเมริกัน ที่เป็นที่รู้จักในนาม Anchorball หรือ เคน เคลเลอร์ (Ken Kelleher) ประติมากรชื่อดังระดับโลกชาวอเมริกันผู้เชี่ยวชาญเรื่องการรังสรรค์อาร์ต อินสตอลเลชั่นขนาดยักษ์ ที่ได้จัดแสดงผลงานไปทั่วโลกได้ออกแบบมังกรที่แสดงถึงตัวตนของสยามดิสคัฟเวอรี่ได้เป็นอย่างดี ภายใต้คอนเซ็ปท์ “Mystical Timeless Dragon” คือ การสื่อถึงการหลอมรวมอดีต ปัจจุบัน และ อนาคต เข้าไว้ด้วยกัน มังกรมีความมิลเลนเนี่ยม รุ่นใหม่ สะท้อนถึงธรรมชาติของเวลาที่ย่อมมีการปลี่ยนแปลงจากรุ่นสู่รุ่น

ทุกพื้นที่ในสยามดิสคัฟเวอรี่เต็มไปด้วยผลงานการตกแต่งที่น่าค้นหา เพื่อให้ทุกคนได้เข้ามาค้นพบประสบการณ์ใหม่ และยังเต็มไปด้วยกิจกรรมมากมาย พบกับ “บันไดมังกร” ร่วมเสี่ยงทายลุ้นรับคูปองส่วนลดมากมาย หรือเสี่ยง “เซียมซีดิจิทัล” (Draw Your Digital Luck with Seamsee) ให้ทุกคนมาลุ้นดวงปังกันในปีนี้ พร้อมดื่มด่ำไปกับ “Coffee Truck” เสิร์ฟเครื่องดื่มร้อน-เย็น บริเวณดิสคัฟเวอรี่ พลาซ่า และด้านในชั้น G พบกับ “มุมดอกไม้จากร้าน ARES“ เต็มไปด้วยดอกไม้นานาชนิดที่สามารถเลือกทำเป็นช่อมอบให้กับคนพิเศษ มอบในวันวาเลนไทน์

พร้อมมาเลือกของขวัญให้คนพิเศษได้ที่ร้าน “ลอฟท์” ไลฟ์สไตล์ช้อปชื่อดังจากญี่ปุ่น กับแคมเปญ “Loft Love Life” พบกับ การ์ดและซองมงคล หลากดีไซน์ ต้อนรับตรุษจีนปีมังกร, Sonny Angel คอลเลคชั่นพิเศษ ต้อนรับเดือนแห่งความรัก, การ์ดอวยพร, ตุ๊กตา และอีกมากมาย

จากนั้นยังสามารถไปชิมชนมหวานที่ “Love market” พบกับขนมมากมาย อาทิ บราวนี่ช็อตเคลือบซอสสตรอเบอรี่ บราวนี่หลากหลายหน้า จากร้าน Memorize Brownie, คุ๊กกี้ ช็อกโกแลต จากร้าน Rila Kakao, คุกกี้ จาก chewy cookies และโกโก้ จากร้านมิดไนท์อะโกโก้ ตั้งแต่วันนี้ ถึง18 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ชั้น 3 สยามดิสคัฟเวอรี่

นอกจากนี้ตลอดเดือนกุมภาพันธ์ พบกับมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินมากมาย ที่จะมามอบความสุขผ่านเสียงเพลง ตั้งแต่วันที่ 7 ก.พ. พบกับ วง Primetime, วันที่ 14 ก.พ. พบกับ นนท์ ธนนท์, วันที่ 21 ก.พ. Meet&Greet กับ จิมมี่ แคมป์ บาส เพชร จากซีรีส์น้องใหม่ ไทม์ ผ่านเวลา (Time The Series) และ 28 ก.พ. พบกับ Playboyy The series

พร้อมรับโปรโมชั่น “SIAM DISCOVERY YEAR OF THE DRAGON” เมื่อช้อปสินค้าภายในร้านค้าและเคาน์เตอร์แบรนด์ที่ร่วมรายการ รับ SIAM GIFT CARD มูลค่า 100 บาท เมื่อช้อปครบ 4,000 บาทขึ้นไป หรือรับ SIAM GIFT CARD มูลค่า 300 บาท เมื่อช้อปครบ 8,000 บาทขึ้นไป แลกรับ SIAM GIFT CARD ได้ที่ REDEMPTION COUNTER สยามดิสคัฟเวอรี่ชั้น G ตั้งแต่วันที่ 26 ม.ค. 67- 26 ก.พ. 67

สยามดิสคัฟเวอรี่ ขอชวนมาร่วมสัมผัสประสบการณ์พิเศษในงาน Love Of Discovery ภายใต้แคมเปญ Year Of The Dragon : A celebration of luck, love & prosperity ระหว่างวันที่ 5-29 กุมภาพันธ์ 2567 ณ สยามดิสคัฟเวอรี่ ดิเอ็กซ์พลอราทอเรี่ยม