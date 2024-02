กระทรวงสาธารณสุขภูฏานเยี่ยมชม ‘พรีเมียร์ สมาร์ทฟาร์ม’ ฟาร์มกัญชามาตรฐานทางการแพทย์ GACP ระดับเอเชียของไทย

แม้ว่าเรื่องราวของกฎหมายกัญชาจะยังคงเป็นปัญหาที่มีมาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะล่าสุด นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รมว.สธ. ได้ออกมากล่าวถึง กรณี พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง รมว.ยุติธรรม ได้ทำหนังสือถึง รมว.สธ. ขอให้ออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข กำหนดให้ช่อดอกกัญชาเป็นยาเสพติดตามกฎหมาย ที่ทาง ป.ป.ส. ต้องประชุมหารือและมีมติออกมาก่อน

ขณะที่ก่อนหน้านี้ นพ.ชลน่าน กล่าวถึงความคืบหน้าในการเสนอร่าง พ.ร.บ.กัญชง กัญชา พ.ศ… เข้า ครม.ว่า ร่าง พ.ร.บ.กัญชง กัญชา ที่ออกมาอยู่บนพื้นฐานว่า ตัวกัญชา ไม่ว่าจะเป็นต้น ราก ใบ ดอกยาง ไม่เป็นยาเสพติด แต่ตอนนี้มีกฎหมายอีกฉบับหนึ่งที่ว่าด้วยการส่งเสริมภูมิปัญญาแพทย์แผนไทย มีการนิยามว่ากัญชาเป็นสมุนไพรควบคุม เพราะมีสารเสพติดอยู่ จึงต้องมีกฎหมายควบคุม ซึ่งร่าง พ.ร.บ.กัญชง กัญชา ที่ออกมาจึงต้องดูแลให้มีการใช้ตามวัตถุประสงค์ หากนอกเหนือจากนี้จะถูกตีความว่าใช้ผิดประเภท แต่ย้ำว่า “ไม่ได้บอกว่าจะเอาส่วนใดส่วนหนึ่งกลับไปเป็นยาเสพติด”

เรื่องนี้จะจบลงอย่างไรยังไม่มีใครทราบ โดยเฉพาะผู้ประกอบการที่ได้ลงทุนลงแรงปลูกกัญชา และยกระดับการปลูก เข้าสู่มาตรฐานกัญชาทางการแพทย์ไปแล้วจำนวนไม่น้อย ส่วนหนึ่งไปต่อไม่ได้ หลายรายตัดสินใจยกเลิกการปลูกกัญชา ซึ่งภาครัฐจะต้องเข้ามาสร้างความเชื่อมั่น เนื่องจากเกิดความสับสนในกลุ่มผู้ประกอบการ โดยมองว่าทิศทางของภาครัฐ โดยเฉพาะการออกกฎหมายในขณะนี้ยังไม่มีความชัดเจน

อย่างไรก็ตาม ผู้ประกอบการจำนวนไม่น้อยยังมองเห็นโอกาสที่จะสร้างรายได้ พัฒนาอาชีพ รวมทั้งต่อยอดจำหน่ายวัตถุดิบทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ในรูปแบบต่างๆ ทั้งยา อาหาร เครื่องสำอาง และเวชภัณฑ์ ฯลฯ จึงยังคงเดินหน้าพัฒนาการผลิตกัญชาทางการแพทย์ให้ได้มาตรฐานจนถึงระดับสากล เพราะยังมองเห็นโอกาสที่จะสร้างงาน สร้างอาชีพด้วยกัญชา กัญชง ซึ่งถือเป็นสมุนไพรอีกชนิดหนึ่งที่มีศักยภาพเป็นที่ต้องการของตลาดในขณะนี้

เช่นเดียวกับวิสาหกิจชุมชน Thai Herb Centers ที่นำโดยคุณธวัช จรุงพิรวงศ์ ประธานวิสาหกิจชุมชน Thai Herb Centers ที่พยายามผลักดันฟาร์มกัญชา “พรีเมียร์ สมาร์ท ฟาร์ม” (Premier Smart Farm) ฟาร์มกัญชามาตรฐานทางการแพทย์ (Medical Cannabis) จนได้รับการรับรองมาตรฐาน GACP (Good Agricultural and Collection Practices for the Medical Cannabis Industry) แห่งแรกในทวีปเอเชีย

ล่าสุด คณะทำงานด้านวิชาการเกี่ยวกับกฎระเบียบกัญชาของกระทรวงสาธารณสุขภูฏาน ได้ขอเข้าศึกษาดูงาน ณ พรีเมียร์ สมาร์ท ฟาร์ม ภายใต้ วิสาหกิจชุมชน Thai Herb Centers จังหวัดนนทบุรี โดยกระทรวงสาธารณสุขของไทยได้เป็นตัวกลางผ่านสถานเอกอัครราชทูตภูฏานประจำประเทศไทย เพื่อเข้าศึกษาดูงานของคณะทำงานด้านวิชาการเกี่ยวกับกฎระเบียบกัญชาของกระทรวงสาธารณสุขภูฏาน ซึ่งจะใช้เป็นอีกหนึ่งแนวทางในการพัฒนาการปลูกกัญชาทางการแพทย์ของภูฏานต่อไปในอนาคต

นายธวัช จรุงพิรวงศ์ ประธานวิสาหกิจชุมชน Thai Herb Centers กล่าวว่า การเข้าศึกษาดูงานของคณะทำงานด้านวิชาการเกี่ยวกับกฎระเบียบกัญชาของกระทรวงสาธารณสุขภูฏานในครั้งนี้ นับว่าเป็นเกียรติอย่างยิ่ง เพราะพรีเมียร์ สมาร์ท ฟาร์ม ถือว่าเป็นฟาร์มต้นแบบกัญชาทางการแพทย์ของไทย ที่ได้พัฒนาขึ้นเพื่อสร้างกรอบการทำงานตามมาตรฐาน GACP จนผ่านการรับรองมาตรฐานการปลูกและเก็บเกี่ยวที่ดี (Good Agricultural and Collection Practices for the Medical Cannabis Industry – GACP Version 2.0/2023) จากสถาบัน SGS ประเทศโคลอมเบีย เมื่อปลายปีที่ผ่านมา และถือเป็นฟาร์มปลูกกัญชาทางการแพทย์แห่งแรกในทวีปเอเชียที่ผ่านการรับรองมาตรฐานดังกล่าวด้วย

“การเข้าศึกษาดูงานในครั้งนี้ ผมได้เห็นถึงความตั้งใจของงคณะทำงานภูฏานที่จะนำองค์ความรู้ไปพัฒนาต่อยอดในการปลูกกัญชาทางการแพทย์ต่อไปในอนาคต และไม่ใช่เฉพาะกัญชาทางการแพทย์เท่านั้นที่เราพยายามสนับสนุน ส่งเสริม การสร้างงาน สร้างอาชีพของวิสาหกิจชุมชน แต่เรายังมองเห็นโอกาสในการผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อให้มีคุณภาพ เป็นที่ต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศในอนาคต”

ประธานวิสาหกิจชุมชน Thai Herb Centers กล่าวย้ำในตอนท้ายว่า อยากให้ทางรัฐบาลมีความชัดเจนในการส่งเสริม สนับสนุนการปลูกกัญชา กัญชง ทางการแพทย์ โดยเฉพาะในเรื่องของกฎหมายที่ยังคงเป็นปัญหาสำคัญอยู่ในขณะนี้ ขณะเดียวกัน ก็อยากให้มีการผลักดันผลิตภัณฑ์สมุนไพรให้มีคุณภาพ และศักภาพ เพราะสามารถแข่งขันกับตลาดโลกได้ ซอฟท์พาวเวอร์ อาจ ไม่ใช่เฉพาะแฟชั่นที่กำลังเป็นกระแสกันอยู่ ซอฟท์พาวเวอร์ที่น่าจับตามองและต้องให้การสนับสนุนให้เข้มแข็งขึ้นคือ “สมุนไพรไทย” ซึ่งมีมูลค่ามากกว่า 50,000 ล้านบาทต่อปี และจะมีมูลค่าเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ เพราะเป็นที่ต้องการของตลาดโลก