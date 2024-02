ติวคณิต ม.4 เทอม 2 กับ WE BY THE BRAIN พร้อมลุยทุกสนามสอบ!

การเรียนคณิต 4 เทอม 2 ส่วนใหญ่จะมุ่งไปที่การศึกษาหลายด้านของคณิตศาสตร์ที่เป็นระดับกลาง รวมถึงเน้นทักษะการแก้ปัญหาและการใช้ความคิดวิเคราะห์ ซึ่งก็จะนำความรู้คณิตศาสตร์ชั้น ม.ต้น มาต่อยอด ร่วมกับเพิ่มความรู้ใหม่ ๆ เข้าไป แล้วคณิต ม.4 เทอม 2 เรียนอะไรบ้าง ? เทอม 1 เทอม 2 มีบทเรียนไหนยาก ? ติดตามอ่านได้ที่นี่!

คณิต ม.4 เทอม 2 เรียนอะไรบ้าง ?

คณิต ม.4 ตามหลักสูตรใหม่ของ สสวท. (ฉบับปรับปรุงปี 2560) ส่วนใหญ่จะเป็นเนื้อหาที่ต่อยอดมาจากคณิตศาสตร์ ม.ต้น ซึ่งจะแบ่งเป็น 2 กลุ่มหลัก ๆ ด้วย คือ คณิตศาสตร์พื้นฐาน และ คณิตศาสตร์เพิ่มเติม โดยคณิต ม.4 เทอม 2 หลัก ๆ จะเรียนเกี่ยวกับรายละเอียดดังนี้

บทที่ 1 ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน เรียนเกี่ยวกับความหมายของความสัมพันธ์, คู่อันดับ และผลคูณคาร์ทีเซียนก่อน แล้วไปต่อที่หัวข้อใหญ่อย่าง “การหาโดเมนและเรนจ์ของความสัมพันธ์” ต่อด้วยเนื้อหาในส่วนของฟังก์ชัน และจบบทนี้ด้วยหัวข้อการดำเนินการของฟังก์ชัน

และส่วนที่สอง คือ ส่วนของภาคตัดกรวย (รูปเรขาคณิตที่เกิดจากการตัดกันของระนาบกับกรวย) ซึ่งจะเรียนกันทั้งหมด 4 รูปได้แก่ วงกลม, วงรี, พาราโบลา และไฮเพอร์โบลา

ติวคณิต ม.4 เทอม 2 กับ WE BY THE BRAIN ดีอย่างไร ?

วางรากฐานแน่นด้วยหลักสูตรคณิต ม.4 เทอม 2 เข้มข้น เนื้อหากระชับ เข้าใจง่าย ใช้ได้จริง พร้อมเทคนิคลัดที่ไม่เหมือนใคร

เก็งตรงตามแนวข้อสอบ

มองโจทย์ออก วิเคราะห์โจทย์เป็น

วิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อน เสริมเทคนิคช่วยประหยัดเวลาทำข้อสอบ

รวบรวมและคัดโจทย์คุณภาพ จากข้อสอบสนามแข่งขันต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ ที่ระดับความยากใกล้เคียงข้อสอบจริงมาให้ฝึกทำ พร้อมเฉลยอย่างละเอียด

ติวฟรี MIDTERM และ FINAL เพื่อเสริมความมั่นใจก่อนสอบในแต่ละบท

การ์ดสูตร เพิ่มตัวช่วยติดตัวไปทบทวนได้ทุกที่ พกพาสะดวก

สรุป

สำหรับใครที่ต้องการติวคณิต ม.4 เทอม 2 สามารถมาติวกับ WE BY THE BRAIN ได้เลย เราพร้อมจะพา

น้องๆ ไปเจาะลึกในทุกบทเรียน เนื้อหาเข้มข้น มีเทคนิค และทริกลัดเจ๋ง ๆ จากพี่ ๆ ติวเตอร์เพียบ รับรองว่าจะช่วยให้น้อง ๆ เรียนคณิตศาสตร์อย่างสนุก หมดปัญหาเรื่องเรียนในห้องไม่เข้าใจแน่นอน

อัปเดตข่าวสารและสอบถามรายละเอียด ติวสอบคณิต ม.4 จาก WE BY THE BRIAN ก่อนใครได้ที่

โรงเรียนกวดวิชา วี บาย เดอะเบรน เรียนสนุก เข้าใจง่าย ทำโจทย์ได้จริง!