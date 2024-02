เทศกาลดนตรีในสวน ครั้งที่ 31 “Concert in the Park No. 31”

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ศาลาภิรมย์ภักดี สวนลุมพินี

สร้างความประทับใจและความเพลิดเพลินให้กับทุกคน กับเทศกาลดนตรีในสวน (Concert in the Park) ปี 2567 ครั้งที่ 31 (Concert in the Park No. 31) ในสัปดาห์ที่ 4 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ผ่านมา จัดโดยมูลนิธิรอยัลแบงค์คอกซิมโฟนีออร์เคสตร้า ในพระอุปถัมภ์พระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ร่วมกับกรุงเทพมหานคร โดยความสนับสนุนของ บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด, การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และ บี.กริม อำนวยเพลงโดย ดร. วานิช โปตะวนิช ร่วมด้วยนักร้องรับเชิญ เขมวัฒน์ เริงธรรม (เก้ง) และ พิจิกา จิตตะปุตตะ (ลูกหว้า) บรรเลงโดย วงรอยัลแบงค์คอกซิมโฟนีออร์เคสตร้า (RBSO) โดยมี ดร. อภิชาต อินทรวิศิษฏ์ เป็นพิธีกรผู้ดำเนินรายการ รายการเพลงประกอบด้วย บทเพลงพระราชนิพนธ์ เพลงคลาสสิก ละครเพลง และเพลง ยอดนิยมร่วมสมัย บรรยากาศเป็นไปด้วยความคึกคัก มีประชาชนให้ความสนใจร่วมรับชมและฟังการบรรเลงเพลงอย่างคับคั่งเต็มพื้นที่ลานหน้าศาลาภิรมย์ภักดี

รายการเพลงที่บรรเลง ประกอบด้วย William Tell Overture, King of Peace, เพลงพระราชนิพนธ์ไร้เดือน (No moon), The best of Billy Joel Medley, She, Strauss: Chinese Galop, อยู่ๆ ก็มาปรากฏตัวอยู่ในหัวใจ, ฟ้ายังฟ้าอยู่, Tchaikovsky: Waltz from Sleeping Beauty, ฤดูที่แตกต่าง, My Way, Tribute to Victor Young, Millions dream, ฉันจะฝันถึงเธอ, Prelude to Moulin Rouge, Come What May (duet) และ Strauss: Radetsky March

Advertisement

สำหรับเทศกาลดนตรีในสวน (Concert in the Park) ปี 2567 ครั้งที่ 31 (Concert in the Park No. 31) จัดแสดงทุกวันอาทิตย์ เวลา 17:30 น. ตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ 14 มกราคม 2567 ถึงวันอาทิตย์ที่ 10 มีนาคม 2567 จัดโดยมูลนิธิรอยัลแบงค์คอกซิมโฟนีออร์เคสตร้า ในพระอุปถัมภ์พระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ร่วมกับกรุงเทพมหานคร โดยความสนับสนุนของบริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และ บี.กริม

เทศกาลดนตรีในสวน (Concert in the Park) เป็นโครงการกิจกรรมการแสดงคอนเสิร์ตที่ให้ความบันเทิงสำหรับประชาชนทั่วไปให้เข้าชมในวันหยุดสุดสัปดาห์โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย จัดขึ้นในสวนสาธารณะ ได้แก่ สวนลุมพินี สวนสมเด็จย่าฯ และอุทยาน 100 ปี จุฬาฯ จัดขึ้นโดยมูลนิธิรอยัลแบงค์คอกซิมโฟนีออร์เคสตร้า ในพระอุปถัมภ์พระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ร่วมกับกรุงเทพมหานคร โดยความสนับสนุนของบริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และ บี.กริม บรรเลงโดยวงรอยัลแบงค์คอกซิมโฟนีออร์เคสตร้า (Royal Bangkok Symphony Orchestra – RBSO) ได้ร่วมจัดการแสดงคอนเสิร์ตเทศกาลดนตรีในสวนเป็นประจำอย่างต่อเนื่องทุกปี เริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. 2536 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน รวมระยะเวลา 31 ปี โครงการดังกล่าวนี้ถือเป็นโครงการที่ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนเมือง วัฒนธรรมดนตรีคลาสสิกเป็นโครงการที่ประสบความสำเร็จอย่างดียิ่ง ตอบสนองความต้องการของคนกรุงเทพ ได้รับความนิยม และความชื่นชมจากสื่อมวลชนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ