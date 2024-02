AIS จับมือ Lazada เอาใจขาช้อปสายกรีน กับแคมเปญ “ทิ้งปั๊บ รับโค้ด”

ชวนทิ้ง E-Waste อย่างถูกวิธี พร้อมรับทันที ส่วนลดแบบฉ่ำ บน Lazada

AIS เดินหน้าสู่การเป็นศูนย์กลางการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ หรือ HUB of E-Waste ล่าสุดผนึกกำลังกับยักษ์ใหญ่ในวงการ e-Commerce เอาใจขาช้อปปิ้งออนไลน์ที่มีหัวใจรักษ์โลกรักสิ่งแวดล้อม ผุดแคมเปญ “ทิ้งปั๊บ รับโค้ด” ย้ำภารกิจสร้างการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาและนำ E-Waste เข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลอย่างถูกวิธีโดยปราศจากการฝังกลบหรือ Zero e-waste to landfill พร้อมชวนลูกค้านำขยะอิเล็กทรอนิกส์ ไม่ว่าจะเป็น โทรศัพท์มือถือ แท็บเล็ต คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค อุปกรณ์เสริมมือถือ ชิ้นส่วนคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ขนาดเล็ก มาฝากทิ้งที่ AIS Shop ในสาขาที่ร่วมรายการผ่านแอปพลิเคชัน E-Waste+ แพลตฟอร์มการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์บน Blockchain ที่จะทำให้เรารู้สถานะการทิ้งได้อย่างง่ายดาย รับทันทีส่วนลดมูลค่า 40 บาท สำหรับการไปช้อปปิ้งออนไลน์บนแพลตฟอร์ม Lazada ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2567 นี้

นางสายชล ทรัพย์มากอุดม หัวหน้าหน่วยธุรกิจประชาสัมพันธ์และธุรกิจสัมพันธ์ AIS กล่าวว่า “เรายกระดับการทำงานของ AIS เพื่อขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาขยะอิเล็กทรอนิกส์หรือ E-Waste สู่การเป็นแกนกลางที่พร้อมเชื่อมต่อกับพาร์ทเนอร์ในมิติต่างๆ มากกว่า 190 องค์กรทั่วประเทศ ในฐานะศูนย์กลางการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ หรือ HUB of E-Waste ซึ่งการทำงานร่วมกับแพลตฟอร์ม e-Commerce ชั้นนำอย่าง Lazada ในครั้งนี้ ตอกย้ำให้เห็นถึงความมุ่งมั่นตั้งใจของทั้งสององค์กรในการเชิญชวนและสร้างการมีส่วนร่วมกับลูกค้าและสร้างความตระหนักรู้ถึงปัญหาของ E-Waste หากนำไปทิ้งและกำจัดอย่างผิดวิธี เราเชื่อว่าแคมเปญ ทิ้งปั๊บ รับโค้ด จะช่วยกระตุ้นทำให้ลูกค้าเห็นความสำคัญและนำ E-Waste มาฝากทิ้งกับ AIS เพื่อนำขยะเหล่านี้เข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลอย่างถูกวิธีตามเป้าหมายแบบปราศจากการฝังกลบหรือ Zero e-waste to landfill”

นางสาวมาริสา ยูนิพันธุ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายธุรกิจ ลาซาด้า ประเทศไทย กล่าวว่า “ลาซาด้าได้มีการพัฒนาธุรกิจอีคอมเมิร์ซให้ช่วยสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง โดยหนึ่งในมิติของการดำเนินงานด้าน ESG นั้น เราให้ความสำคัญกับการลดการสร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ไม่ว่าจะเป็นการยึดแนวปฏิบัติที่ช่วยลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ และลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ การผนึกกำลังความร่วมมือกันระหว่าง ลาซาด้า ประเทศไทย และ AIS ในการช่วยแก้ปัญหา E-Waste อย่างต่อเนื่องนั้น ถือเป็นอีกหนึ่งโครงการสำคัญที่จะเป็นแรงขับเคลื่อนในการสร้างการตระหนักรู้ พร้อมที่จะร่วมกันรักษาสิ่งแวดล้อม ด้วยการเปิดโอกาสให้ลูกค้ามาเข้าร่วมแคมเปญได้ง่ายและสะดวกขึ้น ผ่านการมอบโค้ดส่วนลดในการช้อปปิ้งบนแพลตฟอร์มลาซาด้า ตอบโจทย์เป้าหมายในการยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับผู้คนในสังคมอย่างยั่งยืน”

โดยลูกค้าสามารถเข้าร่วมแคมเปญ “ทิ้งปั๊บ รับโค้ด” ด้วยการนำขยะ E-Waste ไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์มือถือ แท็บเล็ต สายชาร์จ อะแดปเตอร์ หูฟัง แบตเตอรี่มือถือ หรือแม้แต่ชิ้นส่วนคอมพิวเตอร์ มาฝากทิ้งกับ AIS ที่ AIS Shop ในสาขาที่ร่วมรายการ ผ่านแอปพลิเคชัน E-Waste+ แพลตฟอร์มการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์บน Blockchain ที่จะทำให้เรารู้สถานะการทิ้งตั้งแต่ต้นทางจนเข้าสู่การรีไซเคิล รับทันทีโค้ดส่วนลดมูลค่า 40 บาท ให้ลูกค้าไปใช้เป็นส่วนลดในการช้อปปิ้งออนไลน์บนแพลตฟอร์ม Lazada (ขั้นต่ำ 299 บาท) โดยสามารถทิ้งและรับโค้ดได้สูงสุดถึง 4 ครั้ง ต่อเดือน สามารถดูรายละเอียดที่ https://pages.lazada.co.th/wow/gcp/lazada/channel/th/partnership/aisewaste24