“LEGEND HEROES SPORTS” กีฬาในร่มรูปแบบใหม่จากเกาหลีใต้ เปิดแห่งแรกในไทย ที่ชั้น 4 สยามดิสคัฟเวอรี่ ชวนทุกคนมา Come Play With Us

สยามดิสคัฟเวอรี่ – The Exploratorium ตอกย้ำภาพลักษณ์ความเป็นผู้นำทางด้านความคิดสร้างสรรค์ที่ล้ำสมัย พร้อมให้ทุกคนเข้ามาค้นพบ (Experiment), สร้างสรรค์ (Create) และพัฒนา (Cultivate) ได้ไม่รู้จบ พร้อมต้อนรับให้ทุกคนมา COME PLAY WITH US นำเสนอประสบการณ์ใหม่กับ “LEGEND HEROES SPORTS” (รีเจนด์ฮีโรส์สปอร์ต) กีฬาในร่มรูปแบบใหม่ผ่านจอแสดงผลเสมือนจริง ส่งตรงความสนุกจากประเทศเกาหลีใต้ เปิดเป็นสาขาแรกในประเทศไทย ณ ชั้น 4 สยามดิสคัฟเวอรี่ ดิเอ็กซ์พลอราทอเรี่ยม

สนามทดลองพลังอำนาจแห่งความคิดสร้างสรรค์ที่สยามดิสคัฟเวอรี่ได้ระเบิดความมันส์ ความสนุกขึ้นอีกครั้งนำเสนอและมอบปรากฎการณ์พิเศษให้กับทุกคน “LEGEND HEROES” (รีเจนด์ฮีโรส์) เป็นการรวมความหลากหลายของกีฬาในร่มที่ถูกยกมาไว้ในที่เดียว ตอบสนองความสนุกทุกกลุ่มเป้าหมาย ไม่ว่าจะเป็นครอบครัวที่อยากใช้เวลาร่วมกันในวันหยุดสุดสัปดาห์ วัยรุ่นและวัยทำงานที่ต้องการปลดปล่อยความเครียด นักเรียน นักศึกษาที่กำลังหาพื้นที่สร้างความบันเทิง โดยรวมประสบการณ์ความน่าตื่นเต้นของการเล่นกีฬาแบบใหม่ด้วยเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยอย่าง AR เทคโนโลยีที่ผสมผสานโลกแห่งความจริงกับโลกเสมือนเข้าด้วยกัน และมีระบบตรวจจับเซ็นเซอร์ที่แม่นยำ

Legend Heroes จุดหมายปลายทางที่น่าตื่นเต้นสำหรับความบันเทิงด้านกีฬาในรูปแบบ “screen indoor sports amusement park” ที่จะพาทุกคนสัมผัสประสบการณ์กีฬาในร่มผ่านจอแสดงผล AR (Augmented Reality) และเซ็นเซอร์ตรวจจับความเคลื่อนไหวอย่างแม่นยำจากการร่วมพัฒนาโดยทีมวิศวกรเกาหลี คุณพัคแจ วอน (Park Jae Won) หัวหน้าทีมวิศวกรบริษัท Legend Heros ในการเพิ่มความสนุกให้กับกีฬาในร่มเสมือนจริง

เปิดตัวความสนุกที่ให้ทุกคนได้มา Come Play With Us ด้วยกีฬาถึง 13 ประเภท ได้แก่ เกมยิงปืนสุดมันส์ (Shooting FPS, Shooting Clay), ฝึกตีและปาลูกไปกับกีฬาพิชชิ่ง (Pitching) และเบสบอล (Baseball), โชว์ทักษะการยิงธนูกับโซน Archery หรือจะลองเล่นสกี (Ski) กีฬายอดฮิตจากประเทศเมืองหนาว, สไตร์คพินโบว์ลิ่งโซน Bowling game, สนุกไปกับเกมทำท่าทาง (Action Racing) และฟันขนมลูกกวาด (Candy Slash), ฝึกเล็งเป้าหมายอย่างแม่นยำด้วยเกมยิงหนังสติ๊ก (Sling shot) นอกจากนี้ยังมีกีฬาใช้ลูกบอลอย่างพินบอล (Pinball) บาสเก็ตบอล (Basketball) และซอกเกอร์ (Soccer)

Legend Heroes เป็นสาขาแรกในไทยที่เปิดที่สยามดิสคัฟเวอรี่ ถือเป็นอีกก้าวสำคัญของการส่งต่อประสบการณ์น่าตื่นเต้นในภูมิภาคเอเชียหลังจากที่ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีในประเทศเกาหลี, ญี่ปุ่น, จีน, เวียดนาม, และอินโดนีเซีย จนถึงปัจจุบัน Legend Heros มีสาขาที่เปิดแล้วทั้งสิ้นกว่า 40 สาขา ซึ่งสาขาสยามดิสคัฟเวอรี่ เป็นที่แรกในประเทศไทยด้วยตัวเลือกกีฬาหลากหลายประเภท และเข้าถึงง่ายของสถานที่ตั้ง

ขอชวนมา Come Play With Us ได้ที่ LEGEND HEROES SPORTS ณ ชั้น 4 สยามดิสคัฟเวอรี่ ติดตามรายละเอียดได้ที่ Facebook : Siam Discovery หรือ Instagram : legendheroes.thailand